De streamingdienst NLZiet waarmee via internet naar televisiezenders gekeken kan worden heeft sinds kort een testkanaal waarop wedstrijden van het wereldkampioenschap voetbal met zo weinig mogelijk vertraging worden uitgezonden.

Televisie kijken via internet levert sowieso wat meer vertraging op dan via de ouderwetse kabel. Daar merken vooral voetballiefhebbers met bijvoorbeeld het huidige WK veel van, omdat ze soms tot wel enkele tientallen seconden achterlopen op andere kijkers. Live uitzendingen zijn dus niet altijd helemaal live.

NOS schrijft dat NLZiet daar iets op heeft gevonden. Ze hebben een testkanaal binnen de app gelanceerd waarop WK-wedstrijden worden uitgezonden. Dit testkanaal heeft een veel kortere buffertijd dan het bekijken van televisie op de standaard manier in de app, waardoor er in sommige gevallen maar enkele seconden vertraging is. Een snelle internetverbinding wordt wel aangeraden, omdat de snelle buffertijd in combinatie met traag internet voor haperingen kan zorgen.