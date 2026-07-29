Het is vanaf nu mogelijk om te bellen en videobellen met de webversie van WhatsApp.

Bellen en videobellen was natuurlijk al geruime tijd mogelijk met de mobiele app van WhatsApp, en ook via de desktopapps op pc en Mac kon dit gedaan worden. Het was tot voor kort echter niet mogelijk met de webversie van de populaire chatapp, maar nu dus wel.

Bellen en videobellen werkt in de webversie hetzelfde als op de reguliere apps van WhatsApp. Er kunnen gesprekken tussen twee mensen gevoerd worden, maar ook in groepsverband. Net zoals in de apps kunnen er in groepsbelgesprekken maximaal 32 mensen deelnemen. Ook nieuw is dat er via de webversie gesprekken kunnen worden ingepland, alsmede de mogelijkheid om het scherm te delen tijdens het videobellen.

Nieuwe WhatsApp-functies

Er worden de komende tijd ook geleidelijk nieuwe functies voor WhatsApp an sich uitgerold, deels voor groepsgesprekken. Zo is een wachtruimte voor mensen die willen deelnemen aan een groepsgesprek. Deze kunnen mensen die een groepsgesprek aanmaken activeren, en vervolgens kan men mensen in de wachtruimte goedkeuren voor deelname. Ook kan men tijdens een groepsgesprek het gesprek voortzetten op een ander apparaat, zonder daarvoor eerst op te hangen en weer in te bellen.

Andere functies die worden uitgerold is dat er aan het begin van een videogesprek QuickHD beschikbaar is, zodat de eerste paar seconden van het gesprek video in high definition zichtbaar is. Ook komt er ruisonderdrukking, waarmee achtergrondgeluiden verminderd worden en de stemmen van de sprekers duidelijker zijn.