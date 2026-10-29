Als je feestdagen aan je Outlook-agenda toevoegt, voorkom je dat je per ongeluk een afspraak plant op bijvoorbeeld Hemelvaartsdag of Tweede Paasdag. Outlook kan in één keer een complete kalender met officiële feestdagen toevoegen. Hoe je dat doet, hangt af van de versie die je gebruikt

Feestdagen toevoegen in klassieke Outlook

Gebruik je de klassieke Outlook? Ga dan naar Bestand / Opties / Agenda en klik op Feestdagen toevoegen. Je ziet nu een lijst met landen. Vink bijvoorbeeld Nederland of België aan en bevestig met OK. Je kunt ook meerdere landen tegelijk selecteren. Outlook zet alle bijbehorende feestdagen automatisch als afspraken in je agenda.



Standaard krijgen deze afspraken de beschikbaarheidsstatus Vrij. Wil je liever Niet aanwezig of een andere status gebruiken, dan moet je die handmatig aanpassen. Outlook doet dat niet automatisch. Houd daar rekening mee als je de feestdagen wilt meenemen in je planning.

In klassieke Outlook vind je Feestdagen toevoegen bij de agenda-opties.

Feestdagen toevoegn in de nieuwe Outlook

In de nieuwe Outlook voeg je feestdagen op een andere manier toe. Open je agenda en klik op Kalender toevoegen. Kies vervolgens Feestdagen of Holidays, selecteer het gewenste land en voeg de kalender toe.



De feestdagen verschijnen nu niet als losse afspraken, maar in een aparte kalender. Via de linkerkolom kun je deze feestdagenkalender eenvoudig aan- of uitvinken. Zo bepaal je zelf wanneer je de feestdagen in je Outlook-agenda ziet, zonder informatie te verliezen.

In de webversie van Outlook is deze optie niet altijd beschikbaar. Ook kan de functie beperkt zijn door de instellingen van je account of organisatie. Wil je meer weten over de mogelijkheden en instellingen van deze versie? Lees dan ook ons artikel Van opstellen tot opruimen: zo werk je met het nieuwe Outlook.



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In de nieuwe Outlook kun je de feestdagenkalender aan- en uitzetten.

Dubbele feestdagen verwijderen uit Outlook

Staan feestdagen dubbel in je Outlook-agenda? Dat kan gebeuren als je ze eerder al hebt toegevoegd of meerdere landen hebt geselecteerd. Outlook heeft geen standaardfunctie om dubbele feestdagen automatisch te verwijderen. Je moet ze dus zelf weghalen. Gebruik je meerdere agenda's? Lees dan ook hoe je al je agenda's kunt synchroniseren om je afspraken overzichtelijk te houden.



Open je agenda en ga naar de kalender waarin de feestdagen staan. Zorg dat je de normale agendaweergave gebruikt en zoek eventueel met de zoekfunctie naar de dubbele afspraken. Selecteer de items die je wilt verwijderen. Klik vervolgens met de rechtermuisknop en kies Verwijderen, of gebruik de Delete-toets.

Dubbele feestdagen verwijder je via de rechtermuisknop of de Delete-toets.

In het kort Outlook kan feestdagen voor Nederland, België of meerdere landen in 1 keer aan je agenda toevoegen. In klassieke Outlook verschijnen feestdagen als losse afspraken met standaard de beschikbaarheidsstatus Vrij. In de nieuwe Outlook staan feestdagen in een aparte kalender die je via de linkerkolom aan- en uitvinkt. Dubbele feestdagen verwijder je handmatig, omdat Outlook daar geen automatische opruimfunctie voor biedt.

Veelgestelde vragen Welke Outlook-versie heb je nodig om feestdagen toe te voegen? Je kunt feestdagen toevoegen in meerdere Outlook-versies, waaronder klassieke Outlook, nieuwe Outlook voor Windows en Outlook.com of Outlook op het web. De exacte plek van de instelling verschilt per versie. Bij werk- of schoolaccounts kan een organisatie functies beperken, waardoor de optie soms niet zichtbaar is. Controleer daarom eerst of je met een persoonlijk, werk- of schoolaccount werkt. Hoe voorkom je dat feestdagen je beschikbaarheid blokkeren? Feestdagen horen je agenda meestal niet te blokkeren als werkafspraak. In klassieke Outlook krijgen feestdagen standaard de status Vrij, waardoor anderen nog beschikbaarheid kunnen zien. Wil je dat een dag echt als afwezig telt, dan pas je de status zelf aan. Gebruik Niet aanwezig vooral voor persoonlijke vakantiedagen, want officiële feestdagen gelden niet automatisch voor iedereen als vrije dag. Waarom staan feestdagen niet zichtbaar in Outlook op het web? Feestdagen kunnen ontbreken doordat de kalender voor jouw regio, accounttype of organisatie-instellingen niet beschikbaar is. Outlook op het web biedt normaal gesproken de optie Agenda toevoegen en daarna Feestdagen, maar die lijst is afhankelijk van locatie en account. Zie je de optie niet, dan kun je soms een iCalendar-bestand importeren of je abonneren op een externe agenda. Wat is beter: feestdagen importeren of je abonneren op een agenda? Een abonnement is meestal praktischer dan een eenmalige import, omdat wijzigingen in de bronagenda later kunnen worden bijgewerkt. Een geïmporteerde agenda is vooral handig als je een vaste set datums één keer wilt toevoegen. Voor feestdagen die door Microsoft worden aangeboden, is een aparte feestdagenkalender overzichtelijker dan losse afspraken, omdat je die kalender eenvoudig kunt tonen of verbergen. Hoe verwijder je een hele feestdagenkalender in Outlook? Een aparte feestdagenkalender verwijder je meestal via de linkerkolom van Outlook. Klik met de rechtermuisknop op de kalendernaam en kies verwijderen of verwijderen uit de lijst. Bij klassieke Outlook kunnen feestdagen als losse agenda-items in je gewone agenda staan. Dan verwijder je niet één kalender, maar selecteer je de betreffende items en haal je die handmatig weg.