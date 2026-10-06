Epson heeft vier nieuwe 4K-laserprojectoren aangekondigd voor gebruik thuis. De EH-LS5000, EH-LS6000, EH-LS7000 en EH-LS7500 projecteren beelden tot 500 inch groot, gebruiken AI om de beeldkwaliteit per scène bij te stellen en ondersteunen de smarthome-standaard Matter. De EH-LS7500 is bovendien de eerste short-throwprojector in Epsons professionelere thuislijn.

Alle vier de projectoren werken met Epsons 3LCD-techniek en een laserlichtbron. De EH-LS5000 is het instapmodel en haalt een helderheid van 2.500 lumen. De EH-LS6000 gaat een stap verder met 3.400 lumen. Beide zijn bedoeld voor gewone woonkamers, waar ook overdag films, sport of games gekeken worden, en kunnen eenvoudig worden gekoppeld aan een externe geluidsinstallatie. Epson geeft op beide modellen vijf jaar garantie.

Wie meer wil, kan kijken naar de EH-LS7000 en EH-LS7500. De EH-LS7000 is met 3.600 lumen de helderste van het viertal en richt zich op mensen met een aparte mediaruimte. De EH-LS7500 haalt 3.500 lumen en is een short-throwmodel. Hij kan dus dicht op de muur of het scherm staan en toch een groot beeld neerzetten. Dat maakt hem geschikt voor kleinere ruimtes, maar volgens Epson ook voor toepassingen als een indoor golfsimulator. Deze twee modellen kunnen worden aangesloten op AV-besturingssystemen en hebben ISF-gecertificeerde beeldinstellingen, zodat een installateur het beeld nauwkeurig kan kalibreren.

AI past het beeld aan per scène

De projectoren gebruiken een MT9681-processor voor wat Epson AI-beeldtechnologie noemt. De functie AI PQ Scene 2.0+ herkent onderdelen van een scène, zoals gezichten, en past daar kleur, contrast en helderheid op aan. Daarnaast schalen de projectoren beelden met een lagere resolutie op naar 4K en zorgt AI-verwerking voor vloeiendere bewegingen en diepere zwarttinten bij snelle actie. De projectoren tonen 4K-beeld met 8,3 miljoen pixels en ondersteunen HDR10 en HLG voor een groter dynamisch bereik.

“Gebruikers verwachten vandaag de dag meer dan alleen uitstekende beeldkwaliteit. Ze willen ook eenvoud en flexibiliteit”, zegt Kiran Sanghera van Epson Europe. “Ons nieuwe assortiment thuisbioscoopprojectoren biedt beide: indrukwekkend 4K-beeld, ondersteund door AI, gecombineerd met een eenvoudige installatie die moeiteloos in iedere woonruimte past.”

Meer licht zonder extra geluid

De laserlichtbron is vernieuwd en krijgt volgens Epson dankzij LD Boost Technology tot 12 procent meer helderheid, zonder dat de ventilatoren harder gaan draaien. Het geluidsniveau ligt tussen de 22 en 25 dB, afhankelijk van het model. Door die hogere lichtopbrengst moeten de projectoren ook goed bruikbaar zijn in ruimtes die niet volledig verduisterd kunnen worden.

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