Review EMCO UnLock IT

9/10
Score

De Pluspunten

  • Herkent meerdere vergrendelingstypes
  • Stelt aangepaste ontgrendelingsmethodes voor
  • Handige Windows Verkenner-integratie

De Minpunten

  • Vooral voor gevorderde gebruikers

EMCO UnLock IT doet vrijwel altijd wat het belooft: vergrendelde bestanden weer vrijgeven, ongeacht of de blokkade wordt veroorzaakt door machtigingen, gedeeld gebruik of hardnekkige processen. Daarbij zie je duidelijk wat de vergrendeling veroorzaakt en kun je die snel ongedaan maken, desgewenst ook rechtstreeks vanuit de Verkenner.

Specificaties

Prijs: Gratis
Taal: Engels
OS: Windows
Website: www.emcosoftware.com/unlock-it

In de praktijk kom je een gelockt bestand sneller tegen dan je denkt. Denk aan een logbestand dat door een achtergrondproces wordt vastgehouden, een bestand of map die na een de-installatie niet wil verdwijnen, een gedeeld netwerkbestand dat bij gelijktijdig gebruik vergrendeld blijft, of een bestand dat door malware of een vastgelopen service wordt geblokkeerd. EMCO UnLock IT pakt dit gericht aan: de tool achterhaalt welk proces of welke gebruiker de vergrendeling veroorzaakt en biedt vervolgens passende oplossingen.

Welk type vergrendeling herkent EMCO UnLock IT?

Je voegt eerst een bestand of eventueel een map toe via slepen en neerzetten of via de ingebouwde browser. Daarna analyseert EMCO UnLock IT de actieve vergrendelingen. Is er inderdaad sprake van een lock, dan zie je dat meteen aan het icoon van een slotje. Beweeg je de muisaanwijzer er kort overheen, dan laat de tool de vermoedelijke oorzaak zien: machtigingen, processen die het bestand vasthouden of gedeelde bestanden die nog door een andere gebruiker geopend zijn. Wil je meer details, dan kun je die opvragen via het bijbehorende tabblad. Daar zie je onder meer welke processen of gebruikers het bestand blokkeren en welke machtigingen van toepassing zijn. Werkt de tool met een map in plaats van een los bestand, dan past EMCO UnLock IT dezelfde analyse toe: je ziet ook dan direct welke onderliggende bestanden de map blokkeren, zodat je de hele map in één keer kunt ontgrendelen.

Unlock IT laat duidelijk zien of een bestand gelockt is en waardoor dat komt, ongeacht het type vergrendeling.

Een vergrendeld bestand veilig ontgrendelen

Weten wat er speelt is nuttig, maar uiteindelijk wil je natuurlijk dat het vergrendelde bestand of de vergrendelde map weer vrijgegeven wordt. Dat lukt meestal met één druk op de knop, waarbij de app zelf de meest geschikte methode kiest. Bij een procesgerelateerde vergrendeling kun je bijvoorbeeld alleen de bijbehorende handles sluiten, of het volledige proces geforceerd beëindigen.

Die laatste optie is ingrijpender en kan, zeker bij beschermde processen, tot instabiliteit leiden. Sluit je alleen de handles, dan blijft een geopend document in bijvoorbeeld Word doorgaans actief. Beëindig je het proces, dan sluit Word inclusief het document meteen af. Tijdens onze tests maakte EMCO UnLock IT alle vergrendelingen ongedaan, iets wat concurrerende tools niet altijd voor elkaar kregen.

'Handles' sluiten is minder drastisch dan het bijbehorende proces geforceerd beëindigen, zeker bij het ontgrendelen van een vergrendeld bestand.
'Handles' sluiten is minder drastisch dan het bijbehorende proces geforceerd beëindigen, zeker bij het ontgrendelen van een vergrendeld bestand.

Is EMCO UnLock IT de moeite waard?

EMCO UnLock IT doet vrijwel altijd wat het belooft: vergrendelde bestanden weer vrijgeven, ongeacht of de blokkade wordt veroorzaakt door machtigingen, gedeeld gebruik of hardnekkige processen. Daarbij zie je duidelijk wat de vergrendeling veroorzaakt en kun je die snel ongedaan maken, desgewenst ook rechtstreeks vanuit de Verkenner.

Veelgestelde vragen

Waarom blijft Windows melden dat een bestand in gebruik is?

Windows blokkeert een bestand wanneer 1 of meer processen er nog toegang toe hebben. Dat kan komen door een geopend programma, een achtergrondservice, synchronisatiesoftware, antiviruscontrole of een vastgelopen app. Zolang die koppeling actief blijft, kun je het bestand vaak niet verwijderen, verplaatsen of hernoemen. Een tool als EMCO UnLock IT toont je precies welk proces de blokkade veroorzaakt.

Wat zijn handles in Windows?

Handles zijn verwijzingen die Windows gebruikt om programma's toegang te geven tot bestanden, mappen, vensters of andere systeemonderdelen. Als een programma een bestandshandle openhoudt, kan Windows dat bestand soms niet verwijderen, verplaatsen of hernoemen. Het sluiten van zo’n handle is meestal minder ingrijpend dan het volledig beëindigen van het bijbehorende programma, omdat alleen de specifieke koppeling wordt verbroken.

Hoe veilig is het om een proces geforceerd te beëindigen?

Een proces geforceerd beëindigen kan helpen bij vastgelopen programma’s, maar brengt risico's mee. Niet-opgeslagen gegevens kunnen verloren gaan en bij systeemprocessen kan Windows instabiel worden. Sluit daarom eerst gewone programma's handmatig af en gebruik geforceerd beëindigen vooral bij duidelijke, niet-kritieke processen.

Is EMCO UnLock IT veilig om te gebruiken?

EMCO UnLock IT is gratis te downloaden van de officiële website van de ontwikkelaar en installeert geen ongevraagde extra software, een probleem dat bij gratis Windows-tools nog regelmatig voorkomt. Download je dit soort programma's, controleer dan altijd of je de bron rechtstreeks bij de maker haalt en niet via een verzamelsite met eigen installer.
Het grootste risico bij ontgrendelingstools in het algemeen zit niet in de installatie, maar in het gebruik: je krijgt namelijk wel toegang om systeembestanden te forceren die Windows normaal gesproken bewust afschermt. Daarom is het verstandig om eerst te begrijpen welk proces of welke koppeling je opheft, voordat je actie onderneemt.
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