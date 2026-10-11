Gebruik je Windows of Office, dan kun je er bijna niet meer omheen: Copilot is daarin geïntegreerd. Microsoft zet sterk in op de eigen AI-hulp, maar hoe zorg je ervoor dat Copilot écht bruikbaar wordt en meer is dan een knop in je gebruikersomgeving? Door de Copilot-instellingen, het geheugen, de privacy en de verschillende functies naar je hand te zetten, kun je Copilot gerichter gebruiken.

Ten opzichte van andere populaire AI-modellen, zoals Claude en Gemini, lijkt Copilot af en toe achter te lopen. De AI-hulp lijkt minder zelfstandig en heeft meer hulp nodig bij het uitvoeren en interpreteren van taken. Microsoft richt zich daarom vooral op de integratie van Copilot in de eigen producten. Voor bedrijven heeft dat nog een belangrijk kenmerk: systeembeheerders kunnen Copilot zo configureren dat bedrijfskritische gegevens strikt beschermd en geïsoleerd blijven. Daar kunnen vooral de gratis edities van andere AI-modellen niet tegenop, omdat zaken als het beheer van gebruiksrechten vaak minder compleet zijn. Ook zelf kun je Copilot praktischer maken door de AI-hulp beter naar je hand te zetten.

Microsoft Copilot instellen: Smart, Think, Zoeken of Studeren kiezen

Je kunt Copilot gebruiken via het web en je kunt Copilot gebruiken via de eigen app. Begin met de basisinstellingen. Klik linksonder op je gebruikersnaam en kies Instellingen. Copilot probeert de taal automatisch te detecteren. Gebruik je meestal één taal, bijvoorbeeld Nederlands, stel die dan in bij Spraaktaal. In hetzelfde vak kun je een andere stem kiezen en de taal voor die stem selecteren.



In het chatvenster vind je onder de knop Smart de verschillende modi van Copilot. Stel je een vraag waarvoor relatief veel denkwerk nodig is, bijvoorbeeld voor een onderzoek of vergelijking, kies dan Think. Wil je vooral informatie opzoeken, gebruik dan Zoeken. Copilot geeft in die modus gedetailleerde verwijzingen naar bronnen. Met Studeren en leren kun je Copilot gebruiken tijdens het leren, bijvoorbeeld om kennisquizzen te maken over onderwerpen die je moet kennen. Bij Smart bepaalt Copilot op basis van het gesprek welk model het beste kan worden gebruikt. Zo hoef je niet vooraf handmatig een modus te kiezen.

Copilot ondersteunt verschillende gespreksmodi.

Copilot-geheugen beheren, uitschakelen of importeren

Wil je Copilot personaliseren? Via het instellingenvenster heb je ook toegang tot Geheugen. Het geheugen van Copilot bevat informatie waarmee gesprekken persoonlijker worden. Copilot bouwt hiervoor een profiel van je op en haalt persoonlijke gebruiksgegevens binnen van andere Microsoft-diensten die je mogelijk gebruikt, zoals Edge.



Wil je weten wat Copilot over je weet, klik dan op Geheugen weergeven. Stel je die aanpak niet op prijs, dan kun je de persoonlijke laag uitschakelen. Zet de schuif op Uit bij Persoonlijke instellingen en geheugen en deactiveer ook Microsoft-gebruiksgegevens.



Andersom kan ook. Wil je dat Copilot sneller een profiel van je opbouwt, dan kun je feiten uit andere AI-modellen, zoals Claude, importeren. Kies Geheugen toevoegen of importeren. Kopieer de prompt die Copilot toont en plak die in een gesprek met het andere AI-model. Het antwoord dat je krijgt, plak je vervolgens in het instellingenvenster van Copilot.

Zo houd je controle over het geheugen van Copilot.

Microsoft Copilot personaliseren met feiten, websites en bestanden

In de geheugeninstellingen vind je meer mogelijkheden om Copilot persoonlijke informatie te geven voor gepersonaliseerde gesprekken. In Voeg feiten over jezelf toe kun je aangeven hoe je wilt worden aangesproken en aanvullende feiten geven, bijvoorbeeld over je carrière.



Bij Koppelingen toevoegen kun je meerdere websites opgeven waarop Copilot informatie kan vinden, bijvoorbeeld een LinkedIn-profiel. In Bestanden uploaden kun je verschillende documenten als bron toevoegen.

Wil je dat Copilot een profiel opbouwt? Dan kun je zelf extra informatie toevoegen.

Copilot snel starten met Alt+Spatiebalk Gebruik je Copilot vaak, dan kun je de app snel openen met de toetscombinatie Alt+Spatiebalk. Activeer die functie eerst in de app via Instellingen / Voorkeuren / Gebruik alt+spatiebalk om Copilot te starten.

Copilot-privacy instellen en gebruik voor AI-training beperken

Via de privacy-instellingen van Copilot bepaal je hoe Copilot met je gegevens omgaat. De eerste twee opties kunnen rekening houden met wat je op dat moment bekijkt. Contextuele aanwijzingen zorgt ervoor dat de antwoorden van Copilot rekening houden met websites die je bezoekt en geopende tabbladen. Videotranscriptie bekijkt de inhoud van een video en kan daar informatie over geven, bijvoorbeeld over de hoogtepunten. Wil je dat niet, dan kun je deze opties uitschakelen.



Copilot kan gesprekken gebruiken om het AI-model te trainen, tenzij je dit expliciet uitschakelt. Zet Training over gespreksactiviteiten en Training voor spraakgesprekken uit als je dat niet wilt. Schakel dan ook Optionele diagnostische gegevens delen uit.



Ga daarna naar Voorkeuren en klik op Machtigingsinstellingen. Wil je niet dat Copilot de microfoon gebruikt voor gesproken opdrachten, schakel dan Microfoon uit. Zet Toon recente bestanden op de startpagina op Uit als je liever geen recent geopende documenten ziet wanneer je de Copilot-app opent.

Zo voorkom je dat conversaties worden gebruikt voor training van het AI-model.

Gmail, Google Agenda en Dropbox koppelen met Copilot Connectors

Gebruik je naast Copilot ook diensten als Gmail, Google Agenda of Dropbox, dan kun je die met Copilot laten samenwerken. Klik op de plusknop (+) en kies Connectors gebruiken. Klik bij de gewenste dienst op Verbinden, meld je aan en geef toestemming.



Heb je meerdere connectors toegevoegd, dan kun je die vanuit een apart venster beheren. Kies in hetzelfde menu Connectorinstellingen. Je krijgt een overzicht van alle connectors en kunt op een connector klikken om de instellingen aan te passen.

Met een connector koppel je externe diensten aan Copilot.

Copilot Deep Research gebruiken en een podcast laten maken

Onder de plusknop vind je extra functies. Met Podcast maken kun je een script laten maken over een onderwerp dat je interesseert. Klik op de optie en leg in een Copilot-prompt uit waarover je meer wilt weten. Copilot maakt vervolgens een podcastaflevering met scriptaanwijzingen en een voorstel voor de opbouw van de verschillende segmenten.



Voor informatie waarvoor meer uitzoekwerk nodig is, kun je Deep Research gebruiken. Copilot duikt dan dieper in de materie, bijvoorbeeld wanneer je een rapport wilt maken of een uitgebreide vergelijking binnen een onderwerp. Bij Deep Research kan Copilot extra vragen stellen als dat nodig is voor een betere analyse. Je ziet ook welke stappen het volgt en elk antwoord bevat een overzicht van de bronnen. Klik op de plusknop en kies Deep Research starten.

Via de plusknop kun je onder meer een podcast maken of Deep Research starten.

Praten met Copilot via de microfoon Geen zin om te typen? Je kunt Copilot ook via de microfoon opdrachten geven. Klik op Praten met Copilot, rechtsonder in het invoervak.

Afbeeldingen genereren en bewerken met Copilot

Via de webomgeving van Copilot kun je afbeeldingen genereren. Hoewel deze optie ook in de app wordt getoond, werkte de functie op onze systemen niet en moesten we de online versie van Copilot gebruiken.



Voor het beste resultaat geef je een zo specifiek mogelijke beschrijving van de afbeelding. Denk aan de gewenste stijl, bijvoorbeeld fotorealistisch, als strip of geschetst, maar ook aan de sfeer en eventuele camera-instellingen.



Je kunt Copilot ook een bestaande afbeelding laten bewerken. Upload de afbeelding in de chatconversatie en beschrijf in de bijbehorende prompt wat er moet gebeuren. Bijvoorbeeld: 'Verwijder de gebouwen op de achtergrond' of 'Verwijder de persoon links in de groep'.

Microsoft Copilot in Edge gebruiken voor pagina's en tabbladen

Gebruik je Microsoft Edge, dan vind je rechtsboven de Copilot-knop Chatten. Klik erop om vanuit de browser een chatvenster te openen. Via het pijltje naast de knop krijg je extra opties.



Met Pagina samenvatten opent het chatvenster en vat Copilot de belangrijkste punten van de website samen die je bezoekt. Je kunt ook Copilot Vision activeren via Tabblad Praten met Copilot en delen. Daarmee geef je Copilot toestemming om mee te kijken met de pagina's die je bezoekt. Ook kun je gesproken instructies geven. Daarvoor moet je eerst toestemming geven om de microfoon te gebruiken.

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Copilot kan in Edge onder meer websites voor je samenvatten.

"Met Copilot Vision kun je je volledige scherm of maximaal twee apps tegelijk delen en daar vervolgens vragen over stellen." Dennis Gandasoebrata, Windows-expert bij ID.nl

Copilot Vision gebruiken om je scherm en apps te delen

Met Copilot Vision kun je het AI-model laten meekijken op je scherm en advies krijgen op basis van wat daar zichtbaar is. Klik in het chatvenster op de knop met de bril, rechtsonder. Er verschijnt een overzicht van de geopende vensters.



Je kunt het volledige scherm delen via Deel scherm, maar je kunt ook een specifiek venster aanwijzen via App delen. Je kunt twee apps tegelijk delen. Daarna kun je via het chatvenster vragen stellen over het gedeelde venster.



In plaats van een tekstgesprek kun je ook voor spraak kiezen. Selecteer Beginnen met spraak. Copilot speelt een begroeting af, waarna je via de microfoon vragen kunt stellen over het venster. Heb je een vraag over iets dat op het scherm staat, dan kan Copilot met een pijl onderdelen aanwijzen. Zelf op items klikken kan Copilot niet; dat doe je zelf.

Copilot in Outlook gebruiken om e-mails samen te vatten en beantwoorden

Microsoft probeert Copilot van andere AI-tools te onderscheiden via de integratie met Office. In Outlook vind je rechtsboven in een e-mailbericht de knop Samenvatten. Copilot maakt niet alleen een puntsgewijze samenvatting van de mail, maar vermeldt ook of je al hebt gereageerd en welke actiepunten nog openstaan.



Rechtsboven in Outlook staat nog een tweede knop voor Copilot. Klik op het pijltje ernaast. Met Samenvatten en beantwoorden laat je Copilot de e-mail analyseren en een voorstel voor een antwoord opstellen. Dat antwoord kun je kopiëren, in je eigen antwoord plakken en voor verzending nog bewerken.



De knop Vat samen geeft hetzelfde resultaat als de eerder besproken knop Samenvatten. Met E-mail belangrijkste punten opnemen in een lijst maakt Copilot een opsommingslijst van de belangrijkste onderwerpen.

Copilot kan e-mails samenvatten en helpen bij het opstellen van een antwoord.

Copilot in Word gebruiken om tekst te herschrijven en verbeteren

In Word kun je Copilot gebruiken om teksten te verbeteren. Selecteer een stuk tekst, klik erop met de rechtermuisknop en kies in het contextmenu Bewerken met Copilot. Je krijgt verschillende suggesties om de tekst te bewerken. Zo kun je tekst automatisch laten herschrijven, korter maken of structureren en verfijnen. Je kunt de functies van Copilot ook openen door Copilot te typen in het zoekvak bovenin.

Ouderlijk toezicht voor Microsoft Copilot instellen

Mogen kinderen in het huishouden Copilot gebruiken, maar wil je daar controle over houden? Dan kun je ouderlijk toezicht inschakelen. Daarvoor verbind je je eigen account met het account van het kind.



Ga in het instellingenvenster van Copilot naar Account / Ouderlijk toezicht / Koppel het account van je tiener. Volg de instructies op de geopende pagina om ouderlijk toezicht te activeren.



Als ouder kun je het gebruik van Copilot op verschillende manieren sturen. Zo kun je aangeven op welke uren het AI-model gebruikt mag worden en bepalen welke onderdelen wel of niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld het genereren van afbeeldingen of het gebruik van gesproken opdrachten in plaats van typen.

Met ouderlijk toezicht kun je het gebruik van Copilot door kinderen sturen.

In het kort Microsoft Copilot wordt bruikbaarder als je de modus, het geheugen en de privacy-instellingen bewust aanpast. Copilot kan persoonlijke informatie onthouden, maar je kunt geheugen, Microsoft-gebruiksgegevens en training op gespreksactiviteiten uitschakelen. Via connectors kun je diensten als Gmail, Google Agenda en Dropbox koppelen aan Copilot. Met Copilot Vision kun je een volledig scherm of maximaal 2 apps tegelijk delen en daarover vragen stellen.

Veelgestelde vragen Wat kost Microsoft Copilot voor thuisgebruikers? Microsoft Copilot is in de basis gratis te gebruiken als chatdienst via web, app of browser. Voor uitgebreidere functies in Microsoft 365-apps hangt de prijs af van je abonnement. In Nederland noemt Microsoft onder meer Microsoft 365 Personal vanaf 10 euro per maand en Microsoft 365 Premium vanaf 22 euro per maand. Controleer altijd de actuele abonnementsvoorwaarden, omdat functies en limieten per pakket kunnen verschillen. Hoe gebruik je Copilot zonder Microsoft 365-abonnement? Je kunt Microsoft Copilot ook zonder betaald Microsoft 365-abonnement gebruiken via de webversie, de Copilot-app of de integratie in Edge. Je krijgt dan vooral toegang tot de chatfunctie, zoeken, bronverwijzingen en algemene AI-hulp. Functies in Word, Excel, PowerPoint en Outlook zijn afhankelijk van je licentie, je accounttype en de beschikbaarheid binnen je Microsoft 365-omgeving. Waarom verschilt Copilot van ChatGPT of Gemini? Copilot onderscheidt zich vooral door de koppeling met Microsoft-producten. ChatGPT en Gemini zijn breder inzetbare AI-assistenten, terwijl Copilot sterk leunt op Windows, Edge, Outlook, Word en Microsoft 365. Dat maakt Copilot handig als je dagelijks in die omgeving werkt. Gebruik je juist veel Google-diensten, losse AI-workflows of gespecialiseerde modellen, dan kan een andere assistent praktischer zijn. Welke gegevens kun je beter niet met een AI-assistent delen? Deel bij voorkeur geen wachtwoorden, betaalgegevens, medische informatie, vertrouwelijke bedrijfsdata of andere gevoelige persoonsgegevens met een AI-assistent tenzij duidelijk is hoe die gegevens worden verwerkt en beschermd. Controleer ook welke privacy- en trainingsinstellingen actief zijn. Vooral bij gekoppelde apps en bestanden is het verstandig vooraf te bekijken welke gegevens de AI-dienst mag benaderen. Voor zakelijk gebruik kunnen bovendien andere beveiligings- en beheerregels gelden dan voor persoonlijke accounts. Hoe krijg je betere antwoorden van Microsoft Copilot? Een goede prompt bevat minimaal het doel, relevante context en de gewenste vorm van het antwoord. Geef bijvoorbeeld aan voor wie een tekst bedoeld is, hoe lang die moet worden en welke informatie belangrijk is. Bij complexe opdrachten helpt het vaak om een grote vraag op te delen in kleinere deelvragen. Controleer feitelijke informatie altijd bij betrouwbare bronnen, omdat Microsoft Copilot en andere generatieve AI-systemen onjuiste of verzonnen antwoorden kunnen produceren.