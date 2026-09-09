Apple heeft zojuist de AirPods 5 aangekondigd. De nieuwe oordopjes houden vast aan het open ontwerp zonder siliconen oortips zoals de AirPods Pro die hebben, maar krijgen sterkere actieve ruisonderdrukking, verbeterd geluid en functies rond Apple Intelligence.

Wat is er nieuw aan de AirPods 5?

De vijfde generatie AirPods volgt de AirPods 4 op, die in 2024 voor het eerst actieve ruisonderdrukking naar Apples reguliere oordopjes brachten. Wie de review van de AirPods 4 met ruisonderdrukking kent, weet waar de grootste uitdaging zit: dempen zonder afsluitende oortips. Apple zegt dat de AirPods 5 tot 50 procent meer omgevingsgeluid wegnemen dan AirPods 4 met ANC.

Wat is er nieuw aan de AirPods 5?

De AirPods 5 blijven open-ear oordopjes. Ze gaan dus niet zoals AirPods Pro met siliconen tips je gehoorgang in. Apple gebruikt een nieuwe akoestische opbouw met meerdere poorten en aangepaste algoritmes om de actieve ruisonderdrukking te verbeteren. Transparantiemodus moet stemmen en straatgeluid natuurlijker doorlaten, terwijl Adaptieve Audio automatisch schakelt tussen demping en omgevingsgeluid.

Ook het geluid is aangepakt. De oordopjes krijgen een nieuwe versie van Adaptive EQ, bedoeld om het geluid beter aan te passen aan verschillende oorvormen. Persoonlijke ruimtelijke audio blijft onderdeel van het pakket. Wil je weten wat Apple daarmee bedoelt, dan legt ID.nl in een achtergrondstuk uit wat spatial audio is. In de praktijk draait het om een geluidsbeeld dat meer om je heen wordt geplaatst, vooral bij films, series en geschikte muziek.

De duurdere uitvoering heet AirPods 5 with Wireless Charging Case. Die versie krijgt volumebediening op het steeltje: je veegt omhoog of omlaag om het geluid harder of zachter te zetten. Apple noemt daarnaast maximaal vijf uur luistertijd met ruisonderdrukking op één lading en tot 22 uur inclusief de oplaadcase. De draadloze case laadt via usb-c, Qi-laders en Apple Watch-laders.

Foto: Apple

AirPods 5 en Apple Intelligence

Apple koppelt de AirPods 5 nadrukkelijk aan Apple Intelligence en iOS 27. Met een geschikte iPhone moeten gebruikers Siri handsfree kunnen vragen om context uit berichten, e-mails of apps te gebruiken. De slimme Siri-functies rollen wel gefaseerd uit, en Apple meldt dat Siri AI in eerste instantie niet op iOS, iPadOS en watchOS in de EU beschikbaar is. Nederlandse taalondersteuning voor Apple Intelligence is al een belangrijk thema sinds Apple Intelligence Nederlands spreekt.

Live Translation hoort ook bij de nieuwe functies, maar daar zit dezelfde kanttekening bij: Apple noemt taal- en regiobeperkingen. De functie werkt met geschikte Apple-apparaten, de nieuwste software en bijgewerkte AirPods-firmware. Voor Nederlandse kopers is het dus verstandig om niet alleen naar de oordopjes zelf te kijken, maar ook naar de iPhone en softwareversie die je erbij gebruikt.

Foto: Apple

Wat moet dat kosten?

In de Verenigde Staten kosten de AirPods 5 129 dollar. De AirPods 5 met Wireless Charging Case kosten 149 dollar. Voorbestellen kan daar vanaf 9 september 2026, de winkelverkoop begint op vrijdag 18 september 2026. Apple spreekt over beschikbaarheid in de VS en meer dan 65 andere landen en regio’s. Nederlandse prijzen en een Nederlandse releasedatum stonden bij publicatie nog niet op de Nederlandse Apple Store; die volgen later.

Fijne upgrades

Met de AirPods 5 schuift Apple functies die eerder vooral bij AirPods Pro hoorden verder omlaag in de line-up. Het verschil zit vooral in de pasvorm: wie geen dopjes met siliconen tips verdraagt, krijgt meer ruisonderdrukking zonder dat afgesloten gevoel. Tegelijk blijven de Pro-modellen aantrekkelijk voor wie maximale demping, oortips en gezondheidsfuncties wil.

In het kort Apple heeft de AirPods 5 op 9 september 2026 aangekondigd. De oordopjes krijgen open-ear actieve ruisonderdrukking die volgens Apple tot 50 procent meer geluid dempt dan AirPods 4 met ANC. In de VS starten de AirPods 5 bij 129 dollar en begint de verkoop op 18 september 2026.