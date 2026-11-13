App of website down? Zo check je of het een storing is of dat het aan jou ligt

Werkt Outlook, WhatsApp of Netflix ineens niet, dan wil je vooral weten of het probleem bij jou ligt of bij de dienst zelf. Gelukkig kun je dat meestal binnen een paar minuten uitzoeken. Hoe je dat doet, lees je hier.

Hoe weet je of het probleem bij je eigen verbinding ligt?

Op donderdagavond 12 november gingen allerlei diensten van Microsoft ineens onderuit door een wereldwijde storing. Het duurde bijna een hele dag voordat Outlook, Teams en OneDrive weer bereikbaar waren. Op het hoogtepunt van de storing kwamen alleen in de Verenigde Staten al zo'n 130.000 meldingen over Outlook binnen bij Downdetector.



Microsoft is niet de enige: ook WhatsApp en DigiD lagen dit jaar al eens plat. Veel mensen hebben op zo'n moment de neiging om meteen hun router te herstarten of de app opnieuw te installeren, terwijl dat misschien helemaal niet nodig is. Beter kun je eerst checken of meer mensen er last van hebben.

Hoe weet je of het probleem bij je eigen verbinding ligt?

De snelste check doe je met je eigen apparaten. Open een andere website of app: werkt die wel, dan is je internetverbinding in orde en zit het probleem vermoedelijk bij de dienst. Zet op je telefoon de wifi uit en probeer het via mobiele data. Werkt het dan ineens wel, dan ligt het aan je thuisnetwerk of je provider.

Probeer ook een ander apparaat. Lukt inloggen in de browser op je laptop wel en in de app op je telefoon niet, dan is een update of het opnieuw inloggen in die app vaak genoeg.

Storing checken via Allestoringen en Downdetector

Allestoringen.nl is de Nederlandse versie van Downdetector. Gebruikers melden daar problemen met een dienst en de site zet die meldingen in een grafiek. Zie je een steile piek in het afgelopen uur, dan ben je vrijwel zeker niet de enige. De bijbehorende kaart en reacties laten zien waar de problemen spelen en wat mensen precies merken, zoals niet kunnen inloggen of geen berichten ontvangen.

Houd er wel rekening mee dat het om meldingen van gebruikers gaat, niet om een officiële bevestiging. Bij een grote storing melden mensen soms ook problemen bij diensten die eigenlijk prima werken. Andersom kan één storing bij een grote cloudprovider ervoor zorgen dat tientallen ogenschijnlijk losse apps tegelijk haperen, omdat ze allemaal op dezelfde servers draaien.

Storingen opsporen via X, Reddit en andere sociale media

Op X, Threads, Bluesky of Reddit zie je vaak binnen een paar minuten of anderen hetzelfde meemaken. Zoek op de naam van de dienst in combinatie met 'storing' of 'down' en sorteer op de nieuwste berichten. Een stroom klachten van de afgelopen minuten zegt meer dan één boze post van gisteren.

Een aantal bedrijven heeft op X een apart account voor storingsmeldingen, zoals Microsoft met @MSFT365Status en Spotify met @SpotifyStatus. Daar lees je soms al wat er aan de hand is voordat de officiële statuspagina is bijgewerkt. Wees wel alert op nepaccounts en berichten met links die beloven je account te 'herstellen'. Oplichters maken bij grote storingen dankbaar gebruik van de onrust.

Wat zegt de officiële statuspagina van een dienst?

Veel grote bedrijven houden een statuspagina bij met per onderdeel een kleur of icoontje. Groen betekent dat alles werkt, oranje of rood dat er problemen zijn. Vaak staat er ook een korte toelichting bij en een tijdstip voor de volgende update. Tijdens de Microsoft-storing van 12 en 13 november meldde Microsoft daar bijvoorbeeld dat servers van Exchange Online, de dienst achter de mail in Outlook, uitvielen en de rest overbelastten.

Een statuspagina is betrouwbaar, maar niet altijd snel. Bedrijven zetten een storing er pas op als ze die zelf hebben vastgesteld, en dat duurt soms even. Staat alles op groen terwijl Allestoringen vol meldingen staat, wacht dan een kwartier en kijk opnieuw.

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Statuspagina's van Microsoft, Google, Apple en zeven andere diensten

Hieronder vind je de statuspagina's van tien diensten die veel Nederlanders dagelijks gebruiken. Sla die van de diensten die jij gebruikt op als bladwijzer, dan heb je ze direct bij de hand als er iets hapert. Niet elke dienst heeft een openbare statuspagina voor gewone gebruikers. Waar die ontbreekt, staat hieronder het kanaal dat het bedrijf zelf gebruikt.

Ai ai... AI down of niet? Gebruik je een AI-chatbot? Ook daarvan kun je de status checken. OpenAI houdt voor ChatGPT een eigen statuspagina bij, Anthropic doet dat voor Claude op status.claude.com. Voor Gemini heeft Google geen aparte pagina voor gewone gebruikers. Gemini staat wel op het Workspace-dashboard uit de lijst hierboven, maar tijdens de Gemini-storing van juni 2026 bleef dat op groen terwijl duizenden mensen problemen meldden. Kijk bij Gemini dus vooral op Allestoringen.

Geen storing gemeld: wat kun je zelf doen?

Geen piek op Allestoringen, niets op sociale media en overal groen? Dan ligt het probleem vrijwel zeker bij jou. Werk de app bij, log uit en weer in, of wis de cache van je browser. Controleer ook of je abonnement nog actief is, want een mislukte betaling levert soms foutmeldingen op die op een storing lijken.

Blijft het probleem bestaan op meerdere apparaten, dan zit het vaak in je thuisnetwerk. Herstart je modem en router en kijk of de lampjes normaal branden. Lost dat niets op, neem dan contact op met de klantenservice van de dienst of je provider. Het interactieve stappenplan hieronder is daarbij een handig hulpmiddel.

App of website down? Dan ligt het waarschijnlijk hier aan

Heb jij ook de neiging om bij een storing meteen te denken dat je router de schuldige is? Natuurlijk, dat is soms de oorzaak, maar heel vaak ook niet. Door vier eenvoudige vragen te beantwoorden, zie je meteen wat bij jou het probleem veroorzaakt.

In het kort: zo check je of er een storing is Werkt een app of website niet, check dan eerst of andere sites wel werken en probeer het via mobiele data. Allestoringen.nl laat aan de hand van gebruikersmeldingen binnen enkele minuten zien of anderen hetzelfde probleem hebben. De officiële statuspagina van een bedrijf bevestigt een storing, maar loopt soms achter op de werkelijkheid. Heeft niemand anders last, dan ligt de oorzaak vrijwel altijd bij je eigen apparaat, account of thuisnetwerk.