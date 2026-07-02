DPG Media gaat Viaplay Nederland voor 142 miljoen euro overnemen. De uitgever is van plan om Formule 1 en Engelse voetbal via Videoland uit te zenden.

Het Belgische DPG Media heeft eerder RTL overgenomen en kreeg zo ook Videoland in handen. Nu blijkt dat het bedrijf ook het Viaplay Nederland van het Zweedse Viaplay Group gaat overnemen. Deze online streamingservice die vooral wordt gebruikt voor het uitzenden van sporten moet het aanbod van Videoland gaan verrijken.

Viaplay Nederland heeft namelijk de uitzendrechten op zaken als Formule 1-wedstrijden, de Britse Premier League en de PDC-dartscompetitie. Dit past binnen het plan van DPG om Videoland uit te breiden met sportcontent.

Samen sport kijken

"Het is al langer onze ambitie om naast ons entertainmentaanbod met sport een sterke tweede pijler te bouwen", aldus Ellen van den Berghe, directeur streaming bij DPG Media. "Samen sport kijken zit diep in de Nederlandse cultuur geworteld en die beleving verschuift in sneltreinvaart naar streaming."

Van den Berghe vervolgt: "Met de programma’s, de sportrechten en het platform dat Viaplay succesvol heeft neergezet in Nederland, kunnen we een prachtig sportaanbod naar Videoland brengen. Met deze stap bouwen we verder aan een toekomstbestendig Nederlands streamingplatform dat kan concurreren met de grootste internationale spelers.”

Moet nog goedgekeurd worden

Overigens is het nog niet zeker dat de overname doorgaat: die moet eerst goedgekeurd worden door toezichthouder Autoriteit Consument & Markt. DPG en Viaplay Group verwachten echter geen beren op de weg en zien de overname binnen enkele maanden afgerond worden.