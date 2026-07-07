WhatsApp gaat straks een groene stip bij namen op WhatsApp zetten om te tonen dat ze op dat moment online zijn op de app.

WABetaInfo meldt dat de nieuwe bètaversie van WhatsApp deze functie heeft. Zodra mensen online komen op de app, verschijnt er een groene stip bij hun naam. Die is te zijn bij de profielfoto van de persoon in kwestie. Wanneer men de app sluit, verdwijnt de groene stip weer.

Alleen op het infoscherm te zien

Belangrijk om te melden is dat de groene stip alleen in het infoscherm van een specifieke chat verschijnt. Wanneer je dus met iemand chat en op zijn of haar naam klikt om meer informatie krijgen, is de stip te zien (als de persoon online is). De stip is bijvoorbeeld dus niet te zien in de lijst met gesprekken.

Kan ook uitgeschakeld worden

Daarbij kan men bij de instellingen bepalen dat de groene stip helemaal niet bij zijn of haar naam verschijnt. Dit kon ook al bij een eerdere optie in WhatsApp waarbij met tekst wordt gemeld of iemand online is of niet. Die tekst wordt dus vervangen voor de groene stip.

Lijkt op de Facebook-stip

De groene stip doet in ieder geval erg denken aan de stip op Facebook. Daar is de stip ook groen en oogt hij nagenoeg gelijk. Zowel Facebook als WhatsApp zijn onderdeel van Meta, dus heel vreemd is deze vergelijking niet.

Overigens werkt WhatsApp ook aan een speciaal contactenscherm. Daarop zullen al je WhatsApp-contacten te zien zijn, en daar zal de groene stip ook getoond worden bij iedereen die online is.