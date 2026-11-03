De gloednieuwe opvouwbare Apple-smartphone iPhone Duo is slecht verkrijgbaar door aanhoudende tekorten. Apple heeft laten weten dat het niet weet wanneer dit opgelost wordt.

Dat liet Apple's chief operating officer Sabih Khan weten tijdens het bekendmaken van de kwartaalcijfers van het bedrijf gisteravond. Het bedrijf kreeg van investeerders veel kritische vragen over het tekort aan iPhone Duo's en de stijgende kosten van geheugenchips.

Moeilijk om te voorspellen

Khan over de tekorten: "iPhone Duo is op dit moment beperkt verkrijgbaar. Daar zit verbetering in en we werken er hard aan om dit revolutionaire nieuwe product zo snel mogelijk in de handen van onze klanten te krijgen. Maar op dit moment is het moeilijk om te voorspellen wanneer vraag en aanbod gelijk zullen lopen."

Levering mogelijk pas begin volgend jaar

De iPhone Duo kwam afgelopen oktober uit. Vooral mensen die er vroeg bij waren met online reserveringen, of op release naar een Apple Store zijn gegaan, hebben een exemplaar kunnen bemachtigen. Wanneer men nu online een iPhone Duo reserveert, zijn wachttijden vaak opgelopen tot begin volgend jaar. Sommige Apple Stores bieden om de zoveel tijd beperkte voorraad aan.

De situatie is opvallend, omdat Apple over het algemeen erg efficiënt omgaat met de productie en bevoorrading van diens producten. Volgens het bedrijf komen de tekorten van de iPhone Duo vooral door "ongekende vraag".

Over de iPhone Duo

De iPhone Duo is de eerste iPhone die openklapt als een boek en is officieel vanaf vandaag beschikbaar. Daarmee stapt Apple in een markt die Samsung, Google en Motorola al jaren invullen met foldables. Dichtgeklapt heeft de iPhone Duo een 5,4-inch Super Retina XDR-scherm aan de buitenkant. Opengeklapt verschijnt een 7,6-inch binnenscherm, volgens Apple het grootste scherm ooit in een iPhone.

Het binnenscherm krijgt een matte nano-textuurlaag die reflecties moet verminderen en de vouw minder zichtbaar moet maken. De behuizing is gemaakt van grade 5-titanium en het scharnier bestaat uit meer dan 100 onderdelen. Op één punt pakt Apple het anders aan dan Samsung. De iPhone Duo kun je, in tegenstelling tot de Samsung Galaxy Z Fold8, half openklappen en gebruiken als een soort mini-laptopje: onderin verschijnt een toetsenbord, bovenin staat je document, chat of browservenster.

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Binnenin zit de nieuwe A20 Pro-chip, gecombineerd met een vapor chamber en twee accu’s, één in elke helft van het toestel. Apple claimt tot 31 uur video afspelen op het binnenscherm, tot 44 uur op het buitenscherm en tot 24 uur gemengd gebruik. Snelladen gaat volgens Apple tot 50 procent in ongeveer 20 minuten met kabel, of in ongeveer 30 minuten via MagSafe of Qi2.

De iPhone Duo is beschikbaar in Star White en Night Sky, met 256 GB, 512 GB, 1 TB of 2 TB opslag. De Nederlandse vanafprijs is 2339 euro voor 256 GB. Lees hier meer over de iPhone Duo. Wil je weten welke vouwbare smartphone beter is - de iPhone Duo of de Galaxy Z Fold8? Lees dan dit vergelijkingsartikel.

Foto: Apple

Problemen met defecte exemplaren

Kort na release van de iPhone Duo kwamen er berichten online van mensen die met defecte exemplaren zaten. Daarbij zat er op dezelfde plek van de vouwbare smartphone een breuklijn aan de binnenkant van het scherm.