Netflix werkt aan een aankomende verplichting waarbij elk profiel op de streamingdienst verbonden zit aan een apart e-mailadres.

Meerdere Amerikaanse gebruikers hebben de afgelopen weken gemeld dat Netflix opeens eist dat elk Netflix-profiel gekoppeld wordt aan een apart e-mailadres. Lang niet iedereen krijgt deze melding vooralsnog, dus voor nu lijkt het om een test te gaan. Netflix heeft echter wel aan Arstechnica gemeld dat het om een nieuwe regel gaat die sinds eerder deze maand wordt uitgerold. Het is niet bekend of en wanneer deze regel naar Nederland komt.

Zo werkte het voorheen

Het is al jaren mogelijk om vijf verschillende profielen aan te maken met één Netflix-account. Daarbij krijgt elk profiel zijn eigen kijkgeschiedenis en aanbevelingen. Dat is bijvoorbeeld handig wanneer je je Netflix-account met andere mensen in je huishouden deelt, zodat je niet allerlei romcoms of juist actiefilms bij je aanbevelingen krijgt als je daar niet op zit te wachten. Ook is het handig zodat wanneer twee mensen in je huishouden dezelfde serie kijken, ze hun eigen kijkgeschiedenis houden en ze beiden weten waar ze precies zijn gebleven.

Voordelen van verplicht e-mailadres

Hoewel het bovenstaande voor zover niet gaat veranderen, gaat het dus mogelijk wel verplicht worden om elk van de maximaal vijf profielen te koppelen aan een uniek e-mailadres.

Dat zou het bijvoorbeeld makkelijker maken om een profiel te herstellen en op nieuwe toestellen aan te melden. Ga maar na: dan zou je niet meer aan de hoofdaccounthouder inloggegevens of een verificatiecode moeten vragen, maar via je e-mail jezelf aanmelden.

Foto: Karolina Kamboompics

Mogelijke nadelen

Dat wil echter niet zeggen dat er geen nadelen aan deze mogelijke nieuwe regeling zitten. Zo kan het een hoop extra gedoe opleveren als elke gebruiker in je huishouden zijn of haar eigen e-mailadres moet koppelen. Voor profielen van kinderen zou het gelukkig niet hoeven te gebeuren; daar hoef je dus niet speciaal een e-mailadres voor aan te maken.

Gebruikers zijn vooral bang dat Netflix dit mede doet om meer e-mailadressen te verzamelen en info te delen met adverteerders. In het reglement van de streamingdienst wordt immers al gemeld dat e-mailadressen met marketingbedrijven kunnen worden gedeeld. Arstechnica meldt bijvoorbeeld al dat zodra een apart e-mailadres gekoppeld wordt, die persoon ook advertenties voor Netflix-content ontvangt in zijn of haar mailbox.

Multifactorauthenticatie

Daar blijft het niet bij wat nieuwe regels op Netflix betreft. Vanaf 7 juli wordt iedereen - in ieder geval in de VS, maar mogelijk spoedig ook hier - verplicht om multifactorauthenticatie aan te zetten op zijn of haar Netflix-account.

Dan is er dus niet alleen een e-mailadres en wachtwoord nodig, maar ook een extra controle - bijvoorbeeld via een identificatie-app zoals Authy of Google Authenticator. Een extra identificatiemanier in de vorm van een sms zou niet meer mogelijk zijn.

Veiliger of juist irritanter?

Enerzijds lijkt Netflix de streamingdienst dus veiliger en gebruiksvriendelijker maken, anderzijds gaat het de gebruiker meer tijd en moeite kosten om in te loggen en meerdere profielen te creëren. Daar komt ook nog bij dat gegevens als e-mailadressen mogelijk naar adverteerders gaan.