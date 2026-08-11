Zet maar in de agenda: The Game Awards vinden in nacht van 10 op 11 december plaats

De uitzenddatum van de nieuwe editie van The Game Awards is bekendgemaakt. Die worden dit jaar op donderdag 10 december uitgezonden, wat in Nederland neerkomt op de nacht van 10 op 11 december.

Dat heeft organisator en presentator Geoff Keighley aangekondigd. Net zoals altijd wordt de show weer in het Peackock Theater te Los Angeles gehouden, en uitgezonden via onder andere YouTube. Meer details volgen aankomend najaar.

Wat te verwachten van The Game Awards?

Al jarenlang worden The Game Awards in december gehouden. Tijdens deze liveshow worden diverse games die dit jaar zijn uitgekomen en hun ontwikkelaars beloond met awards. Journalisten wereldwijd helpen bij de selectie van genomineerden, terwijl een jury uiteindelijk de winnaars bepaalt.

Tijdens de show worden niet alleen awards uitgedeeld. Ook worden er vaak trailers van aankomende games getoond, vergelijkbaar met de andere shows die Keighley organiseert en presenteert - Summer Game Fest en Gamescom Opening Night Live. Op 25 augustus is het weer tijd voor de nieuwste editie van laatstgenoemde evenement.

Vorig jaar onthuld tijdens The Game Awards

Afgelopen december werden er weer diverse games onthuld en getoond, waaronder twee nieuwe Tomb Raider-spellen (waaronder één remake), Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, Mega Man: Dual Override, Control: Resonant en twee Star Wars-spellen.