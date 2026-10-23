Het wordt in de loop van volgende week mogelijk om de Apple Pencil in combinatie met de vouwbare smartphone iPhone Duo te gebruiken.

De ondersteuning maakt onderdeel uit van iOS 27.2. Die update komt naar verwachting ergens volgende week beschikbaar, al is de testversie nu al beschikbaar. Mensen die de testversie draaien bevestigen dat ze de pen kunnen gebruiken op de iPhone Duo.

Overigens is het wel belangrijk om te weten dat alleen de Apple Pencil met USB-C-ondersteuning werkt. Daardoor vallen oudere modellen, en ook de Apple Pencil Pro, buiten de boot. Door de ondersteuning wordt het mogelijk om met de pen te tekenen en schrijven op de schermen van de iPhone Duo.

Apple liet eerder dit jaar al weten dat Apple Pencil-ondersteuning voor iPhone Duo zou volgen, al zou dit niet precies op release gebeuren, maar ergens later dit jaar. Dat wordt waarschijnlijk dus ergens volgende week.

Over de iPhone Duo

De iPhone Duo is de eerste iPhone die openklapt als een boek en is officieel vanaf vandaag beschikbaar. Daarmee stapt Apple in een markt die Samsung, Google en Motorola al jaren invullen met foldables. Dichtgeklapt heeft de iPhone Duo een 5,4-inch Super Retina XDR-scherm aan de buitenkant. Opengeklapt verschijnt een 7,6-inch binnenscherm, volgens Apple het grootste scherm ooit in een iPhone.

Het binnenscherm krijgt een matte nano-textuurlaag die reflecties moet verminderen en de vouw minder zichtbaar moet maken. De behuizing is gemaakt van grade 5-titanium en het scharnier bestaat uit meer dan 100 onderdelen. Op één punt pakt Apple het anders aan dan Samsung. De iPhone Duo kun je, in tegenstelling tot de Samsung Galaxy Z Fold8, half openklappen en gebruiken als een soort mini-laptopje: onderin verschijnt een toetsenbord, bovenin staat je document, chat of browservenster.

Binnenin zit de nieuwe A20 Pro-chip, gecombineerd met een vapor chamber en twee accu’s, één in elke helft van het toestel. Apple claimt tot 31 uur video afspelen op het binnenscherm, tot 44 uur op het buitenscherm en tot 24 uur gemengd gebruik. Snelladen gaat volgens Apple tot 50 procent in ongeveer 20 minuten met kabel, of in ongeveer 30 minuten via MagSafe of Qi2.

De iPhone Duo verschijnt in Star White en Night Sky, met 256 GB, 512 GB, 1 TB of 2 TB opslag. De Nederlandse vanafprijs is 2339 euro voor 256 GB. Lees hier meer over de iPhone Duo. Wil je weten welke vouwbare smartphone beter is - de iPhone Duo of de Galaxy Z Fold8? Lees dan dit vergelijkingsartikel.

Winnaar van de ID Innovatie Award 2027

Overigens heeft de iPhone Duo deze week de ID Innovatie Award 2027 gewonnen. De jury koos Apples eerste vouwbare iPhone uit 60 genomineerden, vooral door de gelijke schermverhouding, het matte binnenscherm en de software die het vouwbare ontwerp benut.

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