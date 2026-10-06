Tekstuele advertenties zaten al in ChatGPT - begin dit jaar werden deze toegevoegd in de Verenigde Staten, en sinds september worden deze ook in Nederland vertoond. Omdat het om tekst gaat, waren deze advertenties nog relatief gemakkelijk te negeren.
ChatGPT gaat nu dus ook advertenties in de vorm van beelden krijgen. In deze afbeeldingen zijn diverse producten te zien waar voor wordt geadverteerd. Om welke producten het precies gaat, is nog niet bekend.
Alleen nog in de VS
Vooralsnog gaat het alleen om een test in de Verenigde Staten. Het is niet bekend wanneer de visuele advertenties wereldwijd worden uitgerold. Wel is duidelijk dat het vooralsnog alleen wordt getoond wanneer er door gebruikers een afbeeldingen in de AI-dienst wordt gegenereerd.
OpenAI belooft dat de visuele advertenties duidelijk worden aangegeven als advertentie, zodat er geen verwarring ontstaat over dat het om een advertentie gaat.
Grotere markt bedienen
OpenAI over de reden van de nieuwe advertenties: "ChatGPT bereikt elke week 1,2 miljard mensen en is daarmee het grootste consumentenplatform ter wereld dat volledig rond AI is gebouwd. Advertenties helpen ons de voordelen van AI voor meer mensen beschikbaar te maken. Die brede toegankelijkheid staat centraal in onze missie en is een kracht van ons bedrijf. Hierdoor kunnen we een veel grotere markt bedienen dan met alleen abonnementen. Tegelijkertijd krijgen bedrijven een nieuwe manier om mensen te bereiken terwijl ze ideeën verkennen, beslissingen nemen en producten en diensten ontdekken die relevant zijn voor wat ze willen bereiken."