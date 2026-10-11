Ten opzichte van andere populaire AI-modellen, zoals Claude en Gemini, lijkt Copilot af en toe achter te lopen. De AI-hulp lijkt minder zelfstandig en heeft meer hulp nodig bij het uitvoeren en interpreteren van taken. Microsoft richt zich daarom vooral op de integratie van Copilot in de eigen producten. Voor bedrijven heeft dat nog een belangrijk kenmerk: systeembeheerders kunnen Copilot zo configureren dat bedrijfskritische gegevens strikt beschermd en geïsoleerd blijven. Daar kunnen vooral de gratis edities van andere AI-modellen niet tegenop, omdat zaken als het beheer van gebruiksrechten vaak minder compleet zijn. Ook zelf kun je Copilot praktischer maken door de AI-hulp beter naar je hand te zetten.
Microsoft Copilot instellen: Smart, Think, Zoeken of Studeren kiezen
Je kunt Copilot gebruiken via het web en je kunt Copilot gebruiken via de eigen app. Begin met de basisinstellingen. Klik linksonder op je gebruikersnaam en kies Instellingen. Copilot probeert de taal automatisch te detecteren. Gebruik je meestal één taal, bijvoorbeeld Nederlands, stel die dan in bij Spraaktaal. In hetzelfde vak kun je een andere stem kiezen en de taal voor die stem selecteren.
In het chatvenster vind je onder de knop Smart de verschillende modi van Copilot. Stel je een vraag waarvoor relatief veel denkwerk nodig is, bijvoorbeeld voor een onderzoek of vergelijking, kies dan Think. Wil je vooral informatie opzoeken, gebruik dan Zoeken. Copilot geeft in die modus gedetailleerde verwijzingen naar bronnen. Met Studeren en leren kun je Copilot gebruiken tijdens het leren, bijvoorbeeld om kennisquizzen te maken over onderwerpen die je moet kennen. Bij Smart bepaalt Copilot op basis van het gesprek welk model het beste kan worden gebruikt. Zo hoef je niet vooraf handmatig een modus te kiezen.
Copilot-geheugen beheren, uitschakelen of importeren
Wil je Copilot personaliseren? Via het instellingenvenster heb je ook toegang tot Geheugen. Het geheugen van Copilot bevat informatie waarmee gesprekken persoonlijker worden. Copilot bouwt hiervoor een profiel van je op en haalt persoonlijke gebruiksgegevens binnen van andere Microsoft-diensten die je mogelijk gebruikt, zoals Edge.
Wil je weten wat Copilot over je weet, klik dan op Geheugen weergeven. Stel je die aanpak niet op prijs, dan kun je de persoonlijke laag uitschakelen. Zet de schuif op Uit bij Persoonlijke instellingen en geheugen en deactiveer ook Microsoft-gebruiksgegevens.
Andersom kan ook. Wil je dat Copilot sneller een profiel van je opbouwt, dan kun je feiten uit andere AI-modellen, zoals Claude, importeren. Kies Geheugen toevoegen of importeren. Kopieer de prompt die Copilot toont en plak die in een gesprek met het andere AI-model. Het antwoord dat je krijgt, plak je vervolgens in het instellingenvenster van Copilot.
Microsoft Copilot personaliseren met feiten, websites en bestanden
In de geheugeninstellingen vind je meer mogelijkheden om Copilot persoonlijke informatie te geven voor gepersonaliseerde gesprekken. In Voeg feiten over jezelf toe kun je aangeven hoe je wilt worden aangesproken en aanvullende feiten geven, bijvoorbeeld over je carrière.
Bij Koppelingen toevoegen kun je meerdere websites opgeven waarop Copilot informatie kan vinden, bijvoorbeeld een LinkedIn-profiel. In Bestanden uploaden kun je verschillende documenten als bron toevoegen.
Gebruik je Copilot vaak, dan kun je de app snel openen met de toetscombinatie Alt+Spatiebalk. Activeer die functie eerst in de app via Instellingen / Voorkeuren / Gebruik alt+spatiebalk om Copilot te starten.
Copilot-privacy instellen en gebruik voor AI-training beperken
Via de privacy-instellingen van Copilot bepaal je hoe Copilot met je gegevens omgaat. De eerste twee opties kunnen rekening houden met wat je op dat moment bekijkt. Contextuele aanwijzingen zorgt ervoor dat de antwoorden van Copilot rekening houden met websites die je bezoekt en geopende tabbladen. Videotranscriptie bekijkt de inhoud van een video en kan daar informatie over geven, bijvoorbeeld over de hoogtepunten. Wil je dat niet, dan kun je deze opties uitschakelen.
Copilot kan gesprekken gebruiken om het AI-model te trainen, tenzij je dit expliciet uitschakelt. Zet Training over gespreksactiviteiten en Training voor spraakgesprekken uit als je dat niet wilt. Schakel dan ook Optionele diagnostische gegevens delen uit.
Ga daarna naar Voorkeuren en klik op Machtigingsinstellingen. Wil je niet dat Copilot de microfoon gebruikt voor gesproken opdrachten, schakel dan Microfoon uit. Zet Toon recente bestanden op de startpagina op Uit als je liever geen recent geopende documenten ziet wanneer je de Copilot-app opent.
Gmail, Google Agenda en Dropbox koppelen met Copilot Connectors
Gebruik je naast Copilot ook diensten als Gmail, Google Agenda of Dropbox, dan kun je die met Copilot laten samenwerken. Klik op de plusknop (+) en kies Connectors gebruiken. Klik bij de gewenste dienst op Verbinden, meld je aan en geef toestemming.
Heb je meerdere connectors toegevoegd, dan kun je die vanuit een apart venster beheren. Kies in hetzelfde menu Connectorinstellingen. Je krijgt een overzicht van alle connectors en kunt op een connector klikken om de instellingen aan te passen.
Copilot Deep Research gebruiken en een podcast laten maken
Onder de plusknop vind je extra functies. Met Podcast maken kun je een script laten maken over een onderwerp dat je interesseert. Klik op de optie en leg in een Copilot-prompt uit waarover je meer wilt weten. Copilot maakt vervolgens een podcastaflevering met scriptaanwijzingen en een voorstel voor de opbouw van de verschillende segmenten.
Voor informatie waarvoor meer uitzoekwerk nodig is, kun je Deep Research gebruiken. Copilot duikt dan dieper in de materie, bijvoorbeeld wanneer je een rapport wilt maken of een uitgebreide vergelijking binnen een onderwerp. Bij Deep Research kan Copilot extra vragen stellen als dat nodig is voor een betere analyse. Je ziet ook welke stappen het volgt en elk antwoord bevat een overzicht van de bronnen. Klik op de plusknop en kies Deep Research starten.
Geen zin om te typen? Je kunt Copilot ook via de microfoon opdrachten geven. Klik op Praten met Copilot, rechtsonder in het invoervak.
Afbeeldingen genereren en bewerken met Copilot
Via de webomgeving van Copilot kun je afbeeldingen genereren. Hoewel deze optie ook in de app wordt getoond, werkte de functie op onze systemen niet en moesten we de online versie van Copilot gebruiken.
Voor het beste resultaat geef je een zo specifiek mogelijke beschrijving van de afbeelding. Denk aan de gewenste stijl, bijvoorbeeld fotorealistisch, als strip of geschetst, maar ook aan de sfeer en eventuele camera-instellingen.
Je kunt Copilot ook een bestaande afbeelding laten bewerken. Upload de afbeelding in de chatconversatie en beschrijf in de bijbehorende prompt wat er moet gebeuren. Bijvoorbeeld: 'Verwijder de gebouwen op de achtergrond' of 'Verwijder de persoon links in de groep'.
Microsoft Copilot in Edge gebruiken voor pagina's en tabbladen
Gebruik je Microsoft Edge, dan vind je rechtsboven de Copilot-knop Chatten. Klik erop om vanuit de browser een chatvenster te openen. Via het pijltje naast de knop krijg je extra opties.
Met Pagina samenvatten opent het chatvenster en vat Copilot de belangrijkste punten van de website samen die je bezoekt. Je kunt ook Copilot Vision activeren via Tabblad Praten met Copilot en delen. Daarmee geef je Copilot toestemming om mee te kijken met de pagina's die je bezoekt. Ook kun je gesproken instructies geven. Daarvoor moet je eerst toestemming geven om de microfoon te gebruiken.
Copilot Vision gebruiken om je scherm en apps te delen
Met Copilot Vision kun je het AI-model laten meekijken op je scherm en advies krijgen op basis van wat daar zichtbaar is. Klik in het chatvenster op de knop met de bril, rechtsonder. Er verschijnt een overzicht van de geopende vensters.
Je kunt het volledige scherm delen via Deel scherm, maar je kunt ook een specifiek venster aanwijzen via App delen. Je kunt twee apps tegelijk delen. Daarna kun je via het chatvenster vragen stellen over het gedeelde venster.
In plaats van een tekstgesprek kun je ook voor spraak kiezen. Selecteer Beginnen met spraak. Copilot speelt een begroeting af, waarna je via de microfoon vragen kunt stellen over het venster. Heb je een vraag over iets dat op het scherm staat, dan kan Copilot met een pijl onderdelen aanwijzen. Zelf op items klikken kan Copilot niet; dat doe je zelf.
Copilot in Outlook gebruiken om e-mails samen te vatten en beantwoorden
Microsoft probeert Copilot van andere AI-tools te onderscheiden via de integratie met Office. In Outlook vind je rechtsboven in een e-mailbericht de knop Samenvatten. Copilot maakt niet alleen een puntsgewijze samenvatting van de mail, maar vermeldt ook of je al hebt gereageerd en welke actiepunten nog openstaan.
Rechtsboven in Outlook staat nog een tweede knop voor Copilot. Klik op het pijltje ernaast. Met Samenvatten en beantwoorden laat je Copilot de e-mail analyseren en een voorstel voor een antwoord opstellen. Dat antwoord kun je kopiëren, in je eigen antwoord plakken en voor verzending nog bewerken.
De knop Vat samen geeft hetzelfde resultaat als de eerder besproken knop Samenvatten. Met E-mail belangrijkste punten opnemen in een lijst maakt Copilot een opsommingslijst van de belangrijkste onderwerpen.
Copilot in Word gebruiken om tekst te herschrijven en verbeteren
In Word kun je Copilot gebruiken om teksten te verbeteren. Selecteer een stuk tekst, klik erop met de rechtermuisknop en kies in het contextmenu Bewerken met Copilot. Je krijgt verschillende suggesties om de tekst te bewerken. Zo kun je tekst automatisch laten herschrijven, korter maken of structureren en verfijnen. Je kunt de functies van Copilot ook openen door Copilot te typen in het zoekvak bovenin.
Ouderlijk toezicht voor Microsoft Copilot instellen
Mogen kinderen in het huishouden Copilot gebruiken, maar wil je daar controle over houden? Dan kun je ouderlijk toezicht inschakelen. Daarvoor verbind je je eigen account met het account van het kind.
Ga in het instellingenvenster van Copilot naar Account / Ouderlijk toezicht / Koppel het account van je tiener. Volg de instructies op de geopende pagina om ouderlijk toezicht te activeren.
Als ouder kun je het gebruik van Copilot op verschillende manieren sturen. Zo kun je aangeven op welke uren het AI-model gebruikt mag worden en bepalen welke onderdelen wel of niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld het genereren van afbeeldingen of het gebruik van gesproken opdrachten in plaats van typen.
Microsoft Copilot wordt bruikbaarder als je de modus, het geheugen en de privacy-instellingen bewust aanpast. Copilot kan persoonlijke informatie onthouden, maar je kunt geheugen, Microsoft-gebruiksgegevens en training op gespreksactiviteiten uitschakelen. Via connectors kun je diensten als Gmail, Google Agenda en Dropbox koppelen aan Copilot. Met Copilot Vision kun je een volledig scherm of maximaal 2 apps tegelijk delen en daarover vragen stellen.
Veelgestelde vragen
Wat kost Microsoft Copilot voor thuisgebruikers?
Hoe gebruik je Copilot zonder Microsoft 365-abonnement?
Waarom verschilt Copilot van ChatGPT of Gemini?
Welke gegevens kun je beter niet met een AI-assistent delen?
Hoe krijg je betere antwoorden van Microsoft Copilot?
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