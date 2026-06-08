De vernieuwde versie van ChatGPT die de app moet veranderen in een 'superapp' moet ergens gedurende de komende weken worden uitgerold.

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Dat claimt Financial Times. De vernieuwde versie van de app waarin de populaire AI-assistent beschikbaar is moet verschillende codeergereedschappen en AI-agents huisvesten.

Daarmee wil OpenAI beter concurreren tegen Anthropic, en dan vooral zakelijke klanten werven. Het is daarbij ook de bedoeling dat gratis gebruikers van ChatGPT verleid worden om aankopen te doen in de app, zoals codeer-AI-model Codex.

Er gaan al geruime tijd geruchten over een superapp van OpenAI. Afgelopen maart brachten we al de geruchten over een superapp voor desktopgebruikers, waarin ook de AI-programmeersoftware Codex en de Atlas-browser beschikbaar zouden komen. Volgens dit nieuwe gerucht worden de veranderingen echter ook doorgevoerd voor mobiel.