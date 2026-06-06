De smartphone-app van ChatGPT, het AI-model van OpenAI, heeft mogelijk een record verbroken: naar schatting heeft de AI-tool meer dan een miljard actieve gebruikers per maand.

Dat claimt marktonderzoeker Sensor Tower, dat vervolgens via Reuters naar buiten werd gebracht. In mei van dit jaar zou ChatGPT de miljoen actieve app-gebruikers hebben behaald. Het gaat dus niet om een officieel cijfer, maar een schatting.

Mocht dit blijken te kloppen, dan heeft ChatGPT dat in een korter tijdsbestek behaald dan grote apps als YouTube, Google Maps, Instagram en TikTok. De ChatGPT-app kwam iets meer dan drie jaar geleden uit op iOS en Android.

Hoewel de cijfers dus nog niet officieel zijn, blijkt hier weer eens te meer uit hoe snel AI-apps in populariteit groeien. ChatGPT is daarbij lang niet de enige AI-assistent die in trek is. Ook AI-modellen als CoPilot (van Microsoft) en Claude (van Anthropic) winnen aan publiek. Laatstgenoemde app zou naar schatting 56 miljoen maandelijkse actieve gebruikers hebben.