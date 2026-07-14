Meta werkt mogelijk aan een optie om je WhatsApp-gesprekken in de cloud van het bedrijf op te slaan wanneer je een iOS-apparaat gebruikt.

WABetaInfo heeft via een nog onuitgebrachte versie van WhatsApp een functie voor iOS gevonden die duidt op de komst van een mogelijk om een back-up te maken van je gesprekken in de cloud van Meta. Het zou daarbij om versleutelde berichtenopslag gaan om privacy te garanderen.

Een back-up-functie voor WhatsApp bestond al, maar op zowel iOS als Android heb je geen keuze waar die gesprekken opgeslagen worden. Op Apple is dat in iCloud, en op Android in Google Drive. Meta wil waarschijnlijk dus een alternatieve optie bieden voor WhatsApp.

Ruimte voor back-ups

Volgens de gegevens zal er 2 GB aan opslagruimte voor back-ups beschikbaar komen. Voor alleen tekstberichten is dat meer dan genoeg, maar in gesprekken waar veel foto's of video's worden gedeeld, loopt de grootte al snel op.

Wil je meer ruimte, dan ligt het in de lijn der verwachting dat Meta daar een betaald abonnement voor gaat aanbieden. Volgens de geruchten zal het ongeveer een euro per maand kosten voor 50 GB aan opslagruimte. iCloud biedt op dit moment 5 GB aan gratis opslagruimte, en Google biedt 15 GB aan gratis opslagruimte.