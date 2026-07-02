Zoek je betaalbare in-ears met een snoertje? Dan is de onlangs verschenen Teufel Move 2 misschien het overwegen waard. De Duitse audiospecialist biedt deze oordopjes aan voor amper drie tientjes: de Teufel Move 2 prijs is dus opvallend laag. Dankzij de usb-c-aansluiting gebruik je ze eenvoudig met recente smartphones, tablets en laptops. Klinken deze goedkope in-ears net zo goed als we doorgaans van andere Teufel-apparaten gewend zijn?

Teufel Move 2 5,5 / 10 Score De Pluspunten Goedkoop

Usb-c-aansluiting

Vier maten oortips

Prettige pasvorm

Laag draaggewicht

Heldere hoge tonen

Eenvoudige bediening De Minpunten Geen ondersteuning 3,5mm-audiopoort

Minder geschikt voor sporters

Niet IP-gecertificeerd

Matige audiokwaliteit

Achtergrondgeluiden duidelijk te horen

Geen app

Geen volumeregeling in afstandsbediening

Geen opbergcase Zoek je goedkope bekabelde oordopjes om vooral podcasts en luisterboeken te luisteren? Dan is de Move 2 het overwegen waard, want stemmen klinken helder en duidelijk. Voor muziek kun je beter verder kijken. Drums missen kracht, baslijnen komen nauwelijks uit de verf en dat is eigenlijk Teufel-onwaardig. Voor muziekliefhebbers blijkt goedkoop hier dus duurkoop. Dat is jammer, want van dit populaire audiomerk mag je ook in deze prijsklasse een behoorlijke geluidskwaliteit verwachten. Door de lage aanschafprijs blijven we nog redelijk mild in onze beoordeling. Bovendien heeft de Move 2 ook sterke punten, zoals de prettige pasvorm en eenvoudige bediening.

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Specificatie Categorie Diameter audiodrivers 2× 9,1 millimeter Frequentiebereik 15 Hz - 20 kHz Connectiviteit Usb-c Afmetingen 1,16 x 2,43 x 1,16 centimeter (per oordopje) Gewicht 15 gram Meegeleverde accessoires Vier paar oortips

Mensen die het opladen van draadloze oordopjes veel gedoe vinden, kunnen bekabelde oordopjes overwegen. Je hebt dan nooit meer te maken met lege accu's, terwijl je ook nog eens goedkoper uit bent. Check vooraf wel goed op welke bronapparaten je de Teufel Move 2 wilt aansluiten. Dat kan namelijk alleen op een usb-c-poort. Nou is dat bij recente mobiele apparaten en laptops niet zo'n probleem, maar oude toestellen hebben misschien alleen een 3,5mm-audiopoort. De zwarte behuizing bestaat uit kunststof en is sober vormgegeven. Aan de buitenzijde pronkt de eerste letter van het Teufel-logo. Verder is er een minuscule afstandsbediening in de kabel verwerkt.

Foto: Maikel Dijkhuizen De Move 2 is zorgvuldig verpakt in een kleine doos.

Teufel Move 2: draagcomfort en pasvorm

De draagwijze spreekt voor zich: je drukt de oordopjes redelijk diep in je gehoorgang. Op de behuizing staan subtiele markeringen voor links en rechts, zodat je meteen ziet welk oortje in welk oor hoort. Zitten ze te los of juist te strak? Teufel levert vier maten siliconen oortips mee, zodat je de pasvorm kunt afstemmen op je oren. Het wisselen is eenvoudig: trek de oortip voorzichtig los en plaats een andere maat op het minispeakertje.



Heb je eenmaal de juiste pasvorm te pakken, dan voelt de Move 2 zacht aan. Ook na langere tijd zitten de oordopjes nog prettig. Ze wegen bovendien bijna niets, waardoor je ze amper voelt zitten. Voor sporters is dit audioproduct minder geschikt. Bij stevige bewegingen gaat het snoertje al snel heen en weer en vallen de in-ears relatief makkelijk uit je oren. Bovendien is de Teufel Move 2 niet IP-gecertificeerd, waardoor niet duidelijk is in hoeverre de behuizing tegen zweet of vocht kan.

Foto: Maikel Dijkhuizen Teufel levert de oortips in een apart zakje.

Geluidskwaliteit: goed voor podcasts, niet voor muziek

De belangrijkste vraag is natuurlijk hoe dit budgetmodel van het Berlijnse audiomerk klinkt. Op papier ondersteunen de audiodrivers een breed frequentiebereik, maar in de praktijk valt het geluid tegen. Muziek klinkt vlak en mist overtuiging. Vooral drums komen flets over en baslijnen blijven te veel op de achtergrond. Bij nummers met veel instrumenten wordt het geluid bovendien rommelig, waardoor bombastische muziek weinig ruimtelijk klinkt.



Hoge tonen zijn daarentegen wel helder. Daardoor zijn deze oordopjes beter geschikt voor audioboeken, podcasts en talkshows dan voor muziek. Een app met equalizerinstellingen ontbreekt, dus je kunt het geluid niet naar eigen smaak aanpassen. Ook jammer: tijdens het luisteren blijven omgevingsgeluiden duidelijk hoorbaar.

Foto: Teufel Voor Teufel-begrippen valt de audiokwaliteit van deze oordopjes ietwat tegen.

Bediening via het kabeltje

Bij veel bekabelde in-ears bedien je de muziek rechtstreeks vanaf je smartphone, tablet of laptop. Bij de Move 2 hoeft dat niet, want Teufel heeft een kleine afstandsbediening in de kabel verwerkt. Die heeft één knop. Druk één keer om de muziek te pauzeren, twee keer om naar het volgende nummer te gaan en drie keer om terug te keren naar het vorige nummer. Houd je de knop langer ingedrukt, dan open je de spraakassistent.



In de praktijk werkt de bediening prima en de duidelijke toetstoon bevestigt elke druk op de knop. Er is trouwens ook een microfoontje ingebouwd, zodat je handsfree kunt bellen.

Foto: Maikel Dijkhuizen Gebruik dit knopje om de muziek te pauzeren en nummers te skippen.

Teufel Move 2 kopen?

Zoek je goedkope bekabelde oordopjes om vooral podcasts en luisterboeken te luisteren? Dan is de Move 2 het overwegen waard, want stemmen klinken helder en duidelijk. Voor muziek kun je beter verder kijken. Drums missen kracht, baslijnen komen nauwelijks uit de verf en dat is eigenlijk Teufel-onwaardig. Voor muziekliefhebbers blijkt goedkoop hier dus duurkoop. Dat is jammer, want van dit populaire audiomerk mag je ook in deze prijsklasse een behoorlijke geluidskwaliteit verwachten. Door de lage aanschafprijs blijven we nog redelijk mild in onze beoordeling. Bovendien heeft de Move 2 ook sterke punten, zoals de prettige pasvorm en eenvoudige bediening.

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