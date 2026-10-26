Er zijn tientallen nieuwe iPhone Duo-eigenaren die melding maken van een breuk in het scherm op dezelfde plek.

Volgens de verschillende eigenaren van de vrijdag uitgekomen iPhone Duo komt de breuk voor op dezelfde plek, en verschijnt de breuk geheel uit zichzelf. Het gaat om het binnenste, grote scherm, waar een horizontale lijn met witte pixels verschijnt in het midden. Daar zit een scharnier bedoeld voor het opvouwen van de telefoon. In sommige gevallen loopt er in het midden vanaf de horizontale breuklijn ook een lijn naar beneden.

De meldingen verschijnen sinds vrijdag op internet. Daaruit blijkt dus dat het niet lang duurt voordat deze breuk kan verschijnen, aangezien de iPhone Duo sinds vrijdag officieel verkrijgbaar is. Bij sommige eigenaren verscheen de breuk al tijdens het installeren van de smartphone.

Overigens hebben sommige mensen die met een gebroken iPhone Duo zitten al wel laten weten dat ze de smartphone terug konden brengen naar de Apple Store, en meteen een nieuw exemplaar kregen.

Het is daarbij niet bekend hoe wijdverspreid het probleem is, alleen dat er al tientallen meldingen op internet zijn verschenen. Aangezien er miljoenen exemplaren van de iPhone Duo zijn gemaakt, kan het om een kleinschalig probleem gaan en hoeft dit nog geen reden tot paniek te zijn bij Apple. Het bedrijf heeft dan ook nog niet gereageerd op de situatie.

Over de iPhone Duo

De iPhone Duo is de eerste iPhone die openklapt als een boek en is officieel vanaf vandaag beschikbaar. Daarmee stapt Apple in een markt die Samsung, Google en Motorola al jaren invullen met foldables. Dichtgeklapt heeft de iPhone Duo een 5,4-inch Super Retina XDR-scherm aan de buitenkant. Opengeklapt verschijnt een 7,6-inch binnenscherm, volgens Apple het grootste scherm ooit in een iPhone.

Het binnenscherm krijgt een matte nano-textuurlaag die reflecties moet verminderen en de vouw minder zichtbaar moet maken. De behuizing is gemaakt van grade 5-titanium en het scharnier bestaat uit meer dan 100 onderdelen. Op één punt pakt Apple het anders aan dan Samsung. De iPhone Duo kun je, in tegenstelling tot de Samsung Galaxy Z Fold8, half openklappen en gebruiken als een soort mini-laptopje: onderin verschijnt een toetsenbord, bovenin staat je document, chat of browservenster.

Binnenin zit de nieuwe A20 Pro-chip, gecombineerd met een vapor chamber en twee accu’s, één in elke helft van het toestel. Apple claimt tot 31 uur video afspelen op het binnenscherm, tot 44 uur op het buitenscherm en tot 24 uur gemengd gebruik. Snelladen gaat volgens Apple tot 50 procent in ongeveer 20 minuten met kabel, of in ongeveer 30 minuten via MagSafe of Qi2.

De iPhone Duo is beschikbaar in Star White en Night Sky, met 256 GB, 512 GB, 1 TB of 2 TB opslag. De Nederlandse vanafprijs is 2339 euro voor 256 GB. Lees hier meer over de iPhone Duo. Wil je weten welke vouwbare smartphone beter is - de iPhone Duo of de Galaxy Z Fold8? Lees dan dit vergelijkingsartikel.

Winnaar van de ID Innovatie Award 2027

Overigens heeft de iPhone Duo afgelopen week de ID Innovatie Award 2027 gewonnen. De jury koos Apples eerste vouwbare iPhone uit 60 genomineerden, vooral door de gelijke schermverhouding, het matte binnenscherm en de software die het vouwbare ontwerp benut.

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