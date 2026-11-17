De e-mail stroomt binnen. Wat kun je doen voor een schone inbox? Met wat handigheden, zoals slimme regels, snelle stappen, labels en ingebouwde opruimopties, stroomlijn je het postvak in een handomdraai.

In dit artikel richten we ons op twee populaire e-maildiensten: Gmail en Outlook. Gebruik je een andere client? Ook dan zijn de tips in dit artikel de moeite waard. Veel van de besproken functies, zoals e-mailregels en categorieën, worden ook door andere clients aangeboden. Grote kans dat je dezelfde principes kunt toepassen.

Gmail stroomlijnen

Filters in Gmail

In Gmail gebruik je slimme filters om het postvak op te ruimen, bijvoorbeeld om in één keer gelijksoortige e-mails te vinden en op te ruimen. Via de zoekbalk bovenin kun je snel met de filters aan de slag gaan. Je maakt eerst een selectie van sorteerregels, controleert of je tevreden bent met het resultaat en slaat ze tot slot op in een filter. Klik op Zoekopties tonen (het knopje rechts in het zoekvak) en stel de criteria op. Bijvoorbeeld e-mail met specifieke woorden of e-mail met een bepaalde grootte. Klik op Zoeken om het resultaat van de criteria te zien. Controleer of je de e-mails ziet die je verwacht. Gmail vraagt hierna wat je wilt doen met de berichten die overeenkomen met de criteria. Bijvoorbeeld In volgende categorie plaatsen of Template verzenden. Tevreden? Klik op Filter maken. Je kunt het filter nu en in de toekomst gebruiken om snel je inbox op te schonen.

Snel vergelijkbare e-mails zien, zodat je deze in één keer opruimt.

Op basis van mail

Ook interessant is de mogelijkheid om een filter te maken op basis van een specifieke e-mail. De kenmerken van de mail vormen dan de basis voor het filter. Selecteer een of meerdere e-mailberichten die de basis moeten vormen en klik op de knop Meer / Berichten zoals deze filteren. Controleer de instellingen en klik op Filter maken. Geef aan wat er moet gebeuren: je hebt hierbij dezelfde opties als in de vorige alinea.

Filters beheren

Na verloop van tijd kun je een aardige verzameling filters opbouwen. Om het overzicht te behouden en aanpassingen te maken, roep je een totaaloverzicht op. Klik op Instellingen / Alle instellingen bekijken. Klik op de tab Filters en geblokkeerde adressen. Een overzicht van de filters verschijnt. Klik op Bewerken als je een bestaand filter wilt wijzigen. Wil je het filter niet meer gebruiken? Kies Verwijderen. Via hetzelfde venster kun je ook filters toevoegen: klik op Nieuw filter maken.

Filters binnen Gmail beheren.

Im- en exporteren Veel tijd en moeite gestoken in het maken van goede filters voor Gmail? Je kunt ze delen met anderen, bijvoorbeeld gezinsleden. Open de instellingen van Gmail, kies Filters en geblokkeerde adressen. Selecteer de filters die je wilt delen en kies Exporteren. Ze worden als xml-bestand gedownload. Open vervolgens de Gmail-account waarin je ze wilt gebruiken en ga naar de instellingen. Kies dezelfde tab en klik op Filters importeren / Bestand kiezen. Wijs het xml-bestand aan.

Filters exporteren, zodat je ze niet opnieuw hoeft te maken.

Labelen maar

Met labels zorg je in Gmail voor extra overzicht. Ze fungeren volgens de Google-filosofie hetzelfde als mappen in andere e-mailclients: met labels kun je de berichten sorteren. Klik met de rechtermuisknop op het bericht dat je wilt labelen en kies Labelen als / Nieuwe maken. Geef het label een naam en klik op Maken. Gmail geeft het bericht een label, maar het bericht blijft standaard in het postvak zichtbaar. Je kunt meerdere labels aan het bericht koppelen. Wil je nóg beter opruimen, dan kun je het bericht via Verplaatsen naar uit het postvak halen en verplaatsen naar de sectie van het betreffende label. In het menu links vind je onder Labels alle labels die je hebt gemaakt. Klik op een label om de bijbehorende berichten te zien. Je kunt het zoekvak bovenin ook gebruiken om een overzicht van berichten met een specifiek label op te vragen. Gebruik de zoekopdracht label:<naam>, bijvoorbeeld label:vakantie.

In Gmail gebruik je labels om je e-mail te organiseren.

Nieuwsbriefterreur

Heb je genoeg van de grote aantallen nieuwsbrieven die je ontvangt, zelfs nadat je je voor het grootste deel al hebt afgemeld? Met een slimme truc kun je het postvak alsnog flink opschonen. Maak een nieuw filter en typ Unsubscribe in het vak Met de woorden. De meeste nieuwsbrieven bevatten immers dit woord. Kies vervolgens voor Inbox overslaan, Markeren als gelezen en Het label toepassen. Maak hiervoor een nieuw label Nieuwsbrieven. Klik op Filter maken. Deze truc kun je ook toepassen op Nederlandse nieuwsbrieven door hetzelfde filter te maken voor het woord Afmelden. Controleer regelmatig de e-mail met het label Nieuwsbrieven om er zeker van te zijn dat je geen belangrijke mail mist die per ongeluk naar dit label is verplaatst.

Slim: snel je nieuwsbrieven uit het zicht.

Sociaal

Veel sociale netwerken, zoals Instagram, Facebook en LinkedIn, sturen ‘updates’ over de laatste berichten. Wil je jezelf niet afmelden, maar wel dat deze statusberichten automatisch worden gearchiveerd? Maak een filter en geef bij Van de verschillende afzenders op. Bijvoorbeeld @linkedin.com en @facebookmail.com. Kies hierna voor Inbox overslaan, Het label toepassen en maak een label Sociale updates.

Labels beheren

Een onderscheidend onderdeel van Gmail is het uitgebreide beheer van labels. Hiermee bepaal je welke berichten (nadat ze zijn gelabeld) in het postvak mogen worden getoond en welke berichten je juist wilt verbergen en alleen wilt laten zien als je de labelweergave expliciet opvraagt. Open de instellingen (via het tandwiel) en kies Labels. Een overzicht verschijnt. Wil je berichten met een bepaald label niet zien, dan kies je Verbergen in de kolom Tonen in berichtenlijst. Gebruik je flink wat labels en hoef je deze niet per se allemaal te zien in de lijst met labels links in het venster, dan kies je Verbergen in de kolom Tonen in labellijst.

Labels in andere clients? Labels in Gmail zijn specifiek voor deze e-mailclient: zo gebruikt bijvoorbeeld Outlook regels om de e-mail overzichtelijk te houden. Gebruik je Gmail in een andere client, dan kun je alsnog labels gebruiken. In het beheervenster van de labels vind je de optie Tonen in IMAP. Activeer deze optie voor de labels die je wilt gebruiken in de e-mailclient. Deze worden vervolgens als map getoond in je eigen client, zoals Outlook, Thunderbird of Apple Mail.

In andere e-mailclients kun je labels als mappen gebruiken.

Met ster markeren

Ook handig: in de hoofdweergave van Gmail vind je een aparte kolom met sterren: je kunt elk bericht een ster geven. Wil je in één keer alle berichten zien die met een ster zijn gemarkeerd? Typ de volgende opdracht in het zoekvak boven: has:yellow-star.

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Outlook stroomlijnen

Regels in Outlook

Gebruik je Outlook? Met regels werk je aan een automatisch opgeruimde inbox. Je maakt en beheert de regels via het instellingenvenster. Klik op het tandwiel rechtsboven en open de sectie E-mail. Kies Regels / Regel toevoegen. Geef de regel eerst een naam. Bij Voorwaarde toevoegen geef je de conditie aan, bijvoorbeeld Berichttekst bevat of Onderwerp of hoofdtekst bevat. Bepaal hierna de actie in het vak Actie toevoegen. Bijvoorbeeld Verplaatsen naar of Categoriseren. De optie erna is optioneel: Uitzondering toevoegen. Deze kun je gebruiken als je bepaalde variabelen wilt uitsluiten. Bijvoorbeeld als een bericht een specifiek woord bevat waarvoor je een regel hebt gemaakt, maar die regel niet actief mag worden als het bericht van een specifieke afzender is. Tot slot is er de optie Verwerken van meer regels stoppen. Die optie moet voorkomen dat er meerdere regels op een bericht worden toegepast. Heb je bijvoorbeeld een regel gemaakt die e-mail met het onderwerp ‘Vakantiefoto’s’ naar een map verplaatst én een andere regel die e-mail met bijlagen naar een andere map verhuist? Vink de optie dan aan en voorkom dat het bericht tweemaal wordt verplaatst.

Outlook gebruikt regels voor het stroomlijnen van de inbox.

Snel opruimen

Outlook heeft een functie die je helpt bij het opruimen van het postvak. De functie is vooral handig als je een opruimactie wilt starten op basis van een bericht. Je herkent de optie aan de knop met de bezem. Selecteer eerst het bericht waarvoor je de opruimregel wilt maken en klik op de knop. Wil je alle berichten van dezelfde afzender naar een andere map verplaatsen? Kies Alle berichten uit de map Postvak IN verplaatsen en kies onderin de locatie bij Verplaatsen naar. Je kunt de actie ook voor toekomstige berichten instellen (Alle berichten uit de map Postvak IN en alle toekomstige berichten verplaatsen). Verder biedt de opruimtool de optie om alles op te ruimen, behalve het meest recente bericht (Het meest recente bericht altijd bewaren en de rest in de map Postvak IN verwijderen). Dat is handig bij nieuwsbrieven, waarvan je alleen de recente editie wilt behouden. Tot slot kun je oude berichten altijd wissen (Berichten in de map Postvak IN die ouder zijn dan tien dagen, altijd verwijderen).

Snelle opruimacties op basis van een e-mail.

Direct naar cloud

Voor meer controle over de ruimte die e-mails binnen Outlook innemen, kun je bijlagen direct bij een cloudaanbieder opslaan. Je kunt deze vervolgens verwijderen uit je Postvak In, zodat deze minder ruimte inneemt. In Outlook kun je de bijlagen (uiteraard) bewaren in OneDrive, maar je kunt ook Google Drive en Dropbox koppelen en die gebruiken als opslagdienst. Open de instellingen (herkenbaar aan het tandwiel) en kies E-mail / Bijlagen. Klik op het logo van de dienst die je wilt toevoegen.

Zorg voor een compactere inbox en verplaats bijlagen naar de cloud.

Vastmaken E-mail waarop je graag wilt terugkomen kun je in Outlook vastmaken: de mail blijft altijd zichtbaar, zelfs als er meer recente berichten binnenkomen. Dat zorgt voor een overzichtelijke mailbox. Klik met de rechtermuisknop op een e-mail en kies Vastmaken. Wil je het bericht niet meer bovenaan zien? Kies in hetzelfde menu voor Losmaken.

Abonnementen

Outlook houdt bij op welke nieuwsbrieven je je hebt geabonneerd. Waterdicht is het systeem niet, maar de functie komt goed van pas bij het opruimen van het postvak. In het instellingenvenster van Outlook kies je Abonnementen. Een overzicht verschijnt. Klik op Afmelden bij ongewenste nieuwsbrieven. Klik op de drie puntjes (...) en kies Blokkeren als je niets meer van de afzender wilt zien.

Slimme hulp bij het snel afmelden voor nieuwsbrieven.

Categorieën?

In tegenstelling tot Gmail gebruikt Outlook mappen en regels als de belangrijkste manieren om de mailbox te stroomlijnen. Bij Gmail werk je niet met mappen, maar bevindt de mail zich op één locatie en kun je labels gebruiken om snel te categoriseren. Hoewel Outlook mappen gebruikt, vind je in Outlook toch een optie om e-mail aan een categorie toe te wijzen. Klik met de rechtermuisknop op een bericht en kies Categoriseren. Standaard kun je uit verschillende kleuren kiezen, maar via Nieuwe categorie kun je ook zelf een categorie maken en deze een naam geven. Je ziet de categorie in de lijst met alle berichten. Als je later alle e-mails met hetzelfde label wilt zien, klik je op de categorie bij het bericht in het postvak. Of gebruik de zoekopdracht Category:<Naam>, bijvoorbeeld Category:Vakantie.

Snelle stappen

Eerder in dit artikel heb je Outlook-regels gemaakt om de mailbox overzichtelijk te houden. Naast deze regels biedt Outlook de optie Snelle stappen. Je kunt ze vergelijken met regels, maar snelle stappen pas je handmatig toe op een specifiek bericht. Je kunt daarbij meerdere acties in één klik uitvoeren. Je ontvangt bijvoorbeeld een e-mail die je wilt dupliceren naar een andere map. Open de Outlook-instellingen en kies E-mail / Snelle stappen / Snelle stap toevoegen. Geef een naam en kies een actie. Bijvoorbeeld Kopiëren naar. Je kunt meerdere acties opgeven via Nog een actie toevoegen. Bijvoorbeeld Markeren als ongelezen. Tot slot geef je in het onderste vak een bondige beschrijving van de stap, zodat je ’m snel herkent. Ga je de snelle stap vaak gebruiken, dan verdient deze een sneltoets. Klik op Kies een snelkoppeling en bepaal de toetscombinatie. Klik op Opslaan. De snelle stap verschijnt voortaan bovenin in de werkbalk van Outlook. Handig!

Gebruik Snelle stappen voor individuele e-mailberichten.

Archiveren Oude mail die je niet kwijt wilt, kun je in Outlook archiveren. De mail komt dan terecht in een aparte archiefmap. Klik met de rechtermuisknop op de mail en kies Archiveren. Links in het navigatiedeelvenster vind je de map.

In het kort Gmail en Outlook automatiseren inboxbeheer op verschillende manieren: Gmail werkt vooral met filters en labels, Outlook met regels, mappen, categorieën en Snelle stappen. Gmail-filters kunnen berichten automatisch labelen, archiveren, markeren of doorsturen op basis van afzender, woorden of grootte. Outlook kan berichten van dezelfde afzender automatisch verplaatsen, alleen het nieuwste bericht bewaren of berichten ouder dan tien dagen verwijderen. Bijlagen kun je in Outlook direct opslaan bij OneDrive, Google Drive of Dropbox om ruimte in je Postvak In te besparen.