Het nieuwe ChatGPT 5.6-model van OpenAI wordt vertraagd in fases uitgerold na een verzoek van de Amerikaanse overheid. Daarbij gaan ze alle gebruikers controleren.

Dat meldt The Information. De Amerikaanse regering zou dit verzoek bij ceo Sam Altman hebben gelegd in verband met zorgen over de nationale veiligheid. De regering houdt sinds enige tijd een vinger aan de pols bij de uitrol van nieuwe AI-modellen.

Gefaseerde uitrol

Het is de bedoeling dat een kleine groep gebruikers eerst toegang krijgt tot GPT 5.6. Daarbij zal de Amerikaanse overheid iedere gebruiker eerst goedkeuren, om er zeker van te zijn dat de persoon in kwestie geen kwade bedoelingen heeft met het AI-model. In de weken daarna moet ChatGPT 5.6 ook breder worden uitgebracht.

Uit een interne memo blijkt dat Altman zelf niet te spreken is over deze gang van zaken. Hij zou aan de Amerikaanse regering hebben benadrukt dat dit niet de voorkeur van OpenAI geniet. Wel werkt het bedrijf samen met de overheid en andere techbedrijven om een beter distributiemodel te bedenken.

Invloed van Amerika op AI-modellen steeds groter

De Amerikaanse overheid heeft een steeds grotere vinger in de pap op het gebied van de uitrol van nieuwe AI-modellen. Onlangs werden Fable 5 en Claude Mythos 5 - twee AI-modellen van Anthropic - in het buitenland verboden omdat dit van de Amerikaanse regering moest.