Volgens de welbekende insider Tom Henderson werkte Ubisoft een tijd lang aan meer Nintendo-projecten dan Mario + Rabbids: het bedrijf zou een The Legend of Zelda-spin-off rondom Ganondorf voorgelegd hebben, al ging Nintendo zelf daar niet in mee.

Henderson heeft zijn rapportage over de game geplaatst op Insider Gaming , waar hij onthult dat in het specifiek Ubisoft Milan bezig was met het project. Deze studio heeft aan veel Ubisoft-franchises gewerkt, maar staat voornamelijk bekend om de tactische Mario + Rabbids-games die op de Nintendo Switch uit zijn gekomen.

Volgens Henderson had Ubisoft Milan na de release van Mario + Rabbids: Sparks of Hope ambitie om een meer ambitieuze titel onder handen te nemen dan een derde tactische titel. Hoewel Sparks of Hope niet uitzonderlijk goed verkocht werd, waren Ubisoft en Nintendo tevreden over de samenwerking. Intern werkte regisseur Davide Soliani met een klein team aan een ‘perfecte pitch’ voor de ontwikkelaars in Kyoto.

© Ubisoft/Nintendo

Ubisoft versus Goliath

Project Goliath - wat de codenaam van het project was vanwege de ambitie - begon als een The Legend of Zelda-spin-off waarin spelers een compleet nieuw personage onder de knoppen gingen krijgen. Geen Link dus, en niet de titulaire Princess Zelda. Dit veranderde later in de conceptontwikkeling echter, en de big bad van de franchise, Ganondorf, werd de nieuwe protagonist van Goliath.

Ubisoft Milan kreeg tot eind 2023 om een ‘meeslepend prototype’ van de game te bouwen, maar na een check-in in november van dat jaar kreeg die project geen verder groen licht van Nintendo. Volgens de rapportage van Henderson was de reden daarvoor niet geheel bekend.

© Nintendo

De complete samenwerking viel echter nog niet in het water: Ubisoft Milan mocht een project voorstellen dat zich in een ander Nintendo-universum bevond. Star Fox werd intern genoemd, maar ook een nieuwe game in het Mario-universum.

Deze samenwerking was daarentegen niet van lange duur: ergens tussen eind 2023 en begin 2024 stopten de gesprekken tussen Ubisoft en Nintendo. Veel van de ontwikkelaars bij Ubisoft Milan zijn na deze periode vertrokken - of ontslagen - om zelf een studio op te richten. Day 4 Night, met als debuutgame Bradley the Badger.

Waar ging het fout?

Over het meest sappige onderdeel van deze rapportage is ook het minste duidelijk. Waarom Nintendo geen verder groen licht gaf aan de Ganondorf is dus nog onduidelijk, en waarom latere projecten in het water zijn gevallen kan ook talloze redenen hebben. Bijvoorbeeld dat Nintendo zich een terugkeer van Star Fox begon voor te stellen, met de rol van Fox McCloud in de Super Mario Galaxy Movie en de remake van Star Fox 64.

Het feit dat Ganondorf het hoofdpersonage van de Zelda-spin-off zou worden hoeft ook niet per se de doorslaggevende factor van een annulering te zijn. Hoewel de held Link in principe altijd de protagonist en dus het speelbare personage in de games is geweest, bracht Nintendo in 2024 ook zelf The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom uit. In die game heb je Link ook niet onder de knoppen, maar speel je als Princess Zelda.

Er valt eindeloos te speculeren over waarom deze projecten niet van de grond zijn gekomen, maar zeker zullen we het waarschijnlijk nooit weten. Maar wie weet komen er in de komende jaren hier en daar wel wat details naar buiten, waardoor we meer inzicht krijgen in wat had kunnen zijn.

Afijn, we hoeven het niet al te lang zonder Ganondorf te doen. Op 5 november komt namelijk een remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time uit op Nintendo Switch 2, die de iconische gelijknamige game uit 1998 terugbrengt. De Demon Lord Ganondorf speelt daar weer een essentiele rol in als antagonist. Overigens wordt hij in de game ook ingesproken door de bekende stemacteur Matthew Mercer, die de stem van de big bad ook al verzorgde in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en diens spin-off Hyrule Warriors: Age of Imprisonment.