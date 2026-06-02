De Amerikaanse staat Florida heeft ChatGPT-maker OpenAI aangeklaagd. De staat claimt dat het AI-model schadelijk is voor gebruikers, met name kinderen.

Daarbij wordt er volgens Florida ook data van minderjarige gebruikers verzameld via ChatGPT, wat tegen de wet in gaat. OpenAI - en ceo Sam Altman, die ook is aangeklaagd - zouden het maken van winst boven de veiligheid van diens gebruikers zetten.

Volgens Florida zou ChatGPT geweld en zelfbeschadiging en -doding aanmoedigen. Ook zou de chatbot verslavend zijn en zeker bij kinderen cognitieve schade kunnen aanrichten. Daarbij zou OpenAI gebruikers hier niet afdoende voor waarschuwen.

Er wordt daarbij geclaimd dat een dodelijke schietpartij aan de Universiteit van Florida vorig jaar deels kwam doordat de schutter gesprekken hield met ChatGPT. OpenAI heeft via een woordvoerder laten weten dat ChatGPT niet verantwoordelijk is voor het misdrijf. Florida eist dat OpenAI zich aan de wetten van de staat gaat houden.