Dat heeft het bedrijf aangekondigd. Het gaat om de abonnementen die voor 1 april van dit jaar zijn afgesloten. KPN claimt dat de verhoging in lijn is met het inflatiepercentage van het Nederlandse Bureau voor de Statistiek.
"De verandering geldt alleen voor een Internet en TV abonnement en voor de verkeerstarieven van Vast Bellen. En niet voor alle andere toegevoegde extra’s zoals ESPN Compleet, het Opnemen Pakket of KPN Veilig."
Eerder dit jaar gingen de prijzen van mobiele KPN-abonnementen ook al met 1 euro per maand omhoog. Wel krijgen klanten daar het Extra Veilig Mobiel-pakket bij. Het was mogelijk voor klanten om hun abonnement kosteloos op te zeggen.