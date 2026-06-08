Dat claimt Financial Times. De vernieuwde versie van de app waarin de populaire AI-assistent beschikbaar is moet verschillende codeergereedschappen en AI-agents huisvesten.
Daarmee wil OpenAI beter concurreren tegen Anthropic, en dan vooral zakelijke klanten werven. Het is daarbij ook de bedoeling dat gratis gebruikers van ChatGPT verleid worden om aankopen te doen in de app, zoals codeer-AI-model Codex.
Er gaan al geruime tijd geruchten over een superapp van OpenAI. Afgelopen maart brachten we al de geruchten over een superapp voor desktopgebruikers, waarin ook de AI-programmeersoftware Codex en de Atlas-browser beschikbaar zouden komen. Volgens dit nieuwe gerucht worden de veranderingen echter ook doorgevoerd voor mobiel.
De app zou er voor moeten zorgen dat alle diensten van OpenAI toegankelijker zijn. Juist dat moet mensen er tot aanzetten ook andere producten van OpenAI te gebruiken buiten alleen de chatfunctionaliteiten van ChatGPT.