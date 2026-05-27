Sony introduceert de 2026 Bravia-televisielijn, met als vlaggenschip de Bravia 9 II en daaronder de Bravia 7 II. Beide modellen maken gebruik van wat Sony True RGB noemt: een backlighttechnologie waarbij elke pixel individueel wordt aangestuurd met rode, groene en blauwe leds, voor nauwkeurigere kleuren en hogere piekhelderheid.

Tijdens de uitgebreide presentatie in het hoofdkantoor Sony Europe in het Engelse Weybridge kondigde het Japanse elektronicaconcern nieuwe apparatuur aan.

De Bravia 9 II is het topmodel en beschikbaar in 65, 75, 85 en 115 inch. Ten opzichte van de Bravia 7 II heeft dit model een groter aantal leds voor hogere helderheid, en is het uitgerust met de Immersive Black Screen Pro: een paneel met een nanostructuurlaag die reflecties en glare sterk vermindert zonder dat dit ten koste gaat van het zwartniveau of het contrast. Handig voor lichte woonkamers waar spiegelende schermen al snel voor ergernis zorgen. Het geluidssysteem van de 9 II bevat naast de gebruikelijke speakers ook een Beam Tweeter die geluid naar het midden van het scherm projecteert, zodat stemmen en effecten precies op de juiste plek klinken.

De Sony Bravia 9 II-televisies beginnen bij 3.799 euro voor het 65-inch model en eindigen bij 24.999 voor het 115-inch model. De modellen zijn voorzien van het Google TV-besturingssysteem, dat gebaseerd is op Android.

Kleinere Bravia 7 II

De Bravia 7 II is beschikbaar in zes maten, van 50 tot 98 inch, en deelt veel technologie met het topmodel, waaronder de True RGB-backlighting en brede kijkhoeken via X-Wide Angle Pro. Het geluidsontwerp is vergelijkbaar van opzet, maar zonder de Beam Tweeter die we wel bij de Bravia 9 II terugvinden.

Beide modellen worden geleverd met een vernieuwd design. Sony gebruikt een zogeheten Mirage Stand waarbij kabels via optische refractie aan het zicht worden onttrokken, waardoor de tv lijkt te zweven. Dat is voor Sony niet nieuw, want het bedrijf experimenteerde daar al mee in de KDE-P50HX1 uit 2002 en de Qualia 005 uit 2004, die een vergelijkbare optische illusie gebruikten voor de voet.

Het volledige 2026 Bravia-assortiment omvat naast de twee bovengenoemde True RGB-modellen ook twee OLED-modellen (Bravia 8 II en Bravia 8, beide in 55 en 65 inch) en drie LED-modellen in de meer toegankelijke prijsklasse: de Bravia 5, Bravia 3 II en Bravia 2 II.

De Bravia 7 II-toestellen beginnen bij een prijs van 2.049 euro voor het 55-inch model en lopen op tot 6.999 euro voor het 98-inch model.

Nieuwe Bravia Theatre-audiolijn

Naast de televisies breidt Sony ook de Bravia Theatre-lijn voor audio uit. Nieuw is de Bravia Theatre Trio: een draadloos systeem met een centrale balk en twee losse satellietspeakers, ontwikkeld in samenwerking met Sony Pictures. Het systeem ondersteunt Dolby Atmos, DTS:X en IMAX Enhanced, en is via een USB-C-microfoon te kalibreren op de akoestiek van de kamer. De speakers gebruiken nieuwe aluminium membranen voor betere helderheid in de hoge tonen. Verder zijn er nieuwe subwoofers (Sub 7, 8 en 9), nieuwe achterluidspreker (Rear 9) en een nieuwe soundbar (Bar 7) toegevoegd aan de bestaande Theatre A-serie. De Bravia Theatre Trio krijgt een prijskaartje van 1.999 euro.