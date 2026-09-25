Veel Call of Duty: Warzone-spelers zijn waarschijnlijk in hun nopjes met een aankomende feature van de battle royale-shooter. Het wordt namelijk mogelijk om outfits die niet passen in de militaire sferen van het spel te vervangen met reguliere skins.

Deze feature wordt geïmplementeerd met de lancering van Call of Duty: Modern Warfare 4 en het bijbehorende eerste seizoen van de game, dus ergens kort na 23 oktober.

De zogenaamde ‘Operator Skin Toggle’ werkt alleen in Warzone. Activision heeft eerder al aangegeven dat alle skins die naar Modern Warfare 4 komen passen bij de militaire uitstraling van de game, en het bedrijf hevelt die aanpak zo dus tot op zekere hoogte door naar de gratis battle royale-modus.

In de instellingen zet je de toggle aan, waarna de game automatisch alle kleurrijke en opvallende skins omtovert naar operators uit Modern Warfare 4. Dit geldt dan alleen voor jou, mensen die de toggle niet aanzetten krijgen de ‘normale’ skin wel gewoon te zien.

© Activision

Vanwaar deze toevoeging?

In de laatste jaren zijn verdienmodellen in videogames steeds meer verschoven naar het verkopen van cosmetische items die personages, items en dergelijke elementen van een game een ander uiterlijk geven. Zeker in free-to-play-spellen worden dit soort items vaak aangeboden, maar ook in betaalde AAA-releases duiken ze op. Zo ook in Call of Duty.

Deze items blijven vaak niet bij alternatieve kostuums die bij de algemen stijl van het spel passen: ontwikkelaars gaan geregeld samenwerkingen aan met andere bedrijven om personages uit andere games, films en series over te hevelen naar de virtuele werelden. Zo krijg je bijvoorbeeld Beavis en Butt-head die in Warzone rondlopen en de confrontatie aangaan met Billy, de pop uit de Saw-films.

© Activision

Een aantal Call of Duty-spelers vinden deze outfits daarentegen frustrerend, gezien deze niet geheel passen in de militaire, ietwat grauwe sferen van de shooterfranchise. In een game als het cartooneske Fortnite is Iron Man naast Anakin Skywalker zien lopen ook een stuk minder opvallend dan wanneer Captain Price wordt neergeknald door een Ninja Turtle. Nu krijgen spelers in ieder geval de keuze, en dus iets meer de regie over de spelervaring.

Over Call of Duty: Modern Warfare 4

Call of Duty: Modern Warfare 4 komt op 23 oktober uit op PlayStation 5, Xbox Series-consoles, Nintendo Switch 2 en pc. De franchise komt niet langer uit op de vorige generatie consoles, dus de PlayStation 4 en Xbox One. Spelers die het spel vooruitbestellen krijgen op 16 oktober al toegang tot de verhalende campagnemodus van Modern Warfare 4. De multiplayermodi en DMZ-spelmodus kunnen pas op de releasedatum gespeeld worden, door iedereen die het spel gekocht heeft.

© Activision

De game bevat ook weer een verhalende campagnemodus, waarin spelers deze keer afreizen naar Zuid-Korea. Je speelt als Private Park die zijn thuisland verdedigt tegen de invasie van de fictieve Korean Peninsula-factie.

Captain John Price krijg je ook weer onder de knoppen. Hij is voortvluchtig na de moord op een Amerikaanse generaal, in Modern Warfare 3. Price werkt samen met zowel oude bondgenoten als tegenstanders, waaronder Valeria Garca en Ghost. Recent is bekend geworden dat de acteur Mads Mikkelsen een rol speelt in de game, als een antagonist die Price tegenwerkt.