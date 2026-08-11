De Ultimate Edition van Grand Theft Auto 6 wordt op dit moment vaker gereserveerd dan de reguliere editie, ondanks het prijsverschil van 20 euro.

Dat liet Strauss Zelnick, de ceo van uitgever Take-Two Interactive, weten in een interview met CNBC. Allereerst vertelde hij dat de reserveringen van Grand Theft Auto 6 "veel beter dan verwacht" zijn.

Daarna werd hem gevraagd welke versie van de game op dit moment populairder is - de reguliere editie van 79,99 euro, of de Ultimate Edition van 99,99 euro. Zelnick liet daarbij weten dat er een lichte voorkeur is voor de Ultimate Edition. Zelnick was echter realistisch over de toekomst: hij gaat er van uit dat rond de release van de game de reguliere editie populairder zal zijn. Het feit dat de Ultimate Edition dat nu is, zou kunnen komen "omdat de meest fanatieke consumenten op dit moment al reserveren".

Extra content in de Ultimate Edition van GTA 6

De Ultimate Edition van Grand Theft Auto 6 bevat diverse in-game extra's. Hieronder zijn ze allemaal te zien:

'67 Vapid Dominator Buggy en Paradise Garage: Een monster van de Mud Club met indrukwekkende off-road prestaties voor de bossen van Mount Kalaga en ver daarbuiten. Handig opgeslagen in een garage in Watson Bay, inclusief een wapenkast om je uitrusting aan te passen en een opslagkist voor gestolen goederen die je later kunt verkopen.

'95 Grotti Cheetah: Grotti's iconische sportwagen uit het midden van de jaren 90, een eerbetoon aan Shore Drive. De ’95 Grotti Cheetah wordt geleverd met een minimalistische retrofuturistische bestickering en is beschikbaar voor latere delen van het verhaal.

Voertuigen en Vapid Ganado Retro Build bij Jason's Safehouse: Geniet van de zon met een Dinka Enduro-motorfiets in legerstijl en een Crest Kayak, of geef Jasons versleten Vapid Ganado-pick-up een klassieke uitstraling met exclusieve modificaties zoals een cabine-spoiler, achterantennes en speciale bestickering.

Vehicle Mod Shops: Twee toonaangevende werkplaatsen voor voertuigaanpassingen zijn exclusief toegankelijk in de Ultimate Edition. Bij Rideout Customs in Vice City kun je standaardvoertuigen ombouwen tot ware kunstwerken met luxe interieurs, bijzondere velgen en donk-stijl aanpassingen. Bij One-Eyed Willie’s in Lake Leonida kun je off-road voertuigen voorzien van exclusieve upgrades en zelfs handgeschilderde meesterwerken laten maken.

Classic Car Collection: Spoor verlaten klassieke auto's en onafgemaakte projectwagens op en herstel ze in hun oude glorie voor de excentrieke verzamelaar en fixer Wyman. Vier van deze voertuigen zijn exclusief beschikbaar in de Ultimate Edition.

Shitzu Squalo: Perfect om te vissen in Gambit Bay. Deze roze-blauwe Squalo, aangemeerd bij Washington Beach, is uitgerust voor open zee met een wapenkist vol explosieven.

Hawk & Little Morgan Revolver: Exclusief afkomstig van het Vercetti Estate en beschikbaar bij Ammu-Nation terwijl het verhaal van Jason en Lucia vordert. Zowel Jason als Lucia krijgen hun eigen versie van deze krachtige revolver met klassieke Vice City-details, waaronder handgrepen met palmboomgravures, gegraveerde afwerking, een hoogwaardige richtkijker en persoonlijke afwerkingen.

Persoonlijke wapenvarianten: Gepersonaliseerde handvuurwapens met gedetailleerde gravures voor Jasons Girardi ES9-pistool en Lucia's Klose K17-pistool.

PTT Youngin$ Compound and Scores: Een van de luidruchtigste en meest actieve gangs van Leonida. De PTT Youngin$ kweken hoogwaardige hydroponische planten op onverwachte locaties. Vind een manier om hun Illegal Goods Store in Southside Vice City te overvallen en ontsnap veilig om speciale items en unieke smokkelwaar te bemachtigen.

Vice City-stijl voor Jason en Lucia: Of ze nu aan het zwembad liggen of samen op pad zijn, Jason en Lucia kunnen zich kleden met exclusieve outfits, tatoeages en meer.

Goodtime Gear: Een kleding- en accessoirecollectie geïnspireerd op Macca the Gator uit de populaire tv-serie van de Goodtime State.

Stock 305 Clothing Store: Exclusief toegankelijk in de Ultimate Edition. Stock 305 is de belangrijkste bestemming van Stockyard voor hoogwaardige streetwear. Stel unieke exclusieve outfits samen voor Jason en Lucia.

Sara’s Unisex Salon: Unieke kapsels voor zowel Jason als Lucia, inclusief gezichtsbeharing voor Jason en make-up en nagelstijlen voor Lucia.

Electric Fang Tattoo: De bekendste tattooshop van Stockyard, met meer dan 50 exclusieve tatoeages voor Jason en Lucia, allemaal ontworpen door het kunstenaarscollectief FAILE.

Later deze maand wordt meer van Grand Theft Auto 6 getoond

Take-Two en Rockstar kondigden vorige week aan dat we op 27 augustus meer gaan zien van Grand Theft Auto 6, via een 'Extended Look'. Deze verschijnt om 21:00 uur Nederlandse tijd op Netflix, en zes uur later ook op YouTube.

Er zijn al twee trailers uitgekomen van de game, maar naar verwachting zal deze Extended Look veel meer tonen van het spel, waaronder wat spelers van de gameplay kunnen verwachten, een betere blik op de spelwereld en meer. Lees hier meer over hoe je de Extended Look voor GTA 6 kunt bekijken.

Grand Theft Auto 6 wordt episch

Sinds de release van Grand Theft Auto 5 in 2013 wachten fans al met smart op een vervolg, en die verschijnt op 19 november eindelijk op PlayStation 5 en Xbox Series-consoles in de vorm van Grand Theft Auto 6.

Hierin bezoek je net als in Grand Theft Auto: Vice City het op Miami gebaseerde Vice City, al zal GTA 6 je waarschijnlijk ook ver buiten die stad laten verkennen. Twee hoofdpersonage spelen de hoofdrol, die je waarschijnlijk beiden kunt besturen: Lucia Caminos en Jason Duval. Dit zijn geliefden, en als we de eerdere trailers mogen geloven kiezen ze uiteindelijk voor een leven vol misdaad en passie.

Grand Theft Auto 6 heeft alles in zich om een gigantische game te worden, en dan bedoelen we niet alleen de hoeveelheid content in het spel. GTA 5 is een van de bestverkochte games ooit en de verwachtingen voor het vervolg liggen torenhoog. De game valt al te reserveren en dat is voor zover bekend al door miljoenen mensen gedaan.

Hieronder staan nog een aantal overzichten en artikelen met informatie rondom GTA 6 waarmee jij binnen de kortste keren op de hoogte bent van alles rondom Rockstars aankomende titel.

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