Deze feature wordt geïmplementeerd met de lancering van Call of Duty: Modern Warfare 4 en het bijbehorende eerste seizoen van de game, dus ergens kort na 23 oktober.

De zogenaamde ‘Operator Skin Toggle’ werkt alleen in Warzone. Activision heeft eerder al aangegeven dat alle skins die naar Modern Warfare 4 komen passen bij de militaire uitstraling van de game, en het bedrijf hevelt die aanpak zo dus tot op zekere hoogte door naar de gratis battle royale-modus.

In de instellingen zet je de toggle aan, waarna de game automatisch alle kleurrijke en opvallende skins omtovert naar operators uit Modern Warfare 4. Dit geldt dan alleen voor jou, mensen die de toggle niet aanzetten krijgen de ‘normale’ skin wel gewoon te zien.

Vanwaar deze toevoeging?

In de laatste jaren zijn verdienmodellen in videogames steeds meer verschoven naar het verkopen van cosmetische items die personages, items en dergelijke elementen van een game een ander uiterlijk geven. Zeker in free-to-play-spellen worden dit soort items vaak aangeboden, maar ook in betaalde AAA-releases duiken ze op. Zo ook in Call of Duty.

Deze items blijven vaak niet bij alternatieve kostuums die bij de algemen stijl van het spel passen: ontwikkelaars gaan geregeld samenwerkingen aan met andere bedrijven om personages uit andere games, films en series over te hevelen naar de virtuele werelden. Zo krijg je bijvoorbeeld Beavis en Butt-head die in Warzone rondlopen en de confrontatie aangaan met Billy, de pop uit de Saw-films.

Een aantal Call of Duty-spelers vinden deze outfits daarentegen frustrerend, gezien deze niet geheel passen in de militaire, ietwat grauwe sferen van de shooterfranchise. In een game als het cartooneske Fortnite is Iron Man naast Anakin Skywalker zien lopen ook een stuk minder opvallend dan wanneer Captain Price wordt neergeknald door een Ninja Turtle. Nu krijgen spelers in ieder geval de keuze, en dus iets meer de regie over de spelervaring.

Over Call of Duty: Modern Warfare 4

Call of Duty: Modern Warfare 4 komt op 23 oktober uit op PlayStation 5, Xbox Series-consoles, Nintendo Switch 2 en pc. De franchise komt niet langer uit op de vorige generatie consoles, dus de PlayStation 4 en Xbox One. Spelers die het spel vooruitbestellen krijgen op 16 oktober al toegang tot de verhalende campagnemodus van Modern Warfare 4. De multiplayermodi en DMZ-spelmodus kunnen pas op de releasedatum gespeeld worden, door iedereen die het spel gekocht heeft.

De game bevat ook weer een verhalende campagnemodus, waarin spelers deze keer afreizen naar Zuid-Korea. Je speelt als Private Park die zijn thuisland verdedigt tegen de invasie van de fictieve Korean Peninsula-factie.

Captain John Price krijg je ook weer onder de knoppen. Hij is voortvluchtig na de moord op een Amerikaanse generaal, in Modern Warfare 3. Price werkt samen met zowel oude bondgenoten als tegenstanders, waaronder Valeria Garca en Ghost. Recent is bekend geworden dat de acteur Mads Mikkelsen een rol speelt in de game, als een antagonist die Price tegenwerkt.

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Veelgestelde vragen

Wat is Call of Duty: Warzone precies?

Call of Duty: Warzone is een gratis te spelen battle royale-shooter waarin squads op grote maps tegen elkaar vechten. De game draait los van de betaalde Call of Duty-releases, maar wordt wel regelmatig gekoppeld aan de nieuwste hoofdgame. Daardoor verschijnen wapens, operators, seizoenen en cosmetische items vaak in meerdere delen van de franchise.

Hoe werken skins en operators in Warzone?

Skins veranderen vooral hoe een operator eruitziet en zijn bedoeld als cosmetische aanpassing. Ze geven normaal gesproken geen directe schadebonus of sterker wapen, maar ze kunnen wel invloed hebben op hoe opvallend een personage in beeld oogt. Operators zijn de speelbare personages waaraan zulke outfits worden gekoppeld, vaak via de winkel, battle pass of tijdelijke evenementen.

Wat kost Call of Duty: Warzone?

Call of Duty: Warzone is gratis te downloaden en te spelen op ondersteunde platforms. Geld uitgeven is optioneel en zit vooral in cosmetische bundels, battle passes en extra Call of Duty-content. Je hoeft de nieuwste betaalde hoofdgame niet per se te kopen om Warzone te kunnen spelen, al kan betaalde content wel aan dezelfde accountomgeving gekoppeld zijn.

Welke platforms ondersteunen Call of Duty: Warzone?

Warzone is beschikbaar op moderne PlayStation- en Xbox-consoles en op pc via de gebruikelijke Call of Duty-kanalen zoals Battle.net en Steam. Ondersteuning kan per generatie veranderen: Activision bouwt oude platforms op termijn af wanneer nieuwe Call of Duty-seizoenen hogere eisen stellen. Controleer daarom voor installatie altijd de store van je eigen platform.

Waarom zijn opvallende skins in shooters zo omstreden?

Opvallende skins botsen voor sommige spelers met de toon van een militaire shooter. Ze kunnen de sfeer luchtiger maken, maar ook afleiden wanneer een serieuze vuurgevechtsscène ineens wordt doorbroken door een felgekleurd personage of filmcrossover. Voor uitgevers zijn zulke cosmetics aantrekkelijk omdat ze inkomsten opleveren zonder nieuwe maps of betaalde uitbreidingen verplicht te maken.

Welke instellingen helpen Warzone overzichtelijker te maken?

Naast visuele skin-opties helpen vooral rustige HUD-instellingen, duidelijke audiomix, passende helderheid en een stabiele framerate. Zet effecten niet hoger dan je systeem soepel aankan en kies een controller- of muisgevoeligheid die je goed kunt herhalen. In een snelle battle royale is overzicht vaak belangrijker dan maximale grafische pracht.