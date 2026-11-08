Je hebt een kopie of back-up gemaakt van een map met heel veel bestanden en je wilt zeker weten dat beide versies exact hetzelfde zijn. Gelukkig bestaan er eenvoudige manieren om mappen met elkaar te vergelijken, zodat je meteen ziet wat ontbreekt, toegevoegd is of anders is.

Basiscontrole via Verkenner

De snelste manier om een eerste controle te doen is via Verkenner. Open beide mappen in twee vensters naast elkaar en sorteer ze op Naam, Gewijzigd op of Type. Zo kun je visueel snel nagaan of bestanden overeenkomen. Deze methode is vooral geschikt voor kleinere mappen.

Een nauwkeurigere aanpak is werken met bestandsdetails. Zet in Verkenner de weergave op Details. Je ziet nu extra informatie, zoals bestandsgrootte en datum van wijziging. Door deze kolommen te vergelijken tussen beide mappen kun je afwijkingen sneller detecteren. Bestanden met een andere grootte of wijzigingsdatum zijn vaak gewijzigd of niet correct gekopieerd. Deze methode biedt meer zekerheid dan een louter visuele vergelijking, maar blijft minder betrouwbaar bij grote hoeveelheden bestanden.

De vergelijking via Verkenner lukt alleen als het aantal bestanden niet te hoog oploopt.

Via PowerShell

Een tweede manier, die het vergelijken een stuk eenvoudiger maakt, verloopt via PowerShell. Open PowerShell door met de rechtermuisknop op de startknop te klikken en vervolgens Terminal (Beheerder) te selecteren.

Daarna typ je het volgende commando:

Compare-Object -ReferenceObject (Get-ChildItem -Path "pad1") -DifferenceObject (Get-ChildItem -Path "pad2")

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Vervang pad1 en pad2 door de volledige paden naar de mappen die je wilt vergelijken en druk op Enter. Om het pad van een map snel te kopiëren, houd je de Shift-toets ingedrukt terwijl je met de rechtermuisknop op de map klikt. In het contextmenu kies je vervolgens Als pad kopiëren. PowerShell toont meteen de verschillen tussen beide mappen.

PowerShell heeft drie afwijkende bestanden gevonden.

Met WinMerge

Een prima gratis tool om mappen met submappen te vergelijken is WinMerge. Download dit hulpprogramma via https://winmerge.org. Wanneer je het programma opent, selecteer je de eerste map via Bestand / Openen. Vervolgens voeg je op dezelfde manier de tweede map toe. Met WinMerge kun je zelfs een derde map vergelijken, wat handig kan zijn bij complexe synchronisaties.

Klik daarna onderaan op de knop Vergelijken. WinMerge analyseert de inhoud en toont onmiddellijk waar de verschillen zitten. Bestanden die ontbreken of verschillen, worden duidelijk gemarkeerd met kleuren. Zo zie je in één oogopslag wat er niet overeenkomt.

Met WinMerge kun je tot drie mappen vergelijken.