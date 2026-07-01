EMCO UnLock IT is een compacte, gratis tool die zich richt op een zeer specifiek maar hardnekkig Windows-probleem: bestanden die 'in gebruik' blijven hangen en daardoor niet te verplaatsen of te verwijderen zijn. Met deze tool kun je niet alleen een bestand ontgrendelen, maar ook een complete map ontgrendelen.

Review EMCO UnLock IT 9 / 10 Score De Pluspunten Herkent meerdere vergrendelingstypes

Stelt aangepaste ontgrendelingsmethodes voor

Handige Windows Verkenner-integratie De Minpunten Vooral voor gevorderde gebruikers EMCO UnLock IT doet vrijwel altijd wat het belooft: vergrendelde bestanden weer vrijgeven, ongeacht of de blokkade wordt veroorzaakt door machtigingen, gedeeld gebruik of hardnekkige processen. Daarbij zie je duidelijk wat de vergrendeling veroorzaakt en kun je die snel ongedaan maken, desgewenst ook rechtstreeks vanuit de Verkenner.

Specificaties Prijs: Gratis

Taal: Engels

OS: Windows

Website: www.emcosoftware.com/unlock-it

In de praktijk kom je een gelockt bestand sneller tegen dan je denkt. Denk aan een logbestand dat door een achtergrondproces wordt vastgehouden, een bestand of map die na een de-installatie niet wil verdwijnen, een gedeeld netwerkbestand dat bij gelijktijdig gebruik vergrendeld blijft, of een bestand dat door malware of een vastgelopen service wordt geblokkeerd. EMCO UnLock IT pakt dit gericht aan: de tool achterhaalt welk proces of welke gebruiker de vergrendeling veroorzaakt en biedt vervolgens passende oplossingen.

Welk type vergrendeling herkent EMCO UnLock IT?

Je voegt eerst een bestand of eventueel een map toe via slepen en neerzetten of via de ingebouwde browser. Daarna analyseert EMCO UnLock IT de actieve vergrendelingen. Is er inderdaad sprake van een lock, dan zie je dat meteen aan het icoon van een slotje. Beweeg je de muisaanwijzer er kort overheen, dan laat de tool de vermoedelijke oorzaak zien: machtigingen, processen die het bestand vasthouden of gedeelde bestanden die nog door een andere gebruiker geopend zijn. Wil je meer details, dan kun je die opvragen via het bijbehorende tabblad. Daar zie je onder meer welke processen of gebruikers het bestand blokkeren en welke machtigingen van toepassing zijn. Werkt de tool met een map in plaats van een los bestand, dan past EMCO UnLock IT dezelfde analyse toe: je ziet ook dan direct welke onderliggende bestanden de map blokkeren, zodat je de hele map in één keer kunt ontgrendelen.

Unlock IT laat duidelijk zien of een bestand gelockt is en waardoor dat komt, ongeacht het type vergrendeling.

Een vergrendeld bestand veilig ontgrendelen

Weten wat er speelt is nuttig, maar uiteindelijk wil je natuurlijk dat het vergrendelde bestand of de vergrendelde map weer vrijgegeven wordt. Dat lukt meestal met één druk op de knop, waarbij de app zelf de meest geschikte methode kiest. Bij een procesgerelateerde vergrendeling kun je bijvoorbeeld alleen de bijbehorende handles sluiten, of het volledige proces geforceerd beëindigen.



Die laatste optie is ingrijpender en kan, zeker bij beschermde processen, tot instabiliteit leiden. Sluit je alleen de handles, dan blijft een geopend document in bijvoorbeeld Word doorgaans actief. Beëindig je het proces, dan sluit Word inclusief het document meteen af. Tijdens onze tests maakte EMCO UnLock IT alle vergrendelingen ongedaan, iets wat concurrerende tools niet altijd voor elkaar kregen.

'Handles' sluiten is minder drastisch dan het bijbehorende proces geforceerd beëindigen, zeker bij het ontgrendelen van een vergrendeld bestand.

Is EMCO UnLock IT de moeite waard?

EMCO UnLock IT doet vrijwel altijd wat het belooft: vergrendelde bestanden weer vrijgeven, ongeacht of de blokkade wordt veroorzaakt door machtigingen, gedeeld gebruik of hardnekkige processen. Daarbij zie je duidelijk wat de vergrendeling veroorzaakt en kun je die snel ongedaan maken, desgewenst ook rechtstreeks vanuit de Verkenner.