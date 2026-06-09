Er gaan al maandenlang geruchten dat OpenAI naar de beurs wil. Mensen kunnen dan aandelen van het bedrijf kopen. Dat levert het bedrijf weer extra geld op. De keerzijde voor het bedrijf is dat grote aandeelhouders zeggenschap kunnen krijgen in het reilen en zeilen binnen het bedrijf.
De geruchten zijn nu bevestigd door OpenAI zelf, dat heeft toegegeven een aanvraag voor een beursnotering te hebben ingediend bij de Securities and Exchange Commission. Die aanvraag is geheim, maar OpenAI stelt dat het toch wel uitlekt, dus dat het dan beter is om het zelf bekend te maken.
Hoewel dit niet per se bevestigd dat OpenAI naar de beurs gaat, is dat de enige reden om een dergelijke aanvraag in te dienen. Het is echter niet bekend wanneer de beursgang plaats zou vinden. Het bedrijf geeft aan dat het nog wel even kan duren, omdat het "dingen wil doen die makkelijker zijn als privébedrijf". OpenAI heeft echter graag de optie om naar de beurs te gaan klaar liggen indien het bedrijf de knoop doorhakt.