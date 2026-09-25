Wil je een harde schijf vervangen door een ssd, dan installeer je natuurlijk liever niet Windows en al je programma’s opnieuw. Hasleo Disk Clone richt zich precies op dit scenario. De tool maakt – meestal – een complete migratie van data en besturingssysteem mogelijk zonder al te veel technische rompslomp.

Specificaties Prijs: Gratis (met soms onduidelijke beperkingen); Professional: circa 42 euro

Taal: Engels

OS: Windows

www.kwikr.nl/hasleo

De interface van Disk Clone oogt fraai maar sober en draait rond drie functies: het migreren van een Windows-installatie naar een andere schijf, het klonen van een volledige schijf en het kopiëren van afzonderlijke partities. Vooral de migratiefunctie voor een systeemschijf is handig, bijvoorbeeld wanneer je een schijf wilt vervangen door een (grotere) ssd of NVMe-schijf. De app ondersteunt ook ‘hot cloning’, waarbij je een systeemschijf kunt kopiëren terwijl je blijft doorwerken. De software lijnt de partities bovendien automatisch correct uit op de nieuwe ssd. Tijdens onze tests verliep dit kloonproces foutloos en behoorlijk snel.

Wizards

De interface werkt grotendeels met wizards. Je kiest een bron- en doelschijf, controleert de partitie-indeling en start het kloonproces. De software ondersteunt zowel MBR- als GPT-partitiestijlen en kan tijdens de migratie de partitiegrootte aanpassen, zodat je de extra opslagruimte van een grotere doelschijf kunt benutten. Je kunt de partitiegroottes ook handmatig aanpassen. De wizards zijn overzichtelijk, maar voor meer technische opties of keuzes krijg je nauwelijks interactieve feedback. Wel is er een online gebruikersgids beschikbaar.

De sobere maar functionele interface richt zich op drie migratie- en kloonscenario’s.

Extra’s en beperkingen

Wie dat wenst, kan tijdens het klonen ook omschakelen tussen MBR en GPT, maar dit is voorbehouden aan de betaalde Professional-versie. Ook de geavanceerde modus, waarmee je een systeem, schijf of partitie naar aaneengesloten ruimte op de doelschijf kunt klonen, ontbreekt in de gratis editie. ReFS-ondersteuning en delta cloning (waarbij alleen gegevens die sinds de vorige kloon zijn gewijzigd, worden gekopieerd) zijn eveneens exclusief voor de Professional-versie. Een belangrijke beperking van de gratis versie is dat je geen live noodstick kunt maken om je systeem op te starten en bijvoorbeeld partities te kopiëren. Uitgebreide planningsopties of flexibel beheer voor back-upscenario’s hoef je in Disk Clone evenmin te verwachten. Daarvoor kun je beter uitkijken naar back-upsuites.

Niet alle functies blijken daadwerkelijk te werken in de gratis editie.

Hasleo Disk Clone (Free) 3,5 / 5 Score De Pluspunten Eenvoudige schijfmigratie

Ondersteunt MBR en GPT

Flexibele aanpassing partities De Minpunten Sommige functies zijn licentiegebonden

Weinig uitleg voor beginners Hasleo Disk Clone Free is vooral sterk als eenvoudige migratietool voor wie een bestaande Windows-installatie naar een nieuwe schijf wil overzetten. Diverse geavanceerdere functies zijn helaas alleen beschikbaar in de betaalde Professional-editie.

In het kort Hasleo Disk Clone migreert een Windows-installatie naar een andere schijf en kan ook volledige schijven of afzonderlijke partities kopiëren. De interface werkt met drie hoofdfuncties en gebruikt wizards voor bron- en doelschijf, partitie-indeling en start van het kloonproces. De gratis editie mist functies zoals MBR-GPT-conversie, ReFS-ondersteuning, delta cloning en het maken van een live noodstick. Professional kost circa 42 euro en richt zich op gebruikers die meer kloonopties nodig hebben dan de gratis versie biedt.