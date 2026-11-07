Een gebrek aan apps die geoptimaliseerd zijn voor de nieuwe iPhone Duo? Volgens Apple staan er inmiddels meer dan 100.000 apps in de App Store die geschikt zijn voor de opvouwbare smartphone.

Een van de kritiekpunten die werden aangehaald op de release van de iPhone Duo onlangs was een gebrek aan apps die geoptimaliseerd waren voor het grotere scherm. Dat zorgde er voor dat er bijvoorbeeld zwarte balken aan de zijkant van het scherm te zien waren, of de apps niet helemaal lekker uit de verf kwamen op de smartphone.

Apple heeft nu laten weten dat er inmiddels meer dan 100.000 apps geschikt zijn voor de Duo, en dat er dagelijks duizenden apps worden toegevoegd. Deze geoptimaliseerde apps worden wel correct op het grote scherm getoond, en hebben ook nog eens de juiste verticale navigatie waardoor ze vlekkeloos werken.

"Het is geweldig om te zien hoe snel ontwikkelaars de iPhone Duo hebben omarmd, en we zijn dankbaar voor hun creativiteit en innovatie", aldus Susan Prescott, de vicepresident van Worldwide Developer Relations bij Apple. "Vandaag de dag zijn er meer dan 100.000 apps die gebouwd zijn voor iPhone Duo live op de App Store, en duizenden geoptimaliseerde apps worden dagelijks toegevoegd."

Om de uitspraak kracht bij te zetten, werden er weer een heel stel apps geoptimaliseerd voor de Duo. Denk aan Outlook en Word van Microsoft, winkelapps zoals Etsy, en Zoom. Eerder werden apps als YouTube, WhatsApp, ChatGPT en Netflix al geschikt gemaakt. Apple heeft ook laten weten dat Spotify spoedig volgt.

Om ontwikkelaars te helpen, hield Apple workshops in negentien verschillende steden wereldwijd. Daar konden de ontwikkelaars van apps aan de slag met de Duo en leren hoe ze apps het beste kunnen optimaliseren voor de Duo met begeleiding van Apple.

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Foto: Apple

Over de iPhone Duo

De iPhone Duo is de eerste iPhone die openklapt als een boek en is officieel vanaf vandaag beschikbaar. Daarmee stapt Apple in een markt die Samsung, Google en Motorola al jaren invullen met foldables. Dichtgeklapt heeft de iPhone Duo een 5,4-inch Super Retina XDR-scherm aan de buitenkant. Opengeklapt verschijnt een 7,6-inch binnenscherm, volgens Apple het grootste scherm ooit in een iPhone.

Het binnenscherm krijgt een matte nano-textuurlaag die reflecties moet verminderen en de vouw minder zichtbaar moet maken. De behuizing is gemaakt van grade 5-titanium en het scharnier bestaat uit meer dan 100 onderdelen. Op één punt pakt Apple het anders aan dan Samsung. De iPhone Duo kun je, in tegenstelling tot de Samsung Galaxy Z Fold8, half openklappen en gebruiken als een soort mini-laptopje: onderin verschijnt een toetsenbord, bovenin staat je document, chat of browservenster.

Binnenin zit de nieuwe A20 Pro-chip, gecombineerd met een vapor chamber en twee accu’s, één in elke helft van het toestel. Apple claimt tot 31 uur video afspelen op het binnenscherm, tot 44 uur op het buitenscherm en tot 24 uur gemengd gebruik. Snelladen gaat volgens Apple tot 50 procent in ongeveer 20 minuten met kabel, of in ongeveer 30 minuten via MagSafe of Qi2.