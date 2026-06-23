Will Cathcart heeft zeven jaar lang aan het hoofd gestaan van chatplatform WhatsApp, maar hij legt die functie naast zich neer.

In een bericht op social media laat Cathcart weten dat dit als het juiste moment voelt om een stap terug te nemen. "WhatsApp bevindt zich in de sterkste positie ooit", zo stelde hij. Daarbij haalt hij aan dat meer dan drie miljard mensen de dienst gebruiken. Cathcart zal wel bij WhatsApp-eigenaar Meta blijven werken, maar gaat daar aan compleet nieuwe producten werken.

De nieuwe baas

CRED-oprichter Kunal Shah neemt het stokje van Cathcart over. Shah heeft voorheen CRED opgericht, een groot Indiaas techbedrijf dat specifiek bedoeld is om mensen die hun creditcardrekeningen op tijd betalen te belonen.

Voor de rol van WhatsApp-baas zal Shah vertrekken uit India en in de Verenigde Staten gaan wonen. Daarnaast heeft Meta een belang in CRED gekocht van 900 miljoen dollar.

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