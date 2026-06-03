Vanaf 1 juli gaan de prijzen voor internet-, tv- en vaste telefonie-abonnementen bij KPN met 3,3 procent omhoog.

Dat heeft het bedrijf aangekondigd. Het gaat om de abonnementen die voor 1 april van dit jaar zijn afgesloten. KPN claimt dat de verhoging in lijn is met het inflatiepercentage van het Nederlandse Bureau voor de Statistiek.

"De verandering geldt alleen voor een Internet en TV abonnement en voor de verkeerstarieven van Vast Bellen. En niet voor alle andere toegevoegde extra’s zoals ESPN Compleet, het Opnemen Pakket of KPN Veilig."