OpenAI's AI-model ChatGPT krijgt een nieuwe vorm van advertenties, namelijk in de vorm van afbeeldingen.

Tekstuele advertenties zaten al in ChatGPT - begin dit jaar werden deze toegevoegd in de Verenigde Staten, en sinds september worden deze ook in Nederland vertoond. Omdat het om tekst gaat, waren deze advertenties nog relatief gemakkelijk te negeren.

ChatGPT gaat nu dus ook advertenties in de vorm van beelden krijgen. In deze afbeeldingen zijn diverse producten te zien waar voor wordt geadverteerd. Om welke producten het precies gaat, is nog niet bekend.

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Alleen nog in de VS

Vooralsnog gaat het alleen om een test in de Verenigde Staten. Het is niet bekend wanneer de visuele advertenties wereldwijd worden uitgerold. Wel is duidelijk dat het vooralsnog alleen wordt getoond wanneer er door gebruikers een afbeeldingen in de AI-dienst wordt gegenereerd.

OpenAI belooft dat de visuele advertenties duidelijk worden aangegeven als advertentie, zodat er geen verwarring ontstaat over dat het om een advertentie gaat.

Grotere markt bedienen