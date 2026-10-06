Het kabinet is van plan afspraken te maken waarmee het gebruik van mobiele telefoons op Nederlandse scholen wordt verboden.

Dat valt te lezen op de website van de Rijksoverheid. De bedoeling is dat kinderen vanaf 2027 de gehele dag op school geen mobieltjes meer kunnen gebruiken. De overheid wil dit in samenspraak met de onderwijssector vastleggen, en dus niet via een wet.

Aanscherpen van huidige afspraken

Het is sinds 2024 al niet meer toegestaan op de meeste scholen om smartphones in de klas te gebruiken. "Op dit moment hebben veel scholen de afspraak dat mobiele telefoons niet zijn toegestaan, ook niet buiten de les. Deze afspraak wordt op veel scholen al goed nageleefd en de eerste resultaten zijn positief."

Het kabinet wil deze afspraak aanscherpen, zodat dit voor alle scholen gaat gelden. Daarbij is het ook de bedoeling dat mobieltjes niet meer in de pauze en op het schoolplein worden toegestaan. Daardoor zouden kinderen tijdens hun gehele schooldag dus telefoonvrij zijn. Kinderen moeten hun mobiel bij aankomst op school bijvoorbeeld in een kluis leggen.

Lees ook · Partnerbijdrage Terug van vakantie? Pas op voor valse verkeersboetes In samenwerking met Bitdefender

Andere maatregelen