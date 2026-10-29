Feestdagen toevoegen in klassieke Outlook
Gebruik je de klassieke Outlook? Ga dan naar Bestand / Opties / Agenda en klik op Feestdagen toevoegen. Je ziet nu een lijst met landen. Vink bijvoorbeeld Nederland of België aan en bevestig met OK. Je kunt ook meerdere landen tegelijk selecteren. Outlook zet alle bijbehorende feestdagen automatisch als afspraken in je agenda.
Standaard krijgen deze afspraken de beschikbaarheidsstatus Vrij. Wil je liever Niet aanwezig of een andere status gebruiken, dan moet je die handmatig aanpassen. Outlook doet dat niet automatisch. Houd daar rekening mee als je de feestdagen wilt meenemen in je planning.
Feestdagen toevoegn in de nieuwe Outlook
In de nieuwe Outlook voeg je feestdagen op een andere manier toe. Open je agenda en klik op Kalender toevoegen. Kies vervolgens Feestdagen of Holidays, selecteer het gewenste land en voeg de kalender toe.
De feestdagen verschijnen nu niet als losse afspraken, maar in een aparte kalender. Via de linkerkolom kun je deze feestdagenkalender eenvoudig aan- of uitvinken. Zo bepaal je zelf wanneer je de feestdagen in je Outlook-agenda ziet, zonder informatie te verliezen.
In de webversie van Outlook is deze optie niet altijd beschikbaar. Ook kan de functie beperkt zijn door de instellingen van je account of organisatie. Wil je meer weten over de mogelijkheden en instellingen van deze versie? Lees dan ook ons artikel Van opstellen tot opruimen: zo werk je met het nieuwe Outlook.
Dubbele feestdagen verwijderen uit Outlook
Staan feestdagen dubbel in je Outlook-agenda? Dat kan gebeuren als je ze eerder al hebt toegevoegd of meerdere landen hebt geselecteerd. Outlook heeft geen standaardfunctie om dubbele feestdagen automatisch te verwijderen. Je moet ze dus zelf weghalen. Gebruik je meerdere agenda's? Lees dan ook hoe je al je agenda's kunt synchroniseren om je afspraken overzichtelijk te houden.
Open je agenda en ga naar de kalender waarin de feestdagen staan. Zorg dat je de normale agendaweergave gebruikt en zoek eventueel met de zoekfunctie naar de dubbele afspraken. Selecteer de items die je wilt verwijderen. Klik vervolgens met de rechtermuisknop en kies Verwijderen, of gebruik de Delete-toets.
Outlook kan feestdagen voor Nederland, België of meerdere landen in 1 keer aan je agenda toevoegen. In klassieke Outlook verschijnen feestdagen als losse afspraken met standaard de beschikbaarheidsstatus Vrij. In de nieuwe Outlook staan feestdagen in een aparte kalender die je via de linkerkolom aan- en uitvinkt. Dubbele feestdagen verwijder je handmatig, omdat Outlook daar geen automatische opruimfunctie voor biedt.
Veelgestelde vragen
Welke Outlook-versie heb je nodig om feestdagen toe te voegen?
Hoe voorkom je dat feestdagen je beschikbaarheid blokkeren?
Waarom staan feestdagen niet zichtbaar in Outlook op het web?
Wat is beter: feestdagen importeren of je abonneren op een agenda?
Hoe verwijder je een hele feestdagenkalender in Outlook?
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