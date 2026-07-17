Een powerbank in het vliegtuig mag meestal mee, maar niet zomaar overal. Stop hem in je handbagage, check de Wh-waarde en let op strengere regels per luchtvaartmaatschappij. Zo kun je zonder gedoe je powerbank meenemen op vakantie.

De verwarring begint meestal al bij het inpakken. Je telefoon moet opgeladen blijven, je boardingpass staat in een app en op vakantie wil je onderweg kunnen navigeren. Tegelijkertijd hoor je op de luchthaven dat powerbanks niet in de ruimbagage mogen. Dat klopt: een powerbank wordt gezien als een losse lithiumbatterij en daarvoor gelden strengere regels dan voor een oplader zonder accu.

Waarom een powerbank in het vliegtuig anders is

Een powerbank in het vliegtuig is geen gewone reisaccessoire, maar een losse lithium-ionaccu. Het risico zit niet in normaal gebruik, maar in beschadiging, kortsluiting of oververhitting. In de cabine kan personeel snel ingrijpen als een batterij warm wordt, rook afgeeft of vreemd ruikt. In het ruim is dat veel lastiger, en daarom moeten losse lithiumbatterijen en powerbanks in je handbagage blijven. IATA (kort voor de International Air Transport Association) noemt powerbanks expliciet bij de batterijen die je niet in ingecheckte bagage moet stoppen.

De belangrijkste grens is de capaciteit in wattuur, afgekort Wh. Tot en met 100 Wh mag een powerbank doorgaans mee in de handbagage. Tussen 100 en 160 Wh is bij veel regels toestemming van de luchtvaartmaatschappij nodig, maar voor powerbanks zijn verschillende maatschappijen inmiddels strenger. Boven 160 Wh kun je er op een passagiersvlucht vrijwel altijd van uitgaan dat de powerbank niet mee mag. IATA’s 2026-richtlijn noemt bovendien een maximum van twee powerbanks tot 100 Wh per passagier.

Foto: Dmitri Maruta

Zo neem je een powerbank in het vliegtuig mee

Stop je powerbank in je kleine tas of handbagage, liefst op een plek waar je er snel bij kunt. Dus niet onder in je trolley tussen kabels, sleutels en een metalen toilettas, maar in een apart vakje. Bescherm de aansluitingen tegen kortsluiting, bijvoorbeeld met het originele hoesje, een klein etui of door losse kabels apart te houden. Dat voelt misschien overdreven bij een klein blokje van 10.000 mAh, maar juist in een overvolle tas krijgt zo’n accu de meeste klappen.

⚡️ Wat...? Controleer thuis de tekst op de behuizing. Staat er 100 Wh of minder, dan zit je in de veilige zone. Staat er alleen mAh, dan kun je het grof uitrekenen: mAh x V / 1000 = Wh . De meeste powerbanks gebruiken intern 3,6 of 3,7 volt. Een model van 20.000 mAh komt dan uit op ongeveer 74 Wh, terwijl 27.000 mAh rond de 100 Wh zit. Bij twijfel is een kleinere powerbank praktischer dan discussie bij de security. Zoek je nog een model voor onderweg, let dan bij een krachtige powerbank voor lange reizen dus niet alleen op mAh, maar ook op de Wh-vermelding.

Check vlak voor vertrek ook de regels van je luchtvaartmaatschappij. KLM vermeldt bijvoorbeeld dat je maximaal 15 elektronische apparaten met een lithiumbatterij tot 100 Wh mag meenemen en dat powerbanks meetellen als reservebatterijen, met een maximum van twee powerbanks. Op de Engelstalige KLM-pagina staat daarnaast dat je een powerbank bij je moet houden, niet in het bagagevak boven je hoofd mag leggen en hem aan boord niet mag gebruiken of opladen.

Dat laatste is een verandering waar je bij oudere reisroutines makkelijk overheen kijkt. Een powerbank was jarenlang iets wat je juist tijdens de vlucht gebruikte. Steeds meer maatschappijen willen dat je hem tijdens taxiën, opstijgen en landen niet gebruikt, en sommige verbieden gebruik en opladen aan boord helemaal.

Laad je telefoon daarom al op de luchthaven bij, zet energieslurpers zoals hotspot en hoge schermhelderheid uit en bewaar je powerbank voor na aankomst. Als je thuis nog inpakt, neem meteen de vakantie-checklist voor je apparaten mee, dan vergeet je ook opladers en stekkers niet.

Foto: andrey gonchar

Powerbank mee op vakantie: welke capaciteit is handig?

Voor de meeste vakanties is 10.000 tot 20.000 mAh de prettigste maat. Een 10.000mAh-model past makkelijk in een jaszak en laadt een smartphone meestal één tot twee keer volledig op. Een 20.000mAh-model is beter voor lange reisdagen, meerdere telefoons of een tablet, maar is zwaarder en neemt meer ruimte in.

De echt grote modellen van 30.000 mAh en meer klinken aantrekkelijk, maar komen sneller in de buurt van de grens of missen soms een duidelijke Wh-aanduiding. Wil je beter kunnen inschatten hoeveel prik je nodig hebt, lees dan meer over de capaciteit van powerbanks.

Let niet alleen op capaciteit, maar ook op laadvermogen. Een powerbank met usb-c en Power Delivery voelt in de praktijk een stuk relaxter aan dan een oud model dat je telefoon tergend langzaam vult. Voor een smartphone is 18 tot 30 watt vaak ruim genoeg. Voor een kleine laptop wil je eerder 45 watt of meer, maar controleer dan extra goed de Wh-waarde. Meer laadvermogen betekent niet automatisch dat de powerbank niet mee mag, maar grote laptop-powerbanks hebben vaker een hogere capaciteit.

Wanneer werkt dit niet: powerbank in het vliegtuig geweigerd

Je powerbank kan alsnog worden geweigerd als de capaciteit niet leesbaar is, als de behuizing bol staat, als er brandschade zichtbaar is of als het model is teruggeroepen. Neem zo’n powerbank dus niet mee, ook niet als hij thuis nog gewoon lijkt te werken. Een opgezwollen accu voelt soms alleen wat strak of wiebelig aan, maar is een duidelijk waarschuwingssignaal. Gooi hem trouwens niet in de gewone afvalbak, maar lever hem in bij een inzamelpunt voor batterijen of elektronica.

Foto: Hasim Ramle Grote kans dat je een opgezwollen powerbank zoals deze niet mag meenemen.

Ook zogenaamde 'smart luggage' verdient aandacht. Heeft je koffer een ingebouwde powerbank of losse accu, dan moet die meestal verwijderbaar zijn. Wordt je trolley bij de gate alsnog ingecheckt omdat de cabine vol is, dan haal je de powerbank eruit en neem je die los mee de cabine in. Kun je de accu niet loshalen, dan kan je koffer worden geweigerd. Dat is een vervelend moment bij de gate, dus check dit thuis voordat je vertrekt. IATA en KLM hanteren daarbij dezelfde policy: verwijderbare lithiumaccu’s uit slimme bagage moeten bij ingecheckte bagage mee de cabine in.

Twijfel je tussen twee powerbanks, kies dan de kleinere met duidelijke markering. Je wint er meer mee dan alleen minder gewicht: je voorkomt gedoe bij security, past makkelijker binnen luchthavenregels en je hebt genoeg stroom voor de meeste reisdagen. Neem daarnaast een korte usb-c-kabel mee, want een kabel die los in je tas knakt is vaak de echte reden dat je telefoon niet (goed) oplaadt.

In het kort Een powerbank in het vliegtuig mag meestal mee in de handbagage, maar niet in de ruimbagage. De veilige grens ligt doorgaans bij 100 Wh en veel maatschappijen hanteren maximaal twee powerbanks per passagier. Gebruik of laad je powerbank aan boord alleen als de luchtvaartmaatschappij dat toestaat. Een powerbank meenemen op vakantie gaat het soepelst met een duidelijk gelabeld model van 10.000 tot 20.000 mAh.