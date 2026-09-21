Elke maandag zoeken wij uit wat voor nieuws de streamingdiensten te bieden hebben, en zetten we de beste tips voor je op een rij. Of je nu zin hebt in een misdaaddrama, een thriller of iets luchtigers, er is voor ieder wat wils.

MobLand (seizoen 2) | SkyShowtime | 21 september

Het tweede seizoen van de misdaadserie MobLand is nu te zien op SkyShowtime. De serie volgt fixer Harry Da Souza (Tom Hardy), die al jaren werkt voor de beruchte maffiafamilie Harrigan, onder leiding van Conrad Harrigan (Pierce Brosnan) en zijn vrouw Maeve (Helen Mirren). Terwijl hij probeert zijn criminele werk te combineren met een rustig gezinsleven, dreigt alles uit elkaar te vallen wanneer een gewelddadige machtsstrijd met de rivaliserende familie Stevenson losbarst in de onderwereld van Londen. MobLand is een serie die je constant op het puntje van je stoel houdt en alleen al de fantastische acteerprestaties van de hele cast maakt het absoluut het kijken waard.

Toy Story 5 | Disney+ | 23 september

Woody (Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen) en Jessie (Joan Cusack) zijn terug voor een nieuw avontuur in Toy Story 5. Deze keer heeft het speelgoed te maken met een nieuwe bedreiging: een slimme tablet genaamd Lilypad, die de aandacht van hun eigenaar Bonnie steeds meer naar technologie en het sociale systeem daaromheen trekt. Terwijl Jessie probeert Bonnie te helpen nieuwe vrienden te maken, moeten Woody en Buzz ondertussen op zoek naar hun vermiste vrienden. Toy Story 5 haalt het qua kwaliteit niet bij de eerste drie films in de franchise, maar is wat mij betreft een verbetering ten opzichte van het vierde deel. Het is bij lange na geen revolutionair meesterwerk, maar heeft wel charme en een goed moraal. Dunke gaf Toy Story 5 een 8.5 in zijn review.

Possession (seizoen 1) | SkyShowtime | 25 september

In de bovennatuurlijke thrillerserie Possession reist advocaat Claudia (Gugu Mbatha-Raw) van Bristol naar Jamaica om een erfeniszaak te onderzoeken. Een lokale man claimt een landgoed ter waarde van miljoenen, maar het landgoed blijkt de voormalige plantage van de familie Connaught te zijn; en daarnaast is het precies de plek die Claudia al jaren in haar nachtmerries ziet. Samen met de huidige eigenaar Oliver Connaught (Jonny Lee Miller) probeert ze uit te zoeken wat er in het verleden is gebeurd. Hoe dieper ze graaft, hoe meer geheimen over de plantage en Claudia’s eigen familiegeschiedenis aan het licht komen.

Unabomber | Netflix | 25 september

De gloednieuwe film Unabomber volgt het waargebeurde verhaal van Ted Kaczynski (Jacob Tremblay), die op zestienjarige leeftijd als wonderkind aan Harvard begint. Daar wordt hij onderworpen aan controversiële psychologische experimenten van professor Henry Murray (Russell Crowe), waarna hij zich steeds verder van de maatschappij terugtrekt. Jaren later opent FBI-agent Joanne Miller (Shailene Woodley) de jacht op Kaczynski. Inmiddels staat hij namelijk bekend als de beruchte Unabomber, die tussen 1978 en 1995 een landelijke bombardementscampagne in de VS voerde en meerdere doden op zijn geweten heeft.

Edge of Tomorrow | HBO Max | 25 september

In de sciencefictionfilm Edge of Tomorrow neemt majoor William Cage (Tom Cruise) het op tegen een buitenaards leger dat de aarde dreigt te veroveren. Elke keer dat Cage tijdens een gevecht om het leven komt, begint de dag opnieuw en krijgt hij de kans om zijn vaardigheden te verbeteren. Samen met de ervaren soldaat Rita Vrataski (Emily Blunt) probeert hij uit te zoeken hoe hij de tijdlus kan doorbreken en de oorlog kan winnen.