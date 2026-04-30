Huidige abonnemees van de verschillende KPN Mobiel-abonnementen gaan 1 euro per maand meer betalen. Wel krijgen ze daar Extra Veilig Mobiel voor terug.

Dat kondigde het bedrijf vandaan aan via een e-mail die naar leden wordt verstuurd. De prijsverhoging geldt niet voor mensen die na eind februari een abonnement hebben afgesloten. Daarnaast staat het bestaande abonnees vrij om hun abonnement op te zeggen.

Overigens krijgen blijvende abonnees die meer gaan betalen, daar wel iets voor terug. Het Extra Veilig Mobiel-abonnement, dat voorheen 1,99 euro per maand kost, wordt standaard inbegrepen aan abonnementen. Extra Veilig Mobiel blokkeert via het netwerk onveilige websites om malware te voorkomen. Deze optie moet wel handmatig aangezet worden in MijnKPN.

Zoals gezegd mogen bestaande klanten hun abonnement opzeggen zonder dat daar een boete aan hangt. Dat komt omdat de afgesproken voorwaarden met deze prijsverhoging worden geschonden.