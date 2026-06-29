Het lijkt er op dat er op steeds meer plekken wetten komen die een stokje steken voor reclames op streamingdiesnten die erg luid zijn.

Je kent het misschien wel: zit je op een streamingdienst met reclames, krijg je opeens een reclame voorgeschoteld waarvan het volume flink hoger is dan de content die je wil kijken. Je schrikt niet alleen, je moet ook het volume zachter zetten en weer harder wanneer je daadwerkelijk een film of serie gaat kijken.

Het is eigenlijk raar dat dit zomaar kan, want op reguliere televisiezenders mag dit helemaal niet. Er is een 'Europese luidheidsnorm' - een vaste standaard die het volume van reclames en programma's gelijktrekt. Daarbij hebben in Nederland de brancheverenigingen afgesproken dat reclames niet harder mogen klinkenn dan tv-programma's.

Steeds meer plekken voeren de regels in

Tijd dus dat er ook meer regels komen op streamingdiensten. Hoewel in Europa helaas nog geen specifieke wetten zijn die hierop hameren, lijken ze elders wel met de tijd mee te gaan en wetten te creëren voor dit segment.

Aanstaande woensdag wordt er in de Amerikaanse staat Californië bijvoorbeeld een wet ingevoerd die er voor zorgt dat reclames op streamingdiensten niet luider dan de daadwerkelijke content mogen zijn (via ArsTechnica). Volgend jaar volgt er een vergelijkbare wet in de staat Illinois.