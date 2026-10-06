Liefst 76 procent van de gezinnen met jonge kinderen heeft weleens zichtbare schimmel in de badkamer. Toch is schimmel niet pas aanwezig zodra je zwarte plekken ziet.

Schimmel in huis kan ook aan de woning liggen

Schimmel in huis is zichtbaarder zodra de herfst begint. Ramen blijven vaker dicht, natte jassen hangen binnen en de badkamer droogt trager op na het douchen. Uit onderzoek van X²O Badkamers, uitgevoerd door PanelWizard, blijkt dat 76 procent van de gezinnen met kinderen tot en met 12 jaar weleens zichtbare schimmel in de badkamer heeft gehad. Bij alle Nederlanders ligt dat aandeel lager, maar de zorgen zijn breed: 59 procent maakt zich zorgen over gezondheidsrisico’s.

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Schimmel in huis is niet altijd zichtbaar

De opvallendste correctie komt van astmaVereniging Nederland en Davos: schimmel is volgens de vereniging in elke woning aanwezig. Dat betekent niet dat elk huis ongezond is. Pas bij hogere concentraties, vochtige plekken en terugkerende groei wordt het een probleem. De badkamer is vaak de eerste plek waar je het ziet, bijvoorbeeld op kitranden, voegen, plafonds of in koude hoeken.

Wie zwarte plekken ziet, denkt vaak aan een schoonmaakprobleem. Dat is te beperkt. Een badkamer kan schoon zijn en toch schimmel krijgen als warme, vochtige lucht blijft hangen. Meer uitleg over schimmel in de badkamer verwijderen en voorkomen helpt bij kleine plekken, maar terugkeer wijst meestal op vocht dat niet weg kan.

Foto: Ralf Geithe

Schimmel in huis vraagt om ventileren, verwarmen en drogen

De meeste huishoudens doen al iets tegen schimmel. Volgens het onderzoek neemt 89 procent preventieve maatregelen, bij gezinnen met jonge kinderen is dat 96 procent. Toch ziet juist die groep vaak schimmel. Dat kan komen door meer douchebeurten, was die binnen droogt en een druk huishouden waarin de badkamer minder tijd krijgt om op te drogen.

Ventileren blijft de basis, maar het moet lang genoeg en op het juiste moment gebeuren. Laat mechanische afzuiging na het douchen nadraaien, droog wanden met een trekker en zet ventilatieroosters niet dicht uit angst voor kou. Een huis dat te weinig wordt verwarmd, krijgt sneller koude oppervlakken waar vocht op neerslaat. Daarom werkt slim ventileren in de herfst beter dan de hele dag een raam op een kleine kier.

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Schimmel in huis kan ook aan de woning liggen

Volgens astmaVereniging Nederland en Davos komen vocht en schimmel vaker voor in kwetsbare woonsituaties, zoals slecht geïsoleerde woningen en goedkopere huurwoningen. Gedrag speelt mee, maar verklaart niet alles. Lekkages, koudebruggen, slechte isolatie of onvoldoende afzuiging kunnen ervoor zorgen dat schimmel terugkomt, ook als bewoners ventileren, stoken en schoonmaken.

Voor huurders is het daarom verstandig om het probleem vast te leggen. Maak foto’s, noteer wanneer plekken terugkomen en meld vochtproblemen schriftelijk bij verhuurder of woningcorporatie. Bij astma, benauwdheid of terugkerende luchtwegklachten hoort de zorgverlener ook in beeld. De GGD kan advies geven over vocht, ventilatie en gezondheidsrisico’s in de woning.

Foto: Roman Möbius Regelmatig ventileren van de woning kan helpen tegen schimmelvorming.

Schimmel in huis serieus nemen, maar géén paniek

Een paar kleine plekjes in de badkamer vragen om schoonmaken en beter drogen. Grotere plekken, muffe lucht of schimmel die steeds terugkomt vragen om onderzoek naar de oorzaak. Zeker bij jonge kinderen, astma of allergieën is wachten geen goed idee. Schimmel hoort bij de lucht om ons heen, maar zichtbare groei in huis is een signaal dat vocht te lang blijft hangen.

In het kort Onderzoek van X²O Badkamers en PanelWizard meldt dat 76 procent van de gezinnen met kinderen tot en met 12 jaar zichtbare schimmel in de badkamer heeft gehad. Volgens astmaVereniging Nederland en Davos bevat elke woning schimmel, maar hogere concentraties kunnen gezondheidsklachten geven of verergeren. Terugkerende schimmel ondanks ventileren, verwarmen en schoonmaken kan wijzen op lekkage, slechte isolatie of een ander bouwkundig probleem.