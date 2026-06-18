Altijd al een bericht naar iemand op WhatsApp willen sturen, maar je toch maar ingehouden omdat je bang bent dat het je de rest van je leven achtervolgt? WhatsApp komt binnenkort mogelijk met een oplossing: berichten die maar één keer te lezen zijn.

WABetaInfo - waar men altijd zeer precies op de hoogte is van alles rondom WhatsApp - heeft in de laatste bètaversie van WhatsApp namelijk deze optie gevonden. Vaak worden in de bètaversie features getest die uiteindelijk naar de reguliere versie die iedereen gebruikt uitgerold, dus het is geen gekke aanname dat het straks voor ons allemaal beschikbaar komt.

Hoe werkt het precies? Je zou wanneer je straks een WhatsApp-bericht aan het typen bent, voordat je die verstuurt ergens de optie kunnen aanklikken dat dit bericht maar eenmalig zichtbaar is. De ontvangen moet dit tekstbericht dan openen voordat hij of zij het kan lezen, en daarna verdwijnt het weer.

Eenmalige 'view' is er al voor foto's en spraakberichten

De optie om iets eenmaligs naar iemand te sturen, is er al voor andere soorten berichten in WhatsApp. Zo kun je dit met foto's, video's en spraakberichten doen. Dat betekent dat de ontvangen deze media maar één keer kan openen, en daarna nooit meer kan zien of te beluisteren. Dat zoiets ook voor tekstberichten beschikbaar komt, is dus helemaal niet zo gek.

Maar waarom dan?

De vraag is vooral: waarom zou je dit doen? Bij foto's en video's is het in ieder geval glashelder: misschien wil je wel een uitdagende foto naar je partner sturen, maar heb je er ook geen zin in dat die persoon de foto vervolgens continu kan bekijken. Deze foto's zijn namelijk ook niet op te slaan - wanneer je met je smartphone een screenshot probeert te nemen, krijg je tevens de melding dat dit niet toegestaan is.

Voor tekst die na één keer vertonen verdwijnt, zijn andere beweegredenen te vinden. Misschien wil je wel een wachtwoord delen, of gaat het om gevoelige informatie waarvan je zeker wil weten dat echt alleen de ontvanger het te zien krijgt. Deze eenmalige berichten zouden daar dus bij kunnen helpen.