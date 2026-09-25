Specificaties

Prijs: Gratis (met soms onduidelijke beperkingen); Professional: circa 42 euro
Taal: Engels
OS: Windows
www.kwikr.nl/hasleo

De interface van Disk Clone oogt fraai maar sober en draait rond drie functies: het migreren van een Windows-installatie naar een andere schijf, het klonen van een volledige schijf en het kopiëren van afzonderlijke partities. Vooral de migratiefunctie voor een systeemschijf is handig, bijvoorbeeld wanneer je een schijf wilt vervangen door een (grotere) ssd of NVMe-schijf. De app ondersteunt ook ‘hot cloning’, waarbij je een systeemschijf kunt kopiëren terwijl je blijft doorwerken. De software lijnt de partities bovendien automatisch correct uit op de nieuwe ssd. Tijdens onze tests verliep dit kloonproces foutloos en behoorlijk snel.

Wizards

De interface werkt grotendeels met wizards. Je kiest een bron- en doelschijf, controleert de partitie-indeling en start het kloonproces. De software ondersteunt zowel MBR- als GPT-partitiestijlen en kan tijdens de migratie de partitiegrootte aanpassen, zodat je de extra opslagruimte van een grotere doelschijf kunt benutten. Je kunt de partitiegroottes ook handmatig aanpassen. De wizards zijn overzichtelijk, maar voor meer technische opties of keuzes krijg je nauwelijks interactieve feedback. Wel is er een online gebruikersgids beschikbaar.

De sobere maar functionele interface richt zich op drie migratie- en kloonscenario’s.

Extra’s en beperkingen

Wie dat wenst, kan tijdens het klonen ook omschakelen tussen MBR en GPT, maar dit is voorbehouden aan de betaalde Professional-versie. Ook de geavanceerde modus, waarmee je een systeem, schijf of partitie naar aaneengesloten ruimte op de doelschijf kunt klonen, ontbreekt in de gratis editie. ReFS-ondersteuning en delta cloning (waarbij alleen gegevens die sinds de vorige kloon zijn gewijzigd, worden gekopieerd) zijn eveneens exclusief voor de Professional-versie. Een belangrijke beperking van de gratis versie is dat je geen live noodstick kunt maken om je systeem op te starten en bijvoorbeeld partities te kopiëren. Uitgebreide planningsopties of flexibel beheer voor back-upscenario’s hoef je in Disk Clone evenmin te verwachten. Daarvoor kun je beter uitkijken naar back-upsuites.

Niet alle functies blijken daadwerkelijk te werken in de gratis editie.

Hasleo Disk Clone (Free)

3,5 / 5Score

De Pluspunten

  • Eenvoudige schijfmigratie
  • Ondersteunt MBR en GPT
  • Flexibele aanpassing partities

De Minpunten

  • Sommige functies zijn licentiegebonden
  • Weinig uitleg voor beginners

Hasleo Disk Clone Free is vooral sterk als eenvoudige migratietool voor wie een bestaande Windows-installatie naar een nieuwe schijf wil overzetten. Diverse geavanceerdere functies zijn helaas alleen beschikbaar in de betaalde Professional-editie.

In het kort

Hasleo Disk Clone migreert een Windows-installatie naar een andere schijf en kan ook volledige schijven of afzonderlijke partities kopiëren. De interface werkt met drie hoofdfuncties en gebruikt wizards voor bron- en doelschijf, partitie-indeling en start van het kloonproces. De gratis editie mist functies zoals MBR-GPT-conversie, ReFS-ondersteuning, delta cloning en het maken van een live noodstick. Professional kost circa 42 euro en richt zich op gebruikers die meer kloonopties nodig hebben dan de gratis versie biedt.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een schijf klonen en een back-up maken?

Een kloon is meestal een directe kopie van een volledige schijf of partitie op één bepaald moment. Dat is handig bij het vervangen van een harde schijf door een ssd. Een back-up is meer bedoeld voor doorlopende bescherming, vaak met meerdere versies en herstelpunten. Voor migratie kies je dus kloonsoftware; voor dagelijks gegevensverlies is back-upsoftware meestal verstandiger.

Hoeveel opslagruimte moet een nieuwe ssd hebben voor een kloon?

De nieuwe ssd moet in elk geval genoeg ruimte hebben voor alle gebruikte data en systeempartities die je wilt overzetten. De fysieke capaciteit hoeft niet altijd exact gelijk te zijn aan die van de oude schijf, zolang de gebruikte ruimte past en de kloonsoftware partitiegroottes kan aanpassen. Controleer vooraf ook verborgen herstelpartities, want die tellen mee bij systeemmigratie.

Welke partitiestijl kies je bij een nieuwe Windows-schijf, MBR of GPT?

GPT is voor moderne Windows-pc's meestal de beste keuze, vooral bij UEFI-systemen en grotere schijven. MBR is ouder en vooral relevant voor oudere computers of legacy-bootconfiguraties. Bij het klonen van een systeemschijf moet de partitiestijl passen bij de manier waarop je pc opstart. Een verkeerde combinatie kan ervoor zorgen dat Windows na de migratie niet start.

Waarom is een noodstick belangrijk bij schijfmigratie?

Een noodstick helpt wanneer Windows na een kloonactie niet meer start of wanneer je buiten Windows om partities wilt herstellen. Zo'n usb-stick bevat hersteltools waarmee je opstartproblemen kunt oplossen, een herstelpunt kunt gebruiken of data veilig kunt benaderen. Kloonsoftware zonder noodmedium kan prima werken, maar biedt minder vangnet als de migratie vastloopt.

Hoe voorkom je dataverlies bij het klonen van een systeemschijf?

Maak vóór het klonen altijd een aparte back-up van belangrijke bestanden op een externe schijf, NAS of cloudopslag. Controleer daarna zorgvuldig welke schijf bron en welke schijf doel is, want de doelschijf wordt vaak overschreven. Sluit laptops op netstroom aan en onderbreek het proces niet. Test na afloop of Windows start voordat je de oude schijf wist.