Met een actiecamera leg je allerlei buitenactiviteiten vast, van een hobbelige mountainbiketocht en toeristische motorrit tot een indrukwekkende skisafari. Dankzij de groothoeklens en weerbestendige behuizing film je je avonturen onderweg. Maar waarop moet je letten als je een actiecamera wilt kopen? In deze checklist lees je meer over onder meer videoresolutie, framerate, beeldstabilisatie, accuduur, waterdichtheid en accessoires.

Actiecamera kopen: waarom kiezen voor een actioncam?

Waarom zou je een actiecamera kopen als je met een waterdichte smartphone ook buitenactiviteiten kunt filmen? Een actiecamera, ook wel action camera of actioncam genoemd, is een stuk robuuster. De behuizing kan bijvoorbeeld tegen modder, stof, schokken en vallen.



Een ander verschil is dat zo'n apparaat ook bij wilde bewegingen nog vloeiende opnames maakt. Bovendien leggen deze compacte camera's dankzij hun groothoeklens een groot deel van de omgeving vast. Zo zie je duidelijk waar je allemaal bent geweest. Een actioncam kun je daarnaast op allerlei objecten monteren, zoals een helm, fietsstuur, auto, kajak of surfplank.

Foto: DJI Met een actiecamera op het fietsstuur leg je onderweg de mooiste routes vast.

Videoresolutie: welke beeldkwaliteit heb je nodig?

Bedenk eerst in welke beeldkwaliteit je wilt filmen. Wil je de video's later op een groot scherm bekijken, dan is de videoresolutie een belangrijke eigenschap.

De goedkoopste actiecamera's zijn al vanaf een paar tientjes te koop. Merken als Denver, Rollei en Nedis ontwikkelen geschikte producten. Deze prijsvriendelijke actiecamera's ondersteunen doorgaans een maximale resolutie van 1920 × 1080 pixels. Op smartphones, tablets, laptops en kleine televisies is dat scherp genoeg. Producten met een lagere resolutie kun je beter links laten liggen, want die maken korrelige beelden.



Bekijk je de opnames op een televisie van 43 inch of groter? Dan is een wat duurder exemplaar met een resolutie van 3840 × 2160 pixels het overwegen waard. De actiebeelden ogen dan haarscherp, zodat je details goed kunt waarnemen.

Er zijn ook modellen met een nog hogere resolutie, zoals 5312 × 4648 of 7680 × 4320 pixels. Dat is vooral interessant voor mensen met een prijzige 8K-televisie of creatievelingen die hun video's naderhand willen bewerken.

De budgetvriendelijke Nedis ACAM21BK ondersteunt een acceptabele resolutie van 1920 × 1080 pixels.

Framerate en kijkhoek: soepel beeld en veel omgeving

Naast de videoresolutie bepalen ook de framerate en kijkhoek voor een belangrijk deel de uiteindelijke beeldkwaliteit. De framerate, ook wel beeldsnelheid genoemd, is het aantal beelden dat de camera per seconde opneemt. Een hoge waarde van 60, 120 of zelfs 240 frames per seconde (fps) levert een vloeiende video op.



Voor actiecamera's is de framerate extra belangrijk, omdat deze apparaten snelle bewegingen vastleggen. Met bijvoorbeeld 60 of 120 fps verschijnen bewegingen scherp op je scherm. Bovendien kun je video's met een hoge framerate vertragen voor slowmotionfilmpjes.



Kijk bij het kiezen van een actioncam ook naar de opgegeven kijkhoek. Met een brede kijkhoek van ergens tussen de 140 en 180 graden leg je een flink deel van de omgeving vast. De video geeft zo een duidelijk beeld van het landschap en het afgelegde parcours. Producten uit het onderste prijssegment ondersteunen vaak een kleinere beeldhoek.

Foto: DJI Kies een actiecamera met een brede kijkhoek om een groot deel van de omgeving in de video te vangen.

360gradenactiecamera's: film alles om je heen Wil je de volledige omgeving vastleggen, dan kun je een 360gradenactiecamera overwegen. De merken Insta360, DJI en GoPro maken bijvoorbeeld geschikte producten. Deze camera's hebben aan de voor- en achterkant een groothoeklens. De opnames daarvan worden vervolgens tot één beeld samengevoegd. Het voordeel is dat je niet over de camerarichting hoeft na te denken, want je filmt alles om je heen. Houd er wel rekening mee dat 360gradenactiecamera's stevig aan de prijs zijn.

De behuizing van de GoPro Max2 heeft aan twee kanten een camera met een kijkhoek van 180 graden.

Beeldstabilisatie voor vloeiende actiebeelden

Film je tijdens het fietsen, hardlopen of kajakken, dan leidt dat normaal gesproken tot behoorlijk schokkerige beelden. Gelukkig ondersteunen de meeste actiecamera's beeldstabilisatie. Op heel goedkope modellen ontbreekt deze functie soms, dus controleer de specificaties zorgvuldig.



Een actiecamera met beeldstabilisatie corrigeert schokken, trillingen en wilde bewegingen, zodat er een gestroomlijnde video ontstaat. Fabrikanten gebruiken daarvoor verschillende technieken. Zo komen 3-, 5- en 6-assige beeldstabilisatie geregeld voor.



Een andere veelgebruikte techniek is elektronische of digitale beeldstabilisatie. Daarbij maakt gespecialiseerde software kort gezegd een uitsnede van het oorspronkelijke beeld, waardoor heftige schokken minder opvallen.



Diverse bekende merken geven deze functie een eigen naam. GoPro en DJI noemen hun beeldstabilisatie respectievelijk HyperSmooth en RockSteady.

Foto: DJI Een goede actiecamera met beeldstabilisatie maakt zelfs van de heftigste activiteiten een vloeiend filmpje.

Foto's maken met een actiecamera

Met vrijwel alle actiecamera's kun je behalve filmen ook fotograferen. Handig, want zo heb je tijdens buitenactiviteiten meteen een robuust fototoestel bij de hand.



Duurdere modellen hebben over het algemeen een grotere, lichtgevoelige sensor en maken daardoor mooiere foto's. In een omgeving met weinig licht zie je op de kiekjes bijvoorbeeld minder ruis. Ook kun je rekenen op levendigere kleuren.



Kijk daarnaast naar de maximale fotoresolutie. Fabrikanten drukken die waarde uit in megapixels. Actiecamera's met een fotoresolutie van 12 tot 50 megapixel komen bijvoorbeeld veel voor. Vaak geldt dat een hoger getal scherpere foto's oplevert. Een hoge resolutie is vooral nuttig als je een foto op groot formaat wilt laten afdrukken.



Let ook op het bestandsformaat waarin de actiecamera foto's opslaat. Meestal is dat jpg, maar betere modellen ondersteunen ook raw-indelingen. Raw heeft veel meerwaarde voor wie de beelden naderhand wil bewerken.

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Foto: DJI De betere actiecamera's maken ook goede foto's, zoals deze DJI Action 6.

Beelden opslaan op microSD of interne opslag

Natuurlijk wil je de opgenomen beelden bewaren. De meeste actiecamera's hebben daarvoor een microSD-kaartslot. Houd er rekening mee dat de fabrikant doorgaans geen geheugenkaart meelevert, dus daar moet je zelf voor zorgen.



In de specificaties en/of handleiding staat welke capaciteit de actiecamera maximaal accepteert, bijvoorbeeld 64, 128, 256 of 512 gigabyte. Sommige modellen uit het hoogste prijssegment hebben interne opslag. In dat geval hoef je niet per se zelf een geheugenkaart te plaatsen.

Nagenoeg alle actiecamera's hebben aan de zijkant van de behuizing een microSD-kaartslot.

Accuduur: hoe lang kun je met een actiecamera filmen?

Maak je graag lange tochten door de natuur en film je onderweg continu de omgeving? Kies dan een actiecamera met een accuduur van enkele uren.



Merken vermelden doorgaans op de verpakking of productpagina hoelang de camera op een volle accu kan filmen. In de praktijk haal je die opgegeven tijdsduur vrijwel nooit, omdat fabrikanten hierbij uitgaan van ideale omstandigheden. Onder meer de gekozen resolutie en framerate beïnvloeden de accutijd.



Voor de zekerheid kun je de aanschaf van een extra accu overwegen. Diverse bekende merken brengen uitgebreide bundels van hun actiecamera's uit. Daarin zitten allerlei aanvullende accessoires, waaronder vaak één of twee extra accu's.

Kijk goed of er van de beoogde actiecamera een uitgebreide bundel met extra accu's verkrijgbaar is.

Waterdichte actiecamera: filmen in en onder water

Actiecamera's zijn gemaakt voor buitengebruik en kunnen daarom tegen verschillende weersomstandigheden. Op plekken met helder water is het bovendien leuk om de camera onder water te gebruiken. Veel modellen zijn daarvoor geschikt.



Luxe modellen van GoPro, DJI en Insta360 zijn van zichzelf al waterdicht tot een diepte van tien tot twintig meter. Dat maakt ze geschikt voor zwemmers en snorkelaars.



Veel merken leveren daarnaast een transparante waterdichte behuizing mee die je om de camerabody bevestigt. Zo bescherm je het apparaat meteen tegen stootschade. Zo'n waterdichte behuizing ondersteunt bovendien vaak een diepte van ongeveer veertig à zestig meter. Daarmee is de camera ook geschikt voor diepzeeduikers.

De populaire GoPro Hero13 is zonder externe behuizing volledig waterdicht tot een diepte van tien meter.

Scherm: livebeeld, instellingen en vloggen

Een actiecamera heeft doorgaans één of twee schermen. Het achterscherm meet in de meeste gevallen tussen de 1,5 en 2,5 inch. Je bekijkt daarop livebeelden en opgenomen video's en gebruikt het scherm om instellingen te wijzigen, zoals de resolutie en belichting.



Heb je dikke vingers, dan is een wat groter scherm prettig. Houd er rekening mee dat de schermhelderheid bij budgetmodellen vaak tegenvalt. Vooral op plekken met veel omgevingslicht kan het beeld daardoor onduidelijk zijn.



Tegenwoordig zijn er volop actiecamera's met een tweede scherm. Dat zit aan de voorkant en heeft vaak een schermdiagonaal van tussen de 1,2 en 1,5 inch. Je kunt dit scherm gebruiken om jezelf te filmen, bijvoorbeeld voor een vlog of instructievideo.

Naar actiecamera-begrippen heeft de Insta360 Ace Pro 2 een groot uitklapbaar scherm van 2,5 inch.

Connectiviteit: usb-c, micro-HDMI, wifi, bluetooth en gps

Welke aansluitingen en draadloze verbindingen beschikbaar zijn, hangt af van de actiecamera die je kiest. Aan de zijkant zit in de meeste gevallen een usb-c-poort. Daarmee laad je de accu op via een stroomadapter, computer of powerbank. Je kunt deze aansluiting eventueel ook gebruiken om bestanden naar een pc of laptop over te zetten.



Mogelijk is er daarnaast een micro-HDMI-poort aanwezig. Daarmee kun je het beeldmateriaal rechtstreeks op een aangesloten televisie bekijken. Sommige actiecamera's hebben ook een aansluiting voor een extra microfoon, waarmee je het geluid van de opname verbetert.



Diverse moderne actiecamera's uit hogere prijsklassen ondersteunen wifi en bluetooth. Het apparaat kan dan met je smartphone communiceren. GoPro, DJI en Insta360 hebben hiervoor ieder een eigen mobiele app met uiteenlopende mogelijkheden. Zo wijzig je instellingen, bewerk je video's, publiceer je filmpjes op sociale media en installeer je software-updates.



Tot slot zijn er modellen met een gps-chip. Daarmee voeg je gegevens aan je video's toe, zoals de snelheid en route. Zo weet je achteraf precies op welke locaties je bent geweest. Een gps-chip zorgt wel voor een zwaardere accubelasting.

De GoPro Quik-app biedt uitgebreide gereedschappen om de video te bewerken.

Actiecamera-accessoires en bevestigingen

Bij de aankoop van een actiecamera krijg je meestal een aantal standaardaccessoires, zoals een usb-c-kabel, externe waterdichte behuizing en reishoes. Vaak zitten er nog meer accessoires in de verpakking.



Misschien wil je de actioncam bijvoorbeeld op een stuur of helm bevestigen. Daarvoor bestaan allerlei houders en adapters. Er zijn ook speciale borst-, pols- en hoofdbanden waarmee je de actiecamera op je lichaam kunt dragen. Bedenk daarom vooraf goed wat je met de camera wilt doen en welke bevestiging je daarvoor nodig hebt.



Het is prettig als de juiste spullen al in de basisverpakking zitten. Grote merken als DJI, GoPro en Insta360 verkopen losse bevestigingen, maar deze producten zijn relatief duur.



De betere actiecamera's kun je naar wens met nog meer accessoires uitbreiden. Ga je bijvoorbeeld regelmatig in het donker op pad, dan kun je op een geschikte camera een ledlamp plaatsen. Andere mogelijkheden zijn een selfiestick, windscherm en externe microfoon.



Voor extra bescherming kun je een stevige beschermhoes en lenskap overwegen. Bepaalde modellen van GoPro, Insta360 en DJI hebben daarnaast vervangbare lenzen. Zo wissel je bijvoorbeeld eenvoudig tussen een groothoek- en macrolens.

Je kunt de meeste actiecamera's op verschillende manieren bevestigen.

In het kort Een actiecamera is vooral geschikt voor buitenactiviteiten waarbij een gewone smartphone te kwetsbaar of onhandig is. Voor grote televisies is 3840 × 2160 pixels een logische resolutie, terwijl 1920 × 1080 pixels vaak genoeg is voor telefoons, tablets en kleine schermen. Een framerate van 60, 120 of 240 fps helpt om snelle bewegingen vloeiend vast te leggen en eventueel te vertragen. Let daarnaast op beeldstabilisatie, accuduur, waterdichtheid, microSD-opslag en de meegeleverde bevestigingen.