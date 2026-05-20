Plex heeft een forse prijsverhoging voor het levenslange abonnement aangekondigd: vanaf 1 juli kost een Lifetime Plex Pass 750 dollar.

Een prijs in euro's is er nog niet, maar naar verwachting zal die niet bijster veel verschillen. Vorig jaar ging de prijs van een Lifetime-abonnement immers al omhoog van 120 dollar naar 250 dollar, wat zich vertaalde naar 230 euro.

De forse prijsstijging gaat vanaf 1 juli en en geldt voor nieuwe abonnees. Bestaande abonnees ondervinden hier geen last van, en maandelijkse abonnementen gaan ook niet in prijs omhoog. Plex zelf meldt dat het de prijs wel moest verhogen, omdat het anders moest stoppen met het aanbieden van de Lifetime Plex Pass. De nieuwe prijs zou de werkelijke waarde voor de dienst beslaan.