De eerste Samsung Galaxy Fold uit 2019 woog 276 gram. Zeven jaar later is daar bij de Galaxy Z Fold8 nog 201 gram van over. Dat is opvallend, want een vouwbare telefoon heeft nog altijd twee schermhelften en een scharnier nodig. Waar zijn die 75 gram gebleven? Van een compleet ander scharnier tot minuscule aanpassingen aan de binnenkant: we volgen het gewichtsverlies over acht generaties.

De eerste Galaxy Fold was met zijn opengevouwen scherm van 7,3 inch een opvallende verschijning. Dichtgevouwen was hij op zijn dikste punt wel 17,1 millimeter dik, bijna twee keer zo dik als een gewone smartphone. Vooral de afgelopen drie jaar ging het gewicht hard omlaag: van 253 gram bij de Galaxy Z Fold5 naar 201 gram bij de Fold8. Bij dat laatste getal hoort wel een kanttekening: de Fold8 heeft een nieuwe, bredere vorm en een eenvoudigere camera-uitrusting, en is daarmee niet de directe opvolger van de Fold7.

Waarom is het zo lastig om een vouwbare smartphone lichter te maken?

Een vouwbare smartphone lichter maken is ingewikkelder dan simpelweg de behuizing afslanken. Het toestel heeft twee schermhelften die met een scharnier aan elkaar verbonden zijn. Dat scharnier moet stevig genoeg zijn om steeds opnieuw open en dicht te gaan. Tegelijkertijd moet er ruimte blijven voor een goede camera en een grote accu, terwijl de telefoon ook tegen een stootje moet kunnen.



Samsung heeft daarom bij iedere nieuwe generatie de constructie aangepast. Niet elke verandering leverde meteen gewichtsverlies op. Soms werd een onderdeel juist groter of ingewikkelder. Zo woog de Galaxy Z Fold2 uit 2020 met 282 gram zes gram meer dan zijn voorganger. Het buitenscherm groeide van 4,6 naar 6,2 inch, het binnenscherm van 7,3 naar 7,6 inch en de accu van 4.380 naar 4.500 mAh. Ook kreeg de Fold2 een nieuw scharnier met meer dan zestig onderdelen, waarmee je de telefoon halfopen kon neerzetten. Waar de extra grammen precies vandaan kwamen, vermeldt Samsung niet. Opvallend genoeg werd het toestel ondanks het hogere gewicht wel iets dunner.

Nieuwe materialen, nieuwe scharnieren

Bij de Galaxy Z Fold3 uit 2021 begon het gewicht daadwerkelijk af te nemen. Met 271 gram was het toestel elf gram lichter dan de Fold2. Samsung gebruikte onder meer Armor Aluminium voor de behuizing, een materiaal dat stevig genoeg is om de constructie dunner te kunnen maken. De Fold3 en de Galaxy Z Flip3 waren bovendien de eerste waterbestendige vouwbare smartphones. Beide kregen een IPX8-certificering.



Een jaar later veranderde Samsung de werking van het scharnier. Bij de Galaxy Z Fold4 verdwenen de in elkaar grijpende tandwielen waarmee eerdere modellen gelijkmatig open en dicht konden klappen. Daarvoor in de plaats kwam een eenvoudiger scharnier met een lineair bewegingsmechanisme. Het bevatte minder onderdelen en was 21 procent lichter dan het scharnier van de Fold3. De telefoon zelf woog 263 gram.



Bij de Fold5 uit 2023 volgde een verandering die ook van buitenaf zichtbaar was. Dankzij de nieuwe Flex Hinge kon de telefoon helemaal dicht, zonder de opening tussen de schermhelften die eerdere modellen nog hadden. Daardoor nam ook de dikte af. Dichtgevouwen was de Fold5 nog 13,4 millimeter dik, wat hem gemakkelijker maakte om mee te nemen. Het gewicht kwam uit op 253 gram.

Foto: Samsung

Van Fold5 naar Fold8: in drie jaar tijd 52 gram minder

Vanaf de Fold5 nam het gewicht sneller af. De Galaxy Z Fold6 uit 2024 woog 239 gram en met de Fold7 uit 2025 kwam Samsung voor het eerst onder de 220 gram uit. Bij de ontwikkeling van dat model had de fabrikant zichzelf een concreet doel gesteld: de nieuwe Fold moest lichter zijn dan het toenmalige topmodel Galaxy S25 Ultra, dat 218 gram weegt. De Fold7 kwam uiteindelijk uit op 215 gram.



De Galaxy Z Fold8 weegt 201 gram, 52 gram minder dan de Fold5. Zoals gezegd is de vergelijking met de Fold7 niet helemaal zuiver. De opvolger van de Fold7 in het vertrouwde formaat is de Galaxy Z Fold8 Ultra, en die weegt net als de Fold7 215 gram. De gewone Fold8 is breder en korter, en heeft achterop twee camera's, maar geen telecamera. Volgens Samsung komt de gewichtsbesparing verder uit aanpassingen aan het scherm, het scharnier en de materialen, en uit een reeks kleinere onderdelen.

Dunner scherm, dunner metaal

Een deel van het gewichtsverlies zit in de constructie van het vouwbare scherm. Samsung gebruikt bij de Fold8 een constructie met Flex Titanium, waarbij een bijzonder dunne folie van een titaniumlegering het scherm ondersteunt. Volgens Samsung is die folie slechts enkele tientallen micrometers dik, ongeveer een derde van de dikte van een mensenhaar.



Ook de metalen plaat onder het scherm is erg dun: ongeveer 0,2 millimeter en op de dunste plekken zelfs 0,15 millimeter. Volgens Samsung vraagt dat om een nauwkeurig productieproces. Hoe dunner het metaal, hoe gemakkelijker het tijdens de bewerking vervormt. Zelfs kleine afwijkingen kunnen ervoor zorgen dat onderdelen niet meer precies op elkaar passen. De fabrikant heeft daarom onder meer het gereedschap, de koeling en de volgorde van de bewerkingsstappen aangepast.



Voor het scharnier speelt een vergelijkbaar probleem. Het moet stevig blijven en de krachten opvangen die ontstaan wanneer je de telefoon open- en dichtvouwt, maar mag tegelijkertijd zo weinig mogelijk ruimte innemen. Samsung ontwerpt het scharnier daarom voor iedere nieuwe Fold opnieuw, afgestemd op de afmetingen en de interne constructie van dat model.

Foto: Samsung

Hoeveel gewicht kun je besparen op de kleinste onderdelen?

Een dunner scherm en een aangepast scharnier verklaren niet het volledige gewichtsverlies. Voor de Galaxy Z Fold8 bekeek Samsung ook ongeveer 270 onderdelen en meer dan 180 soorten kleinere hulpstukken opnieuw. Daarbij ging het onder meer om printplaten, antennes, beugeltjes, tape en bevestigingsmaterialen.



Van ongeveer vijftien soorten kleine onderdelen bleek dat ze helemaal konden verdwijnen. Andere kregen een andere vorm of werden samengevoegd. Ook de printplaat werd opnieuw ingedeeld, zodat die minder ruimte inneemt. Sommige aanpassingen leverden volgens Samsung niet meer dan 0,001 gram gewichtsbesparing op. Afzonderlijk stelt dat nauwelijks iets voor, maar al die kleine besparingen tellen bij elkaar op.



Niet iedere aanpassing is overigens bedoeld om de telefoon zo licht mogelijk te maken. De Galaxy Z Fold8 Ultra weegt bijvoorbeeld 215 gram, evenveel als de Fold7, maar heeft een grotere accu: 5.000 in plaats van 4.400 mAh. Volgens Samsung voegt die grotere accu ongeveer zes gram toe. Dat extra gewicht is elders in het toestel weer bespaard. Bovendien is er meer ruimte gemaakt voor de warmteafvoer en de camera's.

Hoe zwaar is de Galaxy Z Fold8 vergeleken met andere topsmartphones?

Met zijn 201 gram is de Galaxy Z Fold8 inmiddels lichter dan verschillende grote smartphones zonder vouwbaar scherm. Dat wordt duidelijk wanneer je het gewicht vergelijkt met dat van de nieuwste topmodellen van Apple, Samsung en Google.

Smartphone Gewicht Samsung Galaxy Z Fold8 201 gram Apple iPhone 18 Pro 211 gram Samsung Galaxy S26 Ultra 214 gram Google Pixel 11 Pro XL 226 gram Apple iPhone 18 Pro Max 249 gram

De Fold8 is daarmee tien gram lichter dan de iPhone 18 Pro en dertien gram lichter dan de Galaxy S26 Ultra. Vergeleken met de grotere Pixel 11 Pro XL en iPhone 18 Pro Max loopt het verschil op tot respectievelijk 25 en 48 gram.



Dat betekent niet dat vouwbare smartphones tegenwoordig altijd lichter zijn dan gewone smartphones. Wel laat de vergelijking zien dat een vouwbaar scherm niet automatisch meer gewicht betekent dan bij een conventioneel topmodel. Zelfs de iPhone 18 Pro, met zijn 6,3-inchscherm, weegt iets meer dan de Fold8.

Foto: Apple

Hoe gaan Honor, OPPO, Google en Apple met gewicht om?

Samsung is niet de enige fabrikant die het gewicht van vouwbare smartphones heeft teruggebracht. Wel maken de merken verschillende keuzes. De ene fabrikant gebruikt elke bespaarde gram om het toestel zo licht mogelijk te maken, de andere kiest liever voor een grotere accu en neemt een paar gram extra voor lief.

Vouwbare smartphone Gewicht Accu Samsung Galaxy Z Fold8 201 gram 4.800 mAh Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 215 gram 5.000 mAh Honor Magic V6 219 tot 224 gram 6.660 mAh OPPO Find N6 225 gram 6.000 mAh Google Pixel 11 Pro Fold 239 gram 4.806 mAh Apple iPhone Duo 254 gram onbekend

De eerste Honor Magic V uit 2022 woog in de lichtste uitvoering nog 288 gram. Bij de Magic V6 uit 2026 hangt het gewicht af van de kleur: de witte uitvoering weegt ongeveer 219 gram, de zwarte en rode 224 gram. Honor zet vooral in op de accu. De Magic V6 heeft een accu van 6.660 mAh, bijna 2.000 mAh meer dan de Fold8, terwijl hij maar zo'n twintig gram zwaarder is. Daarvoor gebruikt Honor een silicium-koolstofaccu, ontwikkeld met accufabrikant ATL. Ook de Fold8 heeft zo'n accu, maar met een lagere capaciteit.



Bij OPPO daalde het gewicht van 275 gram voor de eerste Find N uit 2021 naar 225 gram bij de Find N6. Die weegt ongeveer evenveel als zijn voorganger, de Find N5, maar heeft een accu van 6.000 mAh en met 8,12 inch een groter binnenscherm dan de Fold8.



Google bracht het gewicht van zijn Pixel Fold terug van 283 gram in 2023 naar 258 gram bij de Pixel 10 Pro Fold en 239 gram bij de Pixel 11 Pro Fold. Die laatste stap komt volgens Android Central vooral uit een kleinere accu.



Sinds dit jaar doet ook Apple mee. De iPhone Duo, de eerste vouwbare iPhone, ligt vanaf 23 oktober in de winkel en weegt 254 gram. Daarmee is hij ruim vijftig gram zwaarder dan de Galaxy Z Fold8 en de zwaarste iPhone die Apple tot nu toe heeft uitgebracht. Een voorganger om mee te vergelijken heeft de Duo nog niet. Wel begint Apple lichter dan de andere merken ooit deden: de eerste vouwtelefoons van Samsung, Honor, OPPO en Google wogen allemaal tussen de 275 en 288 gram.

Lichter, dunner of een grotere accu: fabrikanten maken andere keuzes

De ontwikkeling van de Galaxy Fold laat zien hoeveel er in zeven jaar aan de constructie van vouwbare smartphones is veranderd. Volgens Samsung is het verschil van 75 gram niet terug te voeren op één onderdeel, maar op een lichter scharnier, een dunnere schermconstructie en tal van kleine aanpassingen binnen in het toestel. Bij de Fold8 spelen ook de nieuwe vorm en de eenvoudigere camera-uitrusting mee.



De vergelijking met andere merken laat zien dat een laag gewicht een keuze is. Honor en OPPO zijn iets zwaarder dan de Fold8, maar hebben een flink grotere accu. Waar een groot vouwbaar scherm vroeger vanzelf een zware telefoon betekende, bepaalt de fabrikant nu zelf waar de bespaarde grammen naartoe gaan.

Vergelijk zelf het gewicht van acht generaties Galaxy Fold

In onderstaande interactieve infographic kun je zelf het gewicht van verschillende generaties van de Samsung Galaxy Fold vergelijken. Kies met de twee schuifjes welke modellen je naast elkaar wilt zetten en zie hoeveel gram ze van elkaar verschillen.