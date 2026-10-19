Aanstaande vrijdag komt de iPhone Duo officieel uit - de eerste opbouwbare smartphone van Apple. De reserveringen gaan echter zo snel dat het zeer moeilijk is om er dit jaar nog eentje te bemachtigen. Naar verwachting kunnen vele geïnteresseerden pas vanaf januari volgend jaar hun exemplaar ontvangen.

De reserveringen voor de iPhone Duo zijn afgelopen vrijdag geopend, en aankomende vrijdag worden de eerste exemplaren verstuurd. Apple heeft echter in een statement aan Bloomberg laten weten dat de vraag naar het toestel "buitengewoon" is.

Het bedrijf kan de reserveringen dan ook niet aan en de leverdatum loopt steeds verder op. Alleen de mensen die er vroeg bij waren met reserveren bij Apple zelf kunnen hun toestel vanaf 23 oktober verwachten. Voor mensen die nu nog reserveren, kunnen het toestel pas in januari 2027 of zelfs later verwachten.

In zijn podcast meldde Bloombergs Apple-expert Mark Gurman vorige week dat Apple de vraag naar de iPhone Duo heeft onderschat. Daarbij was het bedrijf blijkbaar eerder van plan om de reserveringen eerst alleen in de Verenigde Staten en China beschikbaar te stellen om op een later moment ook in de rest van de wereld de reserveringen te openen. Uiteindelijk besloot het bedrijf dit echter toch in meer dan zeventig landen tegelijk te doen.

Foto: Apple

Over de iPhone Duo

De iPhone Duo is de eerste iPhone die openklapt als een boek. Daarmee stapt Apple in een markt die Samsung, Google en Motorola al jaren invullen met foldables. Dichtgeklapt heeft de iPhone Duo een 5,4-inch Super Retina XDR-scherm aan de buitenkant. Opengeklapt verschijnt een 7,6-inch binnenscherm, volgens Apple het grootste scherm ooit in een iPhone.

Het binnenscherm krijgt een matte nano-textuurlaag die reflecties moet verminderen en de vouw minder zichtbaar moet maken. De behuizing is gemaakt van grade 5-titanium en het scharnier bestaat uit meer dan 100 onderdelen. Op één punt pakt Apple het anders aan dan Samsung. De iPhone Duo kun je, in tegenstelling tot de Samsung Galaxy Z Fold8, half openklappen en gebruiken als een soort mini-laptopje: onderin verschijnt een toetsenbord, bovenin staat je document, chat of browservenster.

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Binnenin zit de nieuwe A20 Pro-chip, gecombineerd met een vapor chamber en twee accu’s, één in elke helft van het toestel. Apple claimt tot 31 uur video afspelen op het binnenscherm, tot 44 uur op het buitenscherm en tot 24 uur gemengd gebruik. Snelladen gaat volgens Apple tot 50 procent in ongeveer 20 minuten met kabel, of in ongeveer 30 minuten via MagSafe of Qi2.