Mensen die zowel vast internet als een mobiel abonnement bij KPN afnemen, krijgen voortaan gratis toegang tot Videoland. Daar moeten ze wel zelf voor kiezen, en vervolgens vervalt de korting op Netflix of Spotify.

Het gaat om een nieuwe toevoeging aan Combivoordeel die KPN aanbiedt. Er waren al Combivoordeel-abonnement voor KPN internet en mobiel voor Netflix Basic en ESPN Compleet, waarbij je 5 euro korting krijgt op een van deze streamingplatforms, maar abonnees kunnen nu dus ook kiezen voor Videoland, waarbij de maandkosten van 6,99 euro voor een Videoland-abonnement komen te vervallen.

Zelf kiezen

Als je dus zowel vast internet als een mobiel abonnement afneemt bij KPN, dan kun je via de MijnKPN-app kiezen: of 5 euro korting op Netflix of ESPN Compleet, of een gratis abonnement op Videoland. Het gratis Videoland dat KPN biedt heeft reclames.

Het is niet mogelijk om meerdere van deze deals te kiezen. Wel kan men maandelijks wisselen. Volgens KPN spelen ze op deze manier in op de wens van klanten om zelf te bepalen waar zij naar kijken. "Van Nederlandse series en reality tot internationale hits en live sport: klanten kiezen wat op dat moment bij hen past."

Robin Clements van KPN voegt toe: "De ene maand wil je misschien een nieuwe Nederlandse serie volgen, de volgende maand liever voetbal of Formule 1 of een internationale hit. Door klanten elke maand te laten kiezen en makkelijk te laten wisselen, maken we ons klantvoordeel echt persoonlijk."

KPN voert deze maand prijsverhogingen door

De extra Combivoordeel-keuze lijkt niet op een willekeurig moment te komen: sinds gisteren zijn de prijzen van internet-, tv- en vaste telefonie-abonnementen bij KPN met 3,3 procent omhoog gegaan. Het gaat om de abonnementen die voor 1 april van dit jaar zijn afgesloten. KPN claimt dat de verhoging in lijn is met het inflatiepercentage van het Nederlandse Bureau voor de Statistiek.

Eerder dit jaar gingen de prijzen van mobiele KPN-abonnementen ook al met 1 euro per maand omhoog. Wel krijgen klanten daar het Extra Veilig Mobiel-pakket bij. Het was mogelijk voor klanten om hun abonnement kosteloos op te zeggen.

Over Videoland

Videoland biedt diverse series, films en programma's gericht op de Nederlandse markt. Denk aan Máxima, B&B Vol Liefde, Goede Tijden Slechte Tijden en Het Jachtseizoen: Most Wanted.