Een goede schooltas hoeft niet vol te zitten met dure tech. Deze back-to-school gadgets helpen bij concentreren, typen, lezen, plannen en opladen, zonder dat je bureau of rugzak meteen uitpuilt.

Schooltech werkt pas als je er minder gedoe door hebt. Een tablet die te zwaar is, oordopjes die knellen of een powerbank die je nooit meeneemt, verdwijnen na twee weken onder in een la. De beste back-to-school gadget is niet de duurste, maar het apparaat dat je op een volle lesdag echt blijft gebruiken.

De gadget voor absolute focus: Sony WF-C710N

De Sony WF-C710N is een logische eerste upgrade als je vaak leert in de trein, aula of bibliotheek. Deze draadloze oordopjes hebben actieve ruisonderdrukking, IPX4-spatwaterbestendigheid en een compact laadcase. Ze nemen weinig ruimte in en zijn daardoor praktischer dan een grote koptelefoon als je tas al vol zit met boeken en een laptop.

Foto: Sony

Voor college-opnames, podcasts en online lessen is vooral de demping van laag gerommel prettig. Verwacht geen stilte zoals bij dure over-ear modellen, maar wel genoeg rust om je minder te laten afleiden door pratende klasgenoten of een brommende bus. Wil je meer weten over de verschillen tussen goedkope en dure demping, dan helpt deze uitleg over noise-cancelling koptelefoons.

Sneller typen dan de rest: Logitech Pebble Keys 2 K380s

Veel verslagen beginnen op een laptop, maar korte opdrachten of samenvattingen tik je net zo goed op een tablet. De Logitech Pebble Keys 2 K380s is een compact bluetooth-toetsenbord met lage toetsen en een breedte van 27,9 centimeter. Dat past makkelijker naast een studieboek dan een volledig toetsenbord met numeriek blok.

Foto: Logitech

Het voordeel zit in de rust op je bureau. Je zet je tablet rechtop, schuift het toetsenbord ervoor en typt langer door zonder op glas te tikken. Zeker bij een tablet is een los toetsenbord een van de accessoires die het verschil maken tussen kijken en werken. ID.nl zette eerder meer tabletaccessoires voor productiviteit op een rij.

Stille muis voor bieb en lokaal: Logitech Pebble Mouse 2 M350s

Een touchpad is prima voor onderweg, maar bij lange werksessies merk je al snel dat een losse muis prettiger stuurt. De Logitech Pebble Mouse 2 M350s is plat, draadloos en bedoeld voor stille bediening. Dat laatste klinkt klein, tot je in een stille studieruimte twintig keer per minuut klikt.

Foto: Logitech

Gebruik je een laptopstandaard, dan heb je sowieso een losse muis en een los toetsenbord nodig. Zo voorkom je dat je armen omhoog moeten terwijl je scherm op ooghoogte staat. Voor scholieren en studenten die veel thuis werken, is dit vaak een betere investering dan nóg een scherm of snellere laptop.

Tablet voor aantekeningen en video: Samsung Galaxy Tab A11+

De Samsung Galaxy Tab A11+ met 128 GB opslag is een actuele en betaalbare tablet voor scholieren en studenten die vooral digitale lesomgevingen, pdf's, video's en videogesprekken gebruiken. Het 11-inch scherm biedt genoeg ruimte om documenten te lezen zonder dat de tablet meteen onhandig groot wordt. De wifi-uitvoering heeft 128 GB opslag en een schermresolutie van 1920 × 1200 pixels. Het model is bij meerdere aanbieders verkrijgbaar vanaf ongeveer 209 euro.

Foto: Samsung

Voor schoolwerk is vooral de combinatie van formaat en prijs interessant. Je kunt er onderweg een lesvideo op bekijken, een pdf openen of via Google Meet of Teams deelnemen aan een online les. De 5-megapixelcamera aan de voorkant is daarvoor voldoende. Voor uitgebreid typen blijft een laptop praktischer, maar met een bluetooth-toetsenbord kun je van de tablet ook een eenvoudige werkplek maken.

"De beste back-to-school gadget is niet de duurste, maar het apparaat dat je op een volle lesdag echt blijft gebruiken."

Lekker lezen zonder afleiding: Kobo Clara BW

Een e-reader lijkt ouderwets naast een tablet, maar voor lange leesteksten is dat juist de kracht. De Kobo Clara BW heeft een 6inch-scherm, 16 GB opslag en waterbestendigheid. Hij is klein genoeg voor het voorvak van je tas en nodigt minder uit tot scrollen door sociale apps.

Foto: Kobo

Voor romans, literatuurlijsten en lange artikelen leest e-ink rustiger dan een fel tabletscherm. Je bladert trager, maar dat is bij studeren soms precies de bedoeling. Wie vooral pdf's met veel tabellen gebruikt, is beter af met een grotere tablet. Voor tekstboeken en leesuren in de trein voelt een e-reader lichter en stiller.

Smartwatch als personal assistant: Garmin Vivoactive 6

De Garmin Vivoactive 6 is een modernere keuze dan de inmiddels wat gedateerde Venu Sq 2. Het horloge heeft een amoledscherm, ingebouwde GPS en functies voor het bijhouden van activiteiten en gezondheid. Je koopt dit slimme klokkie momenteel vanaf ongeveer 254 euro.

Foto: Garmin

Voor een schooldag zit de meerwaarde vooral in de praktische functies. Je kunt meldingen en agenda-informatie op je pols bekijken zonder steeds je telefoon uit je tas te halen. Ook kun je timers instellen voor studeerblokken en je beweging gedurende de dag bijhouden. De ingebouwde GPS maakt het horloge bovendien geschikt voor fietsen, wandelen en hardlopen zonder dat je daarvoor steeds je telefoon hoeft mee te nemen.

Altijd genoeg power: Xtorm 35W Fuel Series Powerbank (20.000 mAh)

Een telefoon of laptop die om drie uur 's middags leeg is, maakt plannen, betalen en inloggen onnodig lastig. Deze Xtorm 35W Fuel Series Powerbank heeft twee usb-c-poorten met maximaal 35 watt Power Delivery en daarnaast een usb-a-poort die tot 18 watt levert. Daarmee kun je meerdere apparaten tegelijk bijladen, bijvoorbeeld je telefoon, tablet en draadloze oordopjes.

Foto: Xtorm

De capaciteit van 20.000 mAh is ruim voldoende voor een lange school- of studiedag: volgens Xtorm kun je een smartphone er tot vier keer volledig mee opladen. Een digitaal display laat bovendien precies zien hoeveel juice er nog beschikbaar is. Met een gewicht van 400 gram is dit geen ultralichte powerbank, maar daar krijg je wel veel capaciteit en laadvermogen voor terug.

Voor dagelijks gebruik is 20.000 mAh ruim, maar het gewicht voel je wel in je tas. Reis je met het vliegtuig voor stage of uitwisseling, check dan vooraf de regels voor lithiumaccu's. ID.nl legt uit waar je op moet letten als je een powerbank mee in het vliegtuig neemt.

Back-ups voor werkstukken en portfolio's: Samsung T7 Shield 1TB

Cloudopslag is handig, maar een lokale back-up blijft verstandig als je veel foto's, video's, presentaties of ontwerpbestanden maakt. De Samsung T7 Shield 1TB is een externe ssd met usb-c, een rubberachtige behuizing en opgegeven leessnelheden tot 1050 MB/s. Eén terabyte is genoeg voor veel schoolprojecten en oude semesters.

Foto: Samsung

Maak er een gewoonte van om elke vrijdag je belangrijkste mappen te kopiëren. Dat voelt overdreven tot je laptop valt, je account blokkeert of een montageproject niet meer opent. Voor creatieve opleidingen, profielwerkstukken en stages is een externe ssd minder spannend dan nieuwe oordopjes, maar vaak waardevoller.

Muziek na schooltijd: Xiaomi Sound Play

De Xiaomi Sound Play is de extra gadget voor wie school en ontspanning graag gescheiden houdt, maar zijn muziek wel meeneemt. Deze draagbare bluetoothspeaker heeft 18 watt uitgangsvermogen, een gewicht van 415 gram en sfeerverlichting aan de onder- en bovenkant. Door de IP68-stof- en waterbestendigheid kan hij ook mee naar het park, sportveld of balkon.

Foto: Xiaomi

Voor studeren in een gedeelde ruimte is een speaker meestal geen goed idee, maar na schooltijd komt hij beter tot zijn recht. Denk aan een groepsopdracht aan de keukentafel, een pauze buiten of muziek tijdens het opruimen van je kamer. De opgegeven batterijduur loopt op tot 14 uur, mits je het volume en de verlichting niet te hard laat meedoen.

Koptelefoon voor lange dagen: Redmi Headphones Neo

De Redmi Headphones Neo is een over-ear hoofdtelefoon voor wie liever kussens over de oren draagt dan losse dopjes in het oor. Hij ondersteunt Bluetooth 5.4, weegt volgens de specificaties 263 gram en heeft usb-c om op te laden. De opgegeven batterijduur loopt op tot 72 uur wanneer ANC uitstaat.

Foto: Redmi

Dat maakt hem interessant voor leerlingen en studenten die veel reizen of vaak vergeten hun koptelefoon op te laden. Een over-ear model neemt meer ruimte in dan oordopjes, maar zit bij lange luistersessies vaak rustiger. Gebruik hem voor online lessen, muziek tijdens het reizen of een afspeellijst die je helpt om in een vaste studieroutine te komen.

⭐ Prijsvraag: wat zit er in jouw ideale schooltas? We mogen de Xiaomi Sound Play en Redmi Headphones Neo die hierboven staan weggeven aan twee gelukkige winnaars. Vertel ons in één zin welk apparaat jouw schooldag (of die van je (klein)zoon of (klein)dochter) het meest zou verbeteren en waarom. Stuur je inzending naar prijsvraag@id.nl (vergeet niet je naam en adresgegevens te vermelden!).

Zo kies je jouw schoolupgrade

Begin niet bij het product, maar bij je irritatie. Word je snel afgeleid, kies dan eerst oordopjes. Typ je veel op een tablet, neem een toetsenbord en muis. Is je telefoon vaak leeg, dan is een powerbank nuttiger dan een smartwatch. Wie veel leest, heeft meer aan een e-reader dan aan een snellere tablet.

Let ook op gewicht. Een schooltas met laptop, boeken, fles en lunch is al zwaar genoeg. Kies daarom liever één apparaat dat elke dag meegaat dan drie accessoires voor noodgevallen. Goedkope tech wordt duur als die thuis blijft liggen.

In het kort Back-to-school gadgets zijn het nuttigst als ze één dagelijks studieprobleem oplossen. Oordopjes helpen bij concentratie, een toetsenbord en muis maken een tablet geschikter voor werk, en een powerbank voorkomt een lege telefoon tijdens lange schooldagen. Een e-reader past bij lange leesteksten, terwijl een externe ssd vooral waarde heeft voor back-ups van grote projecten. De Xiaomi Sound Play en Redmi Headphones Neo voegen ontspanning en lang luisteren toe aan de schooltas.