De opnames van de langverwachte film The Batman: Part 2 zijn stilgelegd. Regisseur Matt Reeves heeft een pauze ingelast vanwege persoonlijke redenen.

Aldus de filmstudio: "Productie van The Batman: Part 2 is tijdelijk gepauzeerd terwijl Matt Reeves zich op familiezaken richt. Matt heeft de volledige ondersteuning van DC Studios en we kijken er naar uit om de reis binnenkort voort te zetten."

Specifiekere informatie over de pauzering is er niet. Het is dan ook niet duidelijk wanneer de opnames precies worden voortgezet. Ook is niet bekend of daarmee de huidige bioscooprelease van 18 februari 2028 nog kan worden aangehouden. Eerder stond de première gepland op 1 oktober 2027, die datum werd al verschoven.

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Cast

Eerder werd de cast van The Batman: Part 2 al bekendgemaakt. Zo heeft Scarlett Johansson (Her, Avengers) een rol. Mogelijk speelt zij de rol van Gilda Dent, de vrouw van Harvey Dent. De rol van laatstgenoemde personage wordt vertolkt door Sebastian Stan (The Winter Soldier).

Verder heeft ook Brian Tyree Henry (Eternals) bevestigd voor een rol, al is niet duidelijk welke. Ook niet duidelijk is wie Sebastian Koch (Das Leben Des Anderen, Homeland) gaat spelen, al gaan er geruchten dat hij de vader van Harvey Dent speelt. Ook nieuw is Charles Dance, die we bijvoorbeeld kennen van Game of Thrones.