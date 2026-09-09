Apple heeft de iPhone Duo aangekondigd, de eerste opvouwbare smartphone van Apple. De naam is dus niet iPhone Ultra of iPhone Fold. Het toestel krijgt twee schermen, een A20 Pro-chip, aangepaste iOS 27-software en een Nederlandse vanafprijs van 2339 euro.

De iPhone Duo is de eerste iPhone die openklapt als een boek. Daarmee stapt Apple in een markt die Samsung, Google en Motorola al jaren invullen met foldables, maar de timing is typisch Apple: later dan de rest, met veel nadruk op afwerking, software en ecosysteem. Wie de afgelopen maanden zocht naar een iPhone Ultra of iPhone Fold, kan die namen parkeren.

Foto: Apple

iPhone Duo: aangenaam kennis te maken

Dichtgeklapt heeft de iPhone Duo een 5,4-inch Super Retina XDR-scherm aan de buitenkant. Opengeklapt verschijnt een 7,6-inch binnenscherm, volgens Apple het grootste scherm ooit in een iPhone. Beide schermen hebben dezelfde beeldverhouding, zodat apps en video’s niet vreemd verspringen als je het toestel opent of sluit. Bijzonder is de animatie tijdens het open- en dichtklappen: het beeld schuift alsof je langzaam een bladzijde in een boek omslaat.

Het binnenscherm krijgt een matte nano-textuurlaag die reflecties moet verminderen en de vouw minder zichtbaar moet maken. De behuizing is gemaakt van grade 5-titanium en het scharnier bestaat uit meer dan 100 onderdelen. Apple noemt een IP68-classificatie voor water- en stofbestendigheid, al blijft een vouwtelefoon door het scharnier en het flexibele scherm een ander soort apparaat dan een klassieke iPhone.

Op één punt pakt Apple het anders aan dan Samsung. De iPhone Duo kun je, in tegenstelling tot de Samsung Galaxy Z Fold8, half openklappen en gebruiken als een soort mini-laptopje: onderin verschijnt een toetsenbord, bovenin staat je document, chat of browservenster. ’s Nachts kun je hem ook als een kleine wigwam neerzetten, waarbij het scherm dienstdoet als nachtlampje op je nachtkastje.

Foto: Apple

Dikke specs

Binnenin zit de nieuwe A20 Pro-chip, gecombineerd met een vapor chamber en twee accu’s, één in elke helft van het toestel. Apple claimt tot 31 uur video afspelen op het binnenscherm, tot 44 uur op het buitenscherm en tot 24 uur gemengd gebruik. Snelladen gaat volgens Apple tot 50 procent in ongeveer 20 minuten met kabel, of in ongeveer 30 minuten via MagSafe of Qi2.

Ook de camera’s profiteren van het vouwontwerp, maar de prijs maakt de camerakeuze extra opvallend. De iPhone Duo krijgt een 48MP Fusion-hoofdcamera, een 48MP ultragroothoekcamera en een camera onder het binnenscherm voor FaceTime. Een aparte telefotocamera ontbreekt. Selfies kun je wel maken met de betere camera’s achterop, met het buitenscherm als zoeker.

iOS 27.1 is aangepast voor het nieuwe formaat. Opengeklapt kun je voor het eerst op een iPhone twee apps naast elkaar gebruiken via Split View. Apple noemt ook app-paren, twee Safari-vensters naast elkaar en een vernieuwde StandBy-weergave die ook werkt als de iPhone Duo niet aan de lader hangt. Apple Intelligence ondersteunt onder meer Nederlands, maar Siri AI verschijnt bij de start niet op iOS in de EU. Meer achtergrond bij de Nederlandse AI-uitrol vind je in ons artikel over Apple Intelligence in het Nederlands.

Foto: Apple

Prijs en beschikbaarheid van de iPhone Duo

De iPhone Duo verschijnt in Star White en Night Sky, met 256 GB, 512 GB, 1 TB of 2 TB opslag. De Nederlandse vanafprijs is 2339 euro voor 256 GB. Daarmee zit Apple meteen in het duurste segment van de smartphonemarkt, zeker omdat je tegenover een Pro-model een camera minder krijgt. Voorbestellen begint in de eerste landen op vrijdag 16 oktober 2026, waarna de verkoop op vrijdag 23 oktober start.

Opvallend is dat de iPhone Duo wereldwijd eSIM-only is. Er gaat dus geen fysieke simkaart in het toestel. Dat hoeft in Nederland geen probleem te zijn, maar je provider en abonnement moeten eSIM wel ondersteunen. Check dat vooraf, zeker als je vaak wisselt tussen toestellen of een tweede nummer gebruikt. Onze uitleg over eSIM in 2026 zet de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

Wat dit betekent

Met de iPhone Duo maakt Apple van de foldable geen los experiment, maar een nieuw topmodel naast de reguliere iPhone-lijn. De charme zit niet alleen in het grotere scherm, maar ook in kleine softwaredetails: de boekanimatie, de mini-laptopstand en de wigwamstand als nachtlampje geven het toestel een eigen gezicht. De stevige prijs en het ontbreken van een extra camera maken de keuze wel minder vanzelfsprekend.

In het kort Apple iPhone Duo is de eerste opvouwbare iPhone en heeft een 7,6-inch binnenscherm en 5,4-inch buitenscherm. De iPhone Duo draait op de A20 Pro-chip en verschijnt met iOS 27.1. De Nederlandse vanafprijs is 2339 euro voor 256 GB. De Duo kan half open als mini-laptop worden gebruikt en rechtop als klein nachtlampje staan.