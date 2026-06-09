Na meerdere geruchten heeft OpenAI nu zelf toegegeven een beursaanvraag te hebben ingediend, wat betekent dat het bedrijf achter ChatGPT mogelijk binnenkort op de beurs verschijnt.

Er gaan al maandenlang geruchten dat OpenAI naar de beurs wil. Mensen kunnen dan aandelen van het bedrijf kopen. Dat levert het bedrijf weer extra geld op. De keerzijde voor het bedrijf is dat grote aandeelhouders zeggenschap kunnen krijgen in het reilen en zeilen binnen het bedrijf.

De geruchten zijn nu bevestigd door OpenAI zelf, dat heeft toegegeven een aanvraag voor een beursnotering te hebben ingediend bij de Securities and Exchange Commission. Die aanvraag is geheim, maar OpenAI stelt dat het toch wel uitlekt, dus dat het dan beter is om het zelf bekend te maken.