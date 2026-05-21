OpenAI, het bedrijf achter de populaire AI-assistent ChatGPT, gaat ergens gedurende de komende weken mogelijk naar de beurs.

Dat houdt in dat OpenAI van een privébedrijf naar een beursgenoteerd bedrijf gaat. Mensen kunnen dan aandelen van het bedrijf kopen. Dat levert het bedrijf weer extra geld op. De keerzijde voor het bedrijf is dat grote aandeelhouders zeggenschap kunnen krijgen in het reilen en zeilen binnen het bedrijf.

Er gaan al langere tijd geruchten dat OpenAI naar de beurs wil gaan. Hoewel het bedrijf dit nog niet officieel heeft aangekondigd, meldt The New York Times dat het mogelijk deze week gebeurt, of anders ergens de komende weken. Er zou in ieder geval al gepraat worden met banken om de beursgang te bekostigen. Banken kopen vaak de aandelen om ze vervolgens weer op de beurs te verkopen.