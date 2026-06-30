Het is nu mogelijk om een gebruikersnaam in WhatsApp vast te leggen. Er kan alleen een gebruikersnaam gekozen worden die nog niet bestaat, dus wees er snel bij.

Het was al bekend dat gebruikersnamen naar WhatsApp kwamen, en deze week heeft Meta een nieuwe update uitgerold voor de chatdienst waarmee men alvast deze gebruikersnaam kan vastleggen. Pas later in het jaar kan er wat mee gedaan worden.

Hoe leg je je WhatsApp-gebruikersnaam vast?

Een gebruikersnaam vastleggen in WhatsApp gaat als volgt: ga naar Instellingen, kies daar Account, en daar is de optie 'Gebruikersnaam' te vinden. Dit kan overigens niet via de webversie van WhatsApp - dit moet dus via de app.

Daarbij zijn er verschillende voorwaarden voor een gekozen gebruikersnaam. Er mogen geen spaties in zitten, en de naam moet tussen de 3 en 35 tekens lang zijn. Ook moet de naam beginnen met een letter. Het is ook mogelijk om je gebruikersnaam van Instagram of Facebook te gebruiken door de accounts aan elkaar te verbinden.

Waarom een gebruikersnaam op WhatsApp gebruiken?

Wanneer de gebruikersnaam geactiveerd is, kan er op dit moment verder nog niets mee gedaan worden. Ergens in de komende maanden heeft dit pas meerwaarde. Dan is het mogelijk om nieuwe contacten op WhatsApp via gebruikersnamen toe te voegen. Je hoeft dan bijvoorbeeld geen telefoonnummer uit te wisselen om elkaar toe te voegen.

Meta claimt dat dit mede gedaan wordt om de privacy van WhatsApp-gebruikers te beschermen, aangezien niet iedereen graag zijn of haar telefoonnummer deelt. Het wordt dan ook mogelijk om te bepalen wie je telefoonnummer op WhatsApp ziet.

Aldus Meta: "Als er een nieuwe persoon in je leven komt, zoals een klasgenoot, een buur of iemand die je op een evenement ontmoet, kan het delen van een telefoonnummer een grote stap voelen. Dat komt doordat een telefoonnummer persoonlijk is en zo veel aspecten van je leven ermee verbonden zijn. Soms wil je gewoon chatten zonder je telefoonnummer te hoeven geven."

Niet verplicht